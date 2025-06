Jasmina, fiica lui Virgil Ianțu, la brațul lui Sebastian Dobrincu, pe Calea Victoriei. Cum au fost surprinși cei doi și ce diferență de vârstă este între ei

Jasmina Ianțu, fiica prezentatorului TV Virgil Ianțu, a fost fotografiată la brațul lui Sebastian Dobrincu, plimbându-se pe Calea Victoriei din București.

Jasmine Ianțu și Sebastian Dobrincu, cel mai nou cuplu din showbiz?

Jasmine Ianțu și Sebastian Dobrincu ar putea fi cel mai nou cuplu din showbiz. Studenta și antreprenorul au fost fotografiați de paparazzi Cancan la plimbare prin Capitală.

În imaginile apărute în presă, Jasmine și Sebastian apar zâmbitori, în ținute casual. În unele imagini, fiica lui Virgil Ianțu (54 de ani) îl ține de braț pe fostul jurat de la „Imperiul Leilor”.

Ce diferență de vârstă este între cei doi

Recent, Sebastian Dobrincu s-a despărțit din nou de iubita lui, cântăreața Ioana Ignat (26 de ani). Antreprenorul a spus că motivul despărțirii ar fi fost problema solistei cu alcool, faptul că l-a mințit și că a fost violentă cu el. Ioana nu a comentat aceste afirmații.

Între Jasmina Ianțu și Sebastian Dobrincu este o diferență de vârstă de șapte ani. În iulie, Jasmina va împlini 20 de ani, în timp ce Sebastian va împlini 27 în august.

Cu ce se ocupă Jasmine Ianțu și Sebastian Dobrincu

După ce a terminat liceul, Jasmina Ianțu a plecat la studii în Spania. Jasmina urmează Les Roches Global Hospitality Education, o școală privată de turism și servicii hoteliere. „Îmi place foarte mult ce am ales să studiez, pentru că pot să fac foarte multe lucruri în viitor. Toate meseriile au nevoie de partea asta în care să fii descurcăreț cu oamenii și să ai și competențe sociale și să poți să te descurci în orice subiect”, a punctat Jasmina.

Sebastian Dobrincu lucrează în domeniul IT, unde a cunoscut succesul după ce a fondat o platformă de marketing digital. Tânărul antreprenor a cochetat atât cu televiziunea, cât și cu muzica până în prezent. Sebastian a fost jurat la „Imperiul Leilor”, sezonul 3, și concurent la „Survivor România”, sezonul 4.

