Cum s-au îmbrăcat vedetele pe covorul roșu la Elle Style Awards 2024. Imagini cu apariţiile spectaculoase

Elle Style Awards 2024 a fost un eveniment care a electrizat lumea modei și a showbiz-ului românesc. Palatul Parlamentului, reinventat spectaculos pentru această ocazie, a găzduit pe 10 decembrie o seară plină de glamour, eleganță și stil. Vedete, designeri, influenceri și oameni din lumea modei au pășit pe covorul roșu, respectând cu strictețe dress code-ul: „white shirt”.

Cum s-au îmbrăcat vedetele pe covorul roșu la Elle Style Awards 2024

Tema acestui an, „white shirt”, a lăsat loc de creativitate, iar vedetele au profitat la maximum pentru a transforma această piesă clasică într-un statement fashion. De la cămăși cu croieli arhitecturale până la combinații avangardiste cu accesorii opulente, outfiturile au fost pe măsura așteptărilor.

Stilul minimalist al dress code-ului a fost reinterpretat în moduri spectaculoase, iar vedetele au demonstrat că o simplă cămașă albă poate deveni piesa centrală a unui look de gală, după cum se poate vedea în galeria foto de mai jos.

Cele mai spectaculoase apariții ale vedetelor Elle Syle Awards 2024

Sezonul 2024 a adus o explozie de stil și eleganță pe covorul roșu, iar vedetele au reușit din nou să impresioneze cu alegerile lor vestimentare. Fiecare vedetă și-a pus amprenta personală asupra ținutelor, combinând elemente de lux cu accente în tendinţe.

Printre vedetele prezente la eveniment au fost s-au numărat Gina Chirilă, Nicole Cherry, Andia, Alina Eremia, Andreea Berecleanu, Selly şi iubita lui, Smaranda, Diana Sar, Holly Molly, Olimpia Melinte, Victoria Răileanu, Rareş, Simona Ţăranu.

Holy Molly a atras toate privirile la eveniment cu o ținută avangardistă. Artista a purtat o cămaşă albă decupată, cu detalii arhitecturale și tăieturi geometrice, pe care a accesorizat-o cu o cravată roşie-roz. În completare, aceasta a optat pentru un sacou negru şi o pereche de bocanci, adăugând un aer classy look-ului.

La ELLE Style Awards 2024, Alina Eremia a strălucit într-o ţinută inedită. Artista a optat pentru o cămaşă cu guler supradimensionat pe care a completat-o cu un sacou negru cu detalii ultra feminine. Accesoriile delicate, dar şi perechile de cizme înalte au completat armonios ținuta.

Andia, în stilul caracteristic, a mizat pe o abordare îndrăzneață alegând o rochie albă tip cămaşă cu un mâneci şi guler supradimensionate. Cravata şi sacoul kaki cu decupaje arhitecturale au adăugat un plus de dramatism, iar machiajul smokey eyes și părul drept au completat perfect look-ul glam al artistei.

Cuplul artistic format din Erika Isac și M.G.L. s-au asortat şi au purtat două cămăşi albe cu cravate negre, potrivit stilului lor vestimentar.

David Goldcher, iubitul Irinei Rimes şi Andia au întreţinut atmosfera

Seara a început cu un cocktail de bun-venit, acompaniat de muzica de fundal elegantă, care a pus invitații în starea perfectă pentru gala ce urma. Roxana Voloșeniuc și Maurice Munteanu, gazdele evenimentului, au adus un plus de farmec și profesionalism. Momentele muzicale au fost oferite de Andia, care a electrizat scena cu un show de excepție, și de DJ-ul David Goldcher, iubitul Irinei Rimes, care a creat o atmosferă vibrantă și plină de energie pentru invitați.

Pe lângă spectacolul artistic, ceremonia a avut ca punct culminant decernarea premiilor pentru cele 11 categorii, printre care s-au numărat Best Female Artist, Best Model și Best Personal Style. Premiile au celebrat excelența în modă, muzică și artă, iar câștigătorii au fost adevărate surse de inspirație pentru public.

Inna a primir premiul pentru Best Personal Style, Alina Eremia pentru Best Female Artist, Rareș pentru Best Male Artist, Erika Isac pentru Best Emerging Artist, Diana Moldovan pentru Best Model.

Sursa foto: Elle.ro şi Instagram

