Jorge, surpriză de proporții pentru soția lui, Ramona Prodea. A dus-o la unul din cele mai luxoase hoteluri din lume / Video

Jorge (42 ani) i-a făcut o surpriză de proporții soției sale, Ramona Prodea, de ziua de naștere a acesteia. Femeia de afaceri și-a dorit întotdeauna să se cazeze la unul dintre cele mai luxoase hoteluri din lume, iar artistul a decis să îi îndeplinească aceasta mare dorință chiar în ziua în care aceasta a împlinit 52 de ani.

Jorge a dus-o pe Ramona Prodea la Ritz, de ziua ei de naștere

Jorge i-a făcut o surpriză de neuitat soției sale, Ramona Prodea, de ziua de naștere a acesteia. Artistul și Ramona au plecat într-o mică vacanță la Paris, iar acesta a hotărât că este momentul să îi îndeplinească soției lui una din cele mai mari dorințe: o noapte la Ritz, unul dintre cele mai luxoase hoteluri din lume.

„Am auzit-o pe soția mea acum ceva timp ca i-ar plăcea sa stea la Ritz….nici prin gând nu îmi trecea că o sa si stăm. Am zis ca na…..n-avem încă statutul ala. Apoi m-am gândit mai bine și am zis că cele mai importante în viată sunt experiențele așa că am decis să îi fac această surpriză de ziua ei. A fost foarte greu căci e greu de păcălit @ramona_papagheorghe La Mulți Ani!”, a scris Jorge pe pagina sa de Instagram.

Cum la Ritz prețurile nu sunt deloc mici, artistul a ezitat inițial, însă în cele din urmă a considerat că soția lui merită să aibă parte de o astfel de experiență.

Cât costă o noapte de cazare la celebrul hotel de lux

Jorge a încercat să o păcălească pe Ramona Prodea, spunându-i că vor bea o cafea la Ritz, iar mai apoi că a cerut un tur al unei camere. Însă aceasta a realizat rapid că se vor caza acolo după ce și-a văzut bagajele în camera cu vedere spectaculoasă spre Turnul Eiffel.

„Am dus-o la Ritz Paris și i-am zis că doar bem un ceai. Apoi i-am zis că am vorbit cu cineva doar să ne arate și nouă cum este o cameră. Devenea suspicioasă că a văzut bagajele în cameră. Neatenți. Apoi am fost puțin la piscină și așa se vedea apusul. Înainte de culcare am deschis ușile ca să vedem cum strălucește Turnul Eiffel din pat”, a povestit Jorge pe rețelele de socializare.

Nu oricine se poate caza la Ritz, un hotel apreciat de marile vedete ale lumii. Aici, o noapte de cazare începe de la suma de 2.000 de euro pe noapte pentru o cameră superioară și ajunge până la 42.000 de euro pe noapte pentru o suită imperială.

