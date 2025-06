Andia, despre momentul în care nu a trecut de audiţiile pentru Vocea României: „Competiţia mă făcea să mă simt mică, să mă simt inferioară”. În ce echipă ar fi mers / EXCLUSIV

Andia a fost invitată la Fresh by Unica, unde şi-a pus sufletul pe tavă şi ne-a oferit detalii atât din copilăria ei, din viaţa personală, cât şi din parcursul ei artistic. Astăzi, este una dintre cele mai apreciate artiste din România, însă în spate se află foarte multă muncă şi… răbdare, după cum ne-a spus chiar ea. Mai mult decât atât, Diana Constantin, pe numele ei real, ne-a mărturisit că înainte să fie un nume în industria muzicală şi-a încercat norocul la Vocea României, unde nu a reuşit să treacă mai departe. Însă dacă ar fi trecut, ne-a spus şi în echipa cui ar fi mers.

Andia, despre momentul de la Vocea României

Andia, pe numele ei real – Diana Constantin, în vârstă de 28 de ani, este una dintre artistele în vogă la ora actuală în industria muzicală românească. Însă până să ajungă la hituri şi la succesul de care se bucură astăzi, era doar un copilă cu un vis. Acela de a fi pe scenă şi a bucura, dar şi a se bucura de talentul pe care îl are.

La Fresh by Unica, Andia ne-a povestit că atunci când a venit în Bucureşti avea doar un gând: sa facă muzică. Astfel că şi-a încercat norocul la Vocea României unde trecuse de două etape înainte de audiţiile filmate, însă la a treia nemaiajungând.

Andia ne-a mărturisit că de mică nu a fost adepta competiţiilor, iar asta pentru că energia pe care o aveau genul acela de evenimente o făcea să se simtă mică şi inferioară în faţa celorlalţi concurenţi. Tocmai de aceea văzuse Vocea României doar ca o rampă de lansare, neavând dorinţa să câştige marele premiu. Însă între timp, destinul ei fusese scris altfel.

„Nu am ajuns în blinduri. Am trecut de prima etapă şid e a doua etapă, şi trebuia să trec în a treia etapă. Dar nu am mai fost pentru că eu atunci când am zis că vin în Bucureşti, eu am vrut să fac muzică. Nu mi-a plăcut niciodată competiţia. Nu am fost niciodată genul ăla de copil. Mi-a plăcut mai mult motivaţia decât competiţia, pentru că pe mine competiţia mă făcea să mă simt mică, să mă simt inferioară. Mă făcea să mă simt nu îndeajus de bună.

Pentru mine Vocea României era o modalitate ca să mă lansez. Dar în perioada aia semnasem cu casa mea de discuri şi nu a mai fost nevoie„, ne-a spus Andia, la Fresh by Unica.

Cât despre echipa în care ar fi mers, dacă ar fi ajuns în audiţiile pe nevăzute, Andia ne-a mărturisit că ar fi făcut parte din echipa… Puteţi afla răspunsul urmărind emisiunea Fresh by Unica, începând cu data de 11 iunie 2025, de la ora 19:00, atât pe site-ul nostru www.unica.ro, cât şi pe canalul nostru de YouTube.

Tot în cadrul ediţiei cu Andia veţi putea afla detalii din viaţa ei amoroasă, confesiuni despre piesele care o emoţionează cel mai mult, cât şi cum acţionează atunci când uită versurile în timpul unui concert.

