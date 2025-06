Cătălin Crişan, primele declaraţii, după ce fosta iubită l-a acuzat că a agresat-o şi a dat-o afară din casă: „Nu e nimic senzaţional”

Cătălin Crișan se află în mijlocul unui scandal de amploare, după ce fosta lui iubită, Camelia, l-a acuzat că a agresat-o și a dat-o afară din casă. Potrivit apropiaților celor doi, incidentul ar fi avut loc pe fondul consumului de alcool din partea artistului și ar fi culminat cu o altercație violentă. A fost implicată chiar și poliția, iar un dosar a fost deschis în urma acuzațiilor, însă, la scurt timp după evenimente, se pare că cei doi s-ar fi împăcat temporar. Cum a comentat artistul acuzaţiile?

Cătălin Crişan, prima reacţie, după acuzaţiile primite din partea fostei iubite

După aceste acuzații grave, Cătălin Crișan a reacționat pentru prima dată în fața presei, oferind clarificări și detalii exclusive despre ceea ce s-a întâmplat. Artistul a vorbit despre această situație în cadrul unui interviu exclusiv pentru Știrile Antena Stars, prezentându-și punctul de vedere asupra scandalului, potrivit spynews.ro.

În cadrul declarațiilor sale, Cătălin Crișan a negat vehement acuzațiile aduse de fosta sa iubită. Artistul a spus că totul este o „aberație” și a subliniat că nu a lovit niciodată o femeie.

„Sunt niște minciuni, nici nu se pune problema! Doamne ferește, nici nu știu despre ce este vorba. Nu știu nimic, e o aberație, o prostie! Eu nu lovesc nici o muscă, ferească Dumnezeu! Au stat prietenii cu noi, ferească Dumnezeu”, a declarat Cătălin Crișan, pentru sursa menţionată anterior, în încercarea de a sublinia că totul este o neînțelegere.

Cătălin Crişan, despre despărțire și diferențele de percepție

Cătălin Crișan a adăugat că, din punctul său de vedere, el și Camelia au rămas prieteni chiar și după despărțirea lor și că nu i-a spus niciodată nimic despre acuzațiile de agresiune.

„Mie nu mi-a spus nimic, nici măcar ea, ferească Dumnezeu! Eu am făcut 11 ani arte marțiale, în primul an am învățat când te lupți cu cineva trebuie să te lupți sportiv, în sensul acesta, în primul rând să fie bărbat, o femeie nu ai voie să o lovești nici cu o floare, ferească Dumnezeu”, a explicat artistul,. pentru sursa de mai sus, oferind detalii despre principiile sale și cum vede el relațiile.

În ciuda acestor acuzații, Crișan a menționat că nu consideră incidentul drept un „eveniment senzațional”.

„Nu e nimic senzațional, am rămas prieteni, vedem lucrurile diferit, practic. Ne vom ajuta dacă unul dintre noi are nevoie de celălalt”, a adăugat el, subliniind faptul că, din perspectiva sa, lucrurile nu au degenerat în asemenea măsură.

Care este relaţia dintre Cătălin Crişan şi Camelia, în prezent

În ciuda acuzațiilor grave care i-au fost aduse, Cătălin Crișan a declarat că, în continuare, el și Camelia rămân în termeni prietenoși și că își vor acorda ajutor unul altuia în caz de nevoie. El a explicat că, în opinia sa, s-au înțeles greșit unii pe alții și că, în fond, fiecare dintre ei are o viziune diferită asupra situației.

„Ne vom ajuta dacă unul dintre noi are nevoie de celălalt”, a mai spus artistul, adăugând că este pregătit să susțină pe oricine în momentele de nevoie, chiar și pe fosta sa iubită.

Scandalul dintre Cătălin Crișan și Camelia ar fi început cu o ceartă banală, dar care, din păcate, a escaladat rapid. Potrivit surselor, pe fondul unor tensiuni mai vechi, cei doi s-au confruntat, iar artistul ar fi încercat să o convingă pe Camelia să renunțe la plângerea depusă împotriva lui, argumentând că nu a fost nimic grav. După ce au ajuns la un acord și s-au împăcat, se pare că relația lor a început să se deterioreze din nou, iar altercațiile au continuat.

Sursă foto: Instagram şi Facebook

