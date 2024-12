Preparatul tradițional pe care Jorge îl gătește în fiecare an de Crăciun pentru soție și copii: „Facem o masă mare, cum se face la români” / Exclusiv

Jorge nu este un străin în propria bucătărie, așa cum sunt o bună parte dintre bărbați. Din contră, artistul se implică la gătit, mai ales în preajma sărbătorilor. Într-un interviu exclusiv pentru Unica.ro, prezentatorul TV ne-a spus ce planuri are pentru serile de Crăciun și Revelion, care este singura lui rezoluție pentru anul 2025, dar și care este preparatul tradițional pe care îl pregătește an de an pentru soție și copii.

Preparatul tradițional pe care Jorge îl gătește în fiecare an pentru familia lui

Jorge a muncit din greu în zilele premergătoare Crăciunului pentru a putea savura din plin timpul pe care-l va petrece cu cei dragi de sărbători. Artistul în vârstă de 42 de ani și soția lui, Ramona Prodea (52 de ani), au împreună un fiu, David Papagheorghe, în vârstă de 7 ani. Jorge și Ramona mai au fiecare câte o fiică din relații anterioare. Karina Maria Papagheorghe este fiica realizatorului de podcast din primul lui mariaj cu Alina Laufer, iar Ilinca Borzea este fiica Ramonei dintr-o fostă relație.

În exclusivitate pentru Unica.ro, Jorge a dezvăluit cum arată sărbătorile ideale de iarnă pentru el, dar și care a fost cea mai mare realizare a sa pe anul 2024.

„Vreau să mă bucur de familie.”

Cum arată sărbătorile de iarnă ideale pentru tine?

De sărbători voi fi pe scenă. Anul acesta am ales să merg în mai multe localități unde să am mai multe concerte. Inclusiv în Ajunul de Crăciun voi fi pe scenă. Începând cu 25 ale acestei luni, intru în vacanță. Nu mai vreau să aud nimic până în ianuarie. Vreau să mă bucur de vacanță, vreau să mă bucur de familie, de copii și de toată perioada asta frumoasă.

Ce tradiții de Crăciun și Anul Nou respecți cu sfințenie?

Îmi place să fac salată boeuf, îmi place să fim în familie cu copiii, să mâncăm cozonaci. Să facem așa o masă mare, cum se face la români.

Care este cea mai prețioasă amintire pe care o ai legată de sărbătorile de iarnă?

Toate sărbătorile de iarnă de până acum au fost foarte frumoase, înconjurat fiind de familie. De-a lungul anilor, la noi, tradiționala masă de Crăciun și mersul în vizită de la o pereche de bunici la alta, la nași.

Obiceiul de la care nu se abate niciodată în noaptea dintre ani

Obișnuiai să-ți faci rezoluții pentru noul an? Dacă da, ce ți-ai propus pentru 2025?

Mi-am propus să fiu sănătos, în primul rând, în 2025. Ține un pic și de mine. Și, în fiecare an, îmi pun rezoluții cu soția mea. De aceea nici nu îmi place să lucrez de Revelion, pentru că vreau să îmbrățișez primul an și un nou început cu familia și înconjurat de oameni dragi. Vreau să mă bucur de primele momente ale Anului Nou.

De ce nu ar trebui să ratăm momentul tău de la Protevelion?

La Protevelion pregătesc un moment special, un colaj de melodii românești și internaționale. Ceva ce nu s-a mai auzit până acum în România, face parte din show-ul meu. Îl fac în mai multe tipuri de evenimente, și în aer liber, și la corporate, și evenimente private, nunți sau botezuri. Este parte din conceptul cu care eu merg la evenimente.

Cum te pregătești să întâmpini noul an? Ai un ritual special sau o superstiție la care ții?

Evident că o să pun niște bani în buzunar la trecerea dintre ani și să port ceva nou. Așa era când eram mic, trebuia să porți ceva nou.

Realizarea de care este cel mai mândru

2024 a fost unul special pentru tine, care este realizarea de care ești cel mai mândru?

În primul rând, lansarea proiectului nostru de la mare, studiourile pe care le-am dat la închiriat. Am lucrat foarte mult timp pentru a le pune la punct și a oferi oamenilor locuri de cazare premium, în prima linie pe plajă.

Ce mesaj ai pentru cei care te urmăresc în noaptea dintre ani la Protevelion?

Să se bucure de un spectacol pe cinste, momente spectaculoase, energie foarte bună, oameni senzaționali. Anul 2025 să le aducă surprize plăcute, pe sufletul lor, și să aibă o noapte liniștită. Să fie 2025 cel mai bun an din viața voastră de până acum!

