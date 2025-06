Andreea Tonciu, adevărul despre relația cu soacra ei, la nouă ani de la nunta cu Daniel Niculescu: „Nu pot să zic că am o relație”

Andreea Tonciu a vorbit deschis despre relația pe care o are cu soacra ei, mama lui Daniel Niculescu, cel care i-a devenit soț în toamna anului 2016.

Ce relație are Andreea Tonciu cu soacra ei

Andreea Tonciu (39 de ani) spune că ea și soacra ei nu au o relație „specială”, însă nu pentru că nu s-ar înțelege, ci pentru că mama soțului ei locuiește peste hotare. Se întâlnesc rar, de Crăciun și pe timpul verii, dar se respectă reciproc, mărturisește Andreea.

„Soacra mea nu locuiește în România. Vine de două ori pe an în țară, de Crăciun și în vară. Nu pot să zic că am o relație foarte specială cu ea. Vorbim, ne înțelegem, dar ea fiind la depărtare, îți dai seama că e greu. Nu m-a deranjat niciodată cu nimic. O respect și mă respectă”, a spus Andreea Tonciu în emisiunea „Online Story by Conelia Ionescu”, potrivit WOWbiz.ro.

„Nu vreau să fiu înțeleasă greșit”

Cu mai multe luni în urmă, Andreea Tonciu a vorbit despre relația cu soacra ei și în podcastul lui Jorge. Și atunci a transmis același lucru, respectiv că distanța le împiedică să fie mai apropiate. Totuși, fosta asistentă TV a recunoscut că apelează la soacra ei atunci când se ceartă cu soțul.

„Țin la ea, dar nu pot să spun că o iubesc. Nu vreau să fiu înțeleasă greșit. Normal că țin la ea, dar distanța dintre mine și ea este foarte mare și ne vedem de două ori pe an. Nu stăm tot timpul împreună. Da, normal (că a apelat la soacra ei când s-a certat cu soțul – n.red.)”, a spus Andreea Tonciu, în podcastul lui Jorge.

Andreea Tonciu și Daniel Niculescu au fost la un pas de divorț

Andreea Tonciu și Daniel Niculescu sunt căsătoriți de aproape nouă ani și împreună au o fiică, Rebecca Maria Niculescu. Tot în podcastul lui Jorge, vedeta TV a povestit că ea și soțul ei au avut discuții despre divorț.

„S-a pus problema divorțului între Andreea și Daniel Niculescu. Dar sunt doar vorbe. Acum ne certăm, în jumătate de oră ne împăcăm. Doar vorbe, da. Eu sunt sinceră, n-am de ce să mă feresc. Ajungi într-un punct în care nu mai poți. Mai bine o iei pe drumul tău și stai singură și aia e”, a spus Andreea Tonciu, pentru sursa citată.

Cum au trecut Andreea Tonciu și soțul ei peste discuțiile despre divorț

Jorge a insistat asupra subiectului și a întrebat-o pe Andreea cum au reușit ea și soțul ei să rezolve acea discuție despre divorț.

„Eu sunt o fire care uit foarte repede. Nu țin ranchiună, nu țin dușmănie. Viața e atât de frumoasă, de ce să stricăm o familie care e atât de frumoasă. Și cu defecte, nu suntem familia perfectă. Trec cu vederea. Clarificăm, nu mai greșim, nu mai vorbim urât până la următorul punct, când iar începem. Nu, nu ne înjurăm, că ne este rușine. (râde) Andreea Tonciu nu se ia de tine, ca om, ca soț, ca prieten, dacă n-o provoci. Nu-mi place să las de la mine. Ăsta mi-e caracterul”, a explicat vedeta.

Ce a învățat Andreea Tonciu din certurile cu Daniel Niculescu

În continuarea discuției, Jorge a întrebat-o pe Andreea Tonciu ce a învățat din certurile cu soțul ei.

„Să nu ne mai certăm așa des. (râde) Să fiu mai calmă, să las de la mine, să nu mai pun la suflet”, a spus vedeta ironic. „Nu mai învăț la aproape 40 de ani, tot ce vreau eu fac”, a concluzionat.

„Nu-mi place să-mi cer scuze”

În același podcast, fosta concurentă de la Survivor România a spus că se ceartă cu soțul ei din orice și că nu-i place să-și ceară iertare, chiar dacă a realizat că ea este cea care a greșit.

„Nu-mi place să-mi cer scuze. Acum mă cert și după îmi trece, e ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Eu nu spun din suflet, spun la nervi”, a explicat.

Foto: Captură YouTube; Instagram

