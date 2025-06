Decizia judecătorilor după ce Mădălina Pamfile a fost prinsă conducând sub influența alcoolului. Ce condamnare a primit fosta asistentă TV

Mădălina Pamfile a primit sentința finală după ce, în toamna anului trecut, a fost prinsă conducând sub influența alcoolului.

Mădălina Pamfile a fost condamnată la zece luni de închisoare cu suspendare pentru conducere sub influența alcoolului

Mădălina Pamfile (32 de ani), fostă asistentă TV, a primit verdictul instanței după ce a fost prinsă conducând sub influența băuturilor alcoolice, în toamna anului 2024.

După ce și-a recunoscut fapta, influencerița a fost condamnată la zece luni de închisoare cu suspendare, informează Libertatea. Decizia vine cu un termen de supraveghere de doi ani, timp în care fosta asistentă TV va trebui să respecte o serie de obligații impuse de instanță.

Sancțiuni complementare

La decizie se adaugă și câteva sancțiuni complementare:

60 de zile de muncă în folosul comunității, pe care le va putea efectua fie în cadrul Poliției Locale a Sectorului 1, fie la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1.

Plata cheltuielilor judiciare, în valoare de 1.000 de lei.

Interzicerea dreptului de a fi aleasă în autorități publice sau în funcții ce implică autoritatea de stat, pentru o perioadă de un an.

Mădălin Pamfile a scăpat de detenție, însă nerespectarea condițiilor impuse pe perioada de supraveghere ar putea atrage consecințe mult mai grave.

Ce a declarat Mădălin Pamfile despre fapta sa

În toamna anului trecut, mai exact pe 5 octombrie, Mădălina Pamfile a fost oprită de poliție pentru un comportament haotic la volan. Agenții de poliție au testat-o pentru consum de alcool, iar rezultatul a fost pozitiv. Ulterior, fosta asistentă TV a manifestat un comportament agresiv față de agenții de poliție. În consecință, aceasta a fost încătușată și transportată la Institutul de Medicină Legală Mina Minovici (INML).

„Da, a fost o situație pe care mi-o asum, o situație mai neplăcută în care o să suport consecințele și cam atât. Foarte multe lucruri nu am de spus. Pe mine m-a deranjat mai mult inconștiența mea decât articolele și ceea ce a urmat. Știu foarte bine ce am făcut și dacă nu făceam ceva, cu siguranță acele articole nu existau, deci nu am de ce să mă supăr pe ceva ce apare și ceva ce am făcut. Sunt și asumată, și responsabilă și acele articole știu că sunt adevărate”, a declarat Mădălina Pamfile la știrile Antena Stars, potrivit Spynews.ro.

Cine este Mădălina Pamfile

Mădălina Pamfile s-a născut pe 12 aprilie 1993, în comuna Gugești, județul Vrancea, și a avut o copilărie tristă, fiind părăsită de mama naturală și înfiată la 3 ani de o altă familie. Acest lucru l-a aflat mai târziu, la vârsta de 7 ani.

Debutul pe micul ecran și l-a făcut la doar 18 ani, într-una dintre emisiunile prezentate de Dan Capatos. În 2021 a participat la „Bravo, ai stil!”, iar după acea emisiune și-a continuat cariera doar în mediul online, unde are aproape 58.000 de urmăritori pe Instagram.

Mădălina Pamfile a format cupluri cu mai mulți bărbați cunoscuți, printre care fostul politician Radu Mazăre, fostul jucător de fotbal Claudiu Belu și afaceristul timișorean Alin Bruno. Mădălina și Alin au fost căsătoriți între anii 2015 și 2017.

Din 2018, Mădălina formează un cuplu cu actualul soț, un afacerist de origine albaneză, cu care are două fetițe. Cei doi s-au căsătorit în Dubai.

Foto: Instagram/@pamfilemadalina

