Roxana Nemeș a spus prin ce a trecut înainte să rămână însărcinată cu gemeni. A reușit cu ajutorul FIV: „Era dureros sufletește, psihic, fizic”

Roxana Nemeș și-a deschis sufletul în mediul online. Cântăreața a împărtășit prin ce a trecut înainte să rămână însărcinată cu gemeni, fată și băiat. Timp de cinci ani de zile, artista și soțul ei, Călin Hagima, au încercat, pe cale naturală, dar și cu ajutorul fertilizării in vitro, să devină părinți. Visul lor s-a îndeplinit anul acesta, când ultima procedură de FIV a fost reușită. Roxana urmează să nască în a doua parte a anului.

Prin ce a trecut Roxana Nemeș înainte să rămână însărcinată cu gemeni

Roxana Nemeș (36 de ani) și Călin Hagima au avut nevoie de ajutor pentru a concepe. Într-un videoclip publicat pe YouTube, cântăreața a dezvăluit că analizele ei și ale soțului au fost preponderent bune, dar că nu a reușit să rămână însărcinată pe cale naturală. În consecință, cei doi au apelat la fertilizarea in vitro. După mai multe proceduri eșuate, Roxana și Călin au primit vestea că vor deveni părinți de gemeni.

„Acum cinci ani, eu și soțul meu am început să ne dorim foarte mult un bebe. Am început să lucrăm la asta, dar nu s-a întâmplat nimic. După un an de zile, când am văzut că nu se întâmplă pe cale naturală și nu vrea să apară bebe, am zis să ne interesăm. Ne-am făcut investigații și analize. Toate erau foarte bune însă nu se întâmpla să vină minunea noastră”, a povestit Roxana Nemeș.

„Am făcut din nou fertilizare in vitro, însă din nou eșec total”

Între timp, artista a aflat că avea endometrioză, dar și că sistemul ei imunitar era atât de puternic încât o împiedica să conceapă pe care naturală. Endometrioza este o boală cronică ce se caracterizează prin prezența țesutului endometrial, respectiv țesutul care căptușește uterul pe interior si sângerează la fiecare menstruație, în afara cavității uterine. Acest lucru provoacă dureri menstruale violente și poate cauza probleme de fertilitate.

Deși medicul i-a spus că nu este necesară operația de endometrioză, Roxana Nemeș a optat pentru ea pentru a-și spori șansele de a rămâne însărcinată. Nici după intervenție însă, artista nu a reușit să conceapă nici natural, nici prin FIV.

„Am făcut în 2021, în pandemie, prima intervenție in vitro. (….) Mi-a recomandat doctorul să mai fac. (…) Am făcut din nou fertilizare in vitro, însă din nou eșec total. Asta anul trecut. Am mai încercat un an pe cale naturală. (…) Ne-am făcut și niște analize genetice. Sunt mai costisitoare, într-adevăr”, a mai povestit Roxana.

Ce a făcut Roxana Nemeș ca să rămână însărcinată

În cele din urmă, Roxana a decis să ia o pauză de la activitatea artistică și să investigheze ce alimente nu-i fac bine.

„De un an de zile, mi-am luat pauză de la tot ce înseamnă concerte. (…) Mi-am luat pauză să nu mai fiu pe drumuri, să nu mai fiu obosită. Lucru pe care vi-l recomand. M-a ajutat foarte mult, sunt convinsă de asta. M-am interesat apoi de toate alimentele la care sunt alergică sau la care am intoleranță. Eram alergică la alimentele pe care eu le mâncam zilnic.

După toate lucrurile astea am hotărât să facem din nou tot tratamentul și de data asta a fost cu reușită. I-am mulțumit lui Dumnezeu, chit că am trecut prin atâtea greutăți. Era frustrant, era dureros sufletește, psihic, fizic, tot, dar mi-am dat seama cât de important este să fim recunoscători”, a mai spus Roxana Nemeș, pe YouTube.

