Damaris Lupu, câștigătoarea „Românii au talent”, sezonul 15, a spus ce va face cu premiul în valoare de 120.000 de euro: „M-am gândit să investesc” / Exclusiv

Damaris Lupu a câștigat marele trofeu „Românii au talent”, sezonul 15, dar și premiul în valoare de 120.000 de euro.

Cum s-a schimbat viața lui Damaris Lupu după experiența „Românii au talent”

Damaris Lupu, tânăra în vârstă de doar 15 ani, din Tecuci, a primit votul publicului și a plecat acasă cu marele premiu, fiind desemnată cel mai talentat concurent al sezonului.

Pe locul 2 s-a clasat Sara Hanț, care a plecat acasă cu un cec în valoare de 20.000 de euro, iar pe locul 3 – Alexia Tudose care a obținut un premiu de 10.000 de euro. Premiul de originalitate, după o săptămână de vot, a fost câștigat de Simona Beșleagă, care a primit 10.000 de euro.

Damaris Lupu, câștigătoarea „Românii au talent” nu se aștepta ca publicul să o voteze pe ea, în finală, după cum a declarat pentru UNICA.RO. În vârstă de 15 ani, concurenta a povestit ce sacrificii a făcut pentru a se perfecționa în contorsionism și nu uită orele petrecute în fața blocului când se antrena pe covor.

Ce sacrificii ai făcut pentru a ajunge până aici și ce a meritat cel mai mult din acest drum?

Păi nu știu… Sacrificii… M-am antrenat cu covorul în fața blocului. Nu știu dacă m-am sacrificat, adică m-am antrenat pur și simplu. Aveam o viață normală, mergeam la școală și acasă, pur și simplu mă antrenam. Adică, cu cercul și cu eșarfa. Mai am vânătăi, dar nu sunt cine știe ce sacrificii.

Dar de ce ai vânătăi de la cerc și de la eșarfă?

Mai mult de la cerc am vânătăi pe spate. Că am făcut eu o mișcare în care am ridicat eu cercul și stăteam cu spatele pe cerc. Și la picior mai am…

Ce va face cu marele premiu

Te-ai gândit ce o să faci cu premiul?

M-am gândit să investesc în cariera asta de contorsionism și poate, când voi fi mai mare, să am și propria mea sală.

Speri ca acest premiu să-ți schimbe viața?

Da, chiar sper să-mi schimbe viața și cred că deja mi-a schimbat-o, adică primesc foarte multe mesaje și foarte multă susținere din partea oamenilor.

A existat vreun jurat pe care ai vrut neapărat să-l impresionezi mai mult decât pe ceilalți?

Nu cred că a existat un jurat pe care aș fi vrut să-l impresionez mai mult. Nu.

Cel mai greu moment din viața ei

Ce crezi că te-a făcut diferită față de ceilalți finaliști? Ce crezi că ai avut tu în plus față de ceilalți… că practic oamenii pe tine te-au votat și tu ai ieșit câștigătoare?

Nu știu ce aș avea în plus față de ceilalți concurenți, fac contorsionism.

Și nu știu, nu mă așteptam… pentru că au fost foarte mulți copii, cum ar fi Gabriel, care reușesc să transmită și emoții în timpul numerelor lor. Și eu nu prea reușesc să fac asta. Nici nu știu dacă aș avea ceva în plus.

Care a fost cel mai greu moment din viața ta?

Să merg la castingurile „Românii au talent”. Pentru că prima oară s-a întâmplat ceva și n-am mai putut să merg și a trebuit să mă duc la București.

