Smiley și Pavel Bartoș, dezvăluiri despre prietenia lor, filmul „Ramon 2” și comedia polițistă în care sunt protagoniști, certuri și investiții: „Eu investesc în ceea ce mă pricep” / Exclusiv

Prietenia dintre Smiley și Pavel Bartoș a trecut testul timpului. Nici programul lor încărcat și nici neînțelegerile legate de ce să comande la prânz în timpul filmărilor nu le-au erodat relația specială, după cum ne-au mărturisit chiar ei, înaintea finalei „Românii au talent”, sezonul 15. Prezentatorii de la Pro TV ne-au spus cum a rezistat prietenia lor în timp, dar și cum au ales afacerile în care au investit până în prezent.

Despre prietenie, filme și investiții, cu Smiley și Pavel Bartoș

Smiley (41 de ani) și Pavel Bartoș (50 de ani) sunt colegi atât la „Românii au talent”, cât și la „Vocea României”. În plus, Smiley i s-a alăturat actorului în filmele „Ramon” și „Ramon 2 – Filmul de Crăciun”, primul disponibil pe Netflix, iar al doilea în cinematografe din 5 decembrie. Mai mult, cei doi sunt protagoniștii unei comedii polițiste aflată încă în etapa de producție.

În exclusivitate pentru Unica.ro, cei doi au mărturisit că prietenia lor s-a consolidat în timp, fără mari eforturi. Smiley și Pavel Bartoș ne-au mai spus și de la mai apar certuri între ei pe platourile de filmare, dar și cum au decis în ce să investească.

Cum a rezistat prietenia voastră în timp?

Pavel Bartoș: Cu cafea. (râde) Nu cred că ne-am forțat să reziste. Cred că ăsta-i un mare secret. Pur și simplu ne-am nimerit. Ne-am simțit și reacționăm ca atare. (…) Nu contează că poate nu ne vedem o săptămână, două, dar când ne vedem… Luăm lucrurile de acolo unde le-am lăsat data trecută.

Smiley: Da, întâmplarea face că facem și un film împreună anul acesta. Acum discutăm și mai mult, ne vedem și mai des.

Pavel Bartoș: Facem o comedie polițistă în care noi doi suntem protagoniștii. Dar, până atunci, vă invit la „Ramon 2 – Filmul de Crăciun”, pe 5 decembrie este lansarea.

De la ce pornesc certurile dintre ei, pe platourile de filmare

Lucrați de atât de mult timp împreună, s-a întâmplat vreodată să vă certați?

Pavel Bartoș: Da. Când nu ne înțelegem ce să comandăm la filmare. La prânz. El vrea sushi. Câteodată eu vreau porceală, tu vrei alte nații conlocuitoare. Deci atunci ne mai ciondănim.

Smiley: Și Pavel face urât dacă n-a mâncat. Și eu îl calmez.

Pavel Bartoș: Și tu faci urât dacă n-ai dormit. (râde)

Smiley: Da.

Pavel Bartoș: Marele lui atu e că poate să doarmă oriunde, inclusiv când mănâncă și când filmează.

Ce sfat au prezentatorii „Românii au talent” pentru câștigătoarea premiului de 120.000 de euro din sezonul 15

Ce sfat aveți pentru marele câștigător „Românii au talent”, sezonul 15, când vine vorba de premiul în valoare de 120.000 de euro?

Smiley: Depinde de câștigător.

Pavel Bartoș: Că dacă-i vreunul străin, să lase banii în țară. (râde)

Smiley: Să investească aici!

Pavel Bartoș: Măi, să nu se aștepte să i se întâmple lucruri de la sine, ci să muncească în continuare.

Smiley: Ăsta e doar un pas, un pas important în ceea ce își dorește să facă mai departe. Multe depind de el de aici încolo.

În ce au investit Smiley și Pavel Bartoș

Voi ați investit în vreo afacere sau vă doriți să o faceți?

Smiley: Eu investesc într-o afacere de când am început-o, HaHaHa Production. Investesc de foarte mult timp, foarte mulți bani. Foarte mulți. Și nu numai în asta, mai am încă una în State, și acolo la fel. Proiectul ăsta (din SUA) a început pe la 23 de ani, când am început să iau calea Americii, Marii Britanii și așa mai departe. Și am început să mă duc cu CD-urile, cu demo-urile, cu băieții, cu toți producătorii pe care îi reprezint și pe care îi promovez. Așa, în fiecare an, câte puțin, câte puțin, până am ajuns să ne ia în seamă cine trebuia.

Anul trecut am investit și pentru renovare, pentru piscină, ca toate lucrurile să arate așa cum ne-am imaginat noi că ar trebui să arate (în hotelul de la Vama Veche). E ok. Adică nu e un business din-ăsta din care să ne îmbogățim vreunul. E o chestie care ne place, unde mergem să mai facem un șpriț. E un loc în care ne place să mergem. E un loc foarte mișto pentru mers cu familiile, cu prietenii. Nu e un loc mare, are 14 camere. E o chestie așa de fun.

Pavel Bartoș: „La un moment dat am tot încercat diverse lucruri și mi-am dat seama că cel mai bine e să investesc în ceea ce mă pricep”

Pavel Bartoș: Deci abia aștept să mă cheme și pe mine! (râde)

Iar eu investesc în casa mea de producție, cu care deja am făcut două filme până acum. Am făcut un scurt metraj, un lung metraj, „Ramon”, care s-a bucurat de succes, iar acum facem „Ramon 2 – Filmul de Crăciun”. Facem și comedia noastră, adică în coproducție.

Eu investesc în ceea ce mă pricep. Pentru că la un moment dat am tot încercat diverse lucruri și mi-am dat seama că cel mai bine e să investesc în ceea ce mă pricep.

Smiley: Și nu e numai în ceea ce te pricepi, ci în ceea ce ai timp să te implici. Trebuie să aloci foarte mult timp și energie.

Pavel Bartoș: Nu trebuie să te aștepți să îți iasă de pe o zi pe alta lucrurile. Că e o chestie de ani, de strategie, de viziune. Așa că eu sunt fericit că încep să-mi iasă lucrurile. Cumva încep să văd luminița de la capătul tunelului. Adică să începem să fim pe zero ca să facem și alte filme.

Smiley: În entertainment, artă, și așa mai departe, e super riscant. Business-ul ăsta, în general, e riscant.

Pavel Bartoș: Și nu e atât de bani, cât e de suflet.

