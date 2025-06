Cum a reacționat Robert de la „Casa iubirii” când a aflat de relația Virginiei și a lui Janis: „Nimeni nu se aștepta”

Virginia și Janis au dezvăluit, în urmă cu câteva zile că formează un cuplu, cei doi conectându-se la nivel emoțional după ce au părăsit competiția. Întreaga lume a fost uimită să afle că cei doi au acum o relație amoroasă, iar printre cei care și-au spus părerea despre acest subiect se numără și Robert.

Robert de la „Casa iubirii”, despre relația Virginiei cu Janis

Virginia și Janis nu au avut nicio legătură în timpul emisiunii „Casa iubirii”, astfel că mulți au rămas surprinși să afle că cei doi formează acum un cuplu. Robert a vorbit și el despre relația celor doi colegi de-ai săi și spune că o respectă și apreciază pe Virginia, iar acum că tânăra se află într-o relația cu Janis nu poate decât să aibă aceleași sentimente și față de el.

„Cuplul momentului, ca să zic așa. Cel mai nou cuplu dintre concurenții de la „Casa iubirii”, care s-a format acum, nu de mult timp, și cred că nimeni nu se aștepta. Eu am o părere bună despre ei i aici mă refer mai mult la Virginia, pentru că pe ea o cunosc”, a declarat Robert pe TikTok.

„Am respectat-o mereu pe Virginia, indiferent de care au fost situațiile pe acolo, eu știu cel mai bine ce a fost și am apreciat-o mereu. Fiind un cuplu cu Janis, îl apreciez și pe el, automat”, a mai spus fostul concurent de la „Casa iubirii”.

Cum a început povestea de iubire dintre Virginia și Janis

În urmă cu câteva zile, Janis și Virginia au surprins întreaga lume când și-au făcut publică relația, în mediul online. Cei doi foști concurenți ai emisiunii „Casa iubirii”, au distribuit în mediul online câteva fotografii în care apar împreună, iar mai apoi au făcut câteva declarații despre povestea lor de iubire.

La scurt timp după ce și-au făcut publică relația, Virginia și Janis au intrat live pe TikTok, unde au povestit că s-au cunoscut mai bine după ce au părăsit emisiunea și au ajuns să se îndrăgostească unul de celălalt.

„După emisiune noi am mai ieșit. Prima oară când am ieșit după emisiune a fost când am venit eu la București și l-am invitat și pe el că voiam să sărbătoresc faptul că am câștigat emisiunea. ȘI am ieșit atunci în oraș, nu doar eu cu el. După am tot vorbit și poate ați mai văzut și voi pe live-uri că ne mai tachinam”, a spus Virginia.

Virginia și Janis formează un cuplu de o lună și chiar locuiesc împreună și nu sunt deloc deranjați de faptul că tânărul este cu câțiva ani mai mic ca fosta concurentă „Casa iubirii”.

„Am zis eu în emisiune că e mai mic decât mine. Păi da, așa e și mă gândeam că un băiat mai mic nu poate fi la fel de matur, dar Janis este. Ne-am cunoscut mai bine după emisiune. Momentan stau la Janis, până când o să-mi iau și eu apartament. Adică l-am luat, dar mai durează puțin să fie gata actele”, a povestit Virginia.

