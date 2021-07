Andra Marinescu, arhitect “Visuri la cheie”, sfaturi de amenajare a unui spațiu de lucru în propriul cămin

Știm cu toții cât de importantă este valorificarea fiecărui spațiu din căminul nostru, astfel încât să rezervăm un colț pentru munca de acasă, pentru diverse activități, pasiuni, dar și pentru relaxare. Dacă știm cum să îmbinăm culori, elemente de decor și câteva plante, reușim să facem o transformare uluitoare, și deloc costisitoare, într-un spațiu pe care să-l putem folosi cu diverse ocazii.

Andra Marinescu, arhitect în emisiunea “Visuri la cheie”, i-a dat câteva ponturi Laviniei Petrea despre cum își poate amenja un astfel de colț special, în propria sufragerie.

„Vreau să-mi amenajez acasă un spațiu unde vreau să filmez pentru mine. După cum știți, am blogul laviniapetrea.ro, dar vreau să fac și o variantă video. Și am venit să primesc sfaturi prețioase de la Andra. Cred că v-ar ajuta foarte mult și pe voi, pentru că am trecut printr-un an în care munca noastră de la birou s-a mutat acasă și cu toții am încercat să ne creăm un spațiu cât mai prietenos”, a spus Lavinia Petrea.

Arhitecul a făcut o serie de recomandări extrem de utile pentru jurnalistă, explicându-i care sunt lucrurile de care trebuie să țină cont pentru amenajarea unui spațiu funcțional pentru nevoile ei chiar în propriul living.

„Este bine într-o amenajare să ai o culoare un pic mai tare, nuanțe care să te ducă cu gândul către natură. Cred că și o oglindă ar ajuta foarte mult, pentru o reflexie a luminii naturale. Poate să devină și un „insta-corner” – o amenjare despre asta e. Trebuie să avem grijă să fie o bază clasică și să venim cu anumite accente: plante, elemente de decor, vaze, rame. De exemplu, dacă alegi un scaun crem poți oricând să vii cu perne decorative”, a explicat Andra Marinescu.

Foto – PR