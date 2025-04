Mihai Bobonete și-a surprins fanii din mediul online cu un set de fotografii superbe în care apare alături de soția sa. Juratul de la „Românii au talent” postează rar imagini cu partenera sa de viață.

Mihai Bobonete, imagini de colecție alături de soția sa

Mihai Bobonete (45 ani), actorul care interpretează rolul lui Bobiță în îndrăgitul serial „Las Fierbinți” de la PRO TV, a atras atenția fanilor printr-o postare pe Instagram. Acesta a apărut alături de soția sa, Cătălina (42 ani), iar fotografiile au strâns aproape 15.000 de aprecieri în doar câteva ore. Reacția entuziastă a urmăritorilor sugerează că publicul își dorește să-l vadă mai des pe actor împărtășind momente din viața sa de familie.

Citeşte şi: Mihai Bobonete, mesaj emoționant după pierderea unei persoane dragi: „Drum lin!”

Citeşte şi: Mihai Bobonete, mesaj viral pentru Mădălina Ghenea, după publicarea unui pictorial sexy. Cum a reacționat Grigor Dimitrov

Citeşte şi: Cine este și cu ce se ocupă Cătălina, mama copiilor lui Mihai Bobonete. Actorul a cucerit-o în urmă cu 30 de ani

„Frumoasă ești, Italie. Frumoasă ca o dalie”, a scris Mihai Bobonete în dreptul fotografiilor făcute în Piazza Domenico Modugno din Polignano a Mare, o comună din provincia italiană Bari, în regiunea Puglia.

Fanii s-au bucurat să-l vadă pe celebrul comediant împreună cu soția sa și nu au ezitat să transmită mesaje frumoase superbului cuplu.

„Aprecieri pt Cătălina, e simplă și finuță, se vede ca nu simte nevoia sa iasă în evidență, cam așa arată inteligența și o femeie sigură pe ea! P.S. Vorba aceea… În spatele oricărui bărbat puternic ( de succes)…”

„Mai frumosi sunteți voi dragii mei ! Love you both. Să fiți sănătoși!”

„Vacanță minunată să aveți!”

„Vă îmbrățișăm!”

„Frumos sudul Italiei, vă pupăm”

„Superb locul” – sunt câteva dintre mesajele fanilor.

Cum și-a cunoscut Mihai Bobonete soția

Mihai Bobonete și soția sa, Cătălina, formează un cuplu de peste două decenii, iar povestea lor de iubire a început încă din adolescență. Cei doi s-au căsătorit civil în 2006, iar ceremonia religioasă a avut loc abia în 2017, marcând un moment special în relația lor. Împreună, au construit o familie frumoasă, fiind părinții a doi copii: Octavian, în vârstă de 11 ani, și Maria, care are 5 ani.

Mihai Bobonete și soția sa, Cătălina, au început povestea lor de iubire în adolescență, când s-au întâlnit la o petrecere. Actorul, curajos și fermecător, a făcut primul pas invitând-o pe Cătălina la dans, moment care a marcat începutul unei relații ce avea să dureze peste trei decenii.

„La 14 ani, când a venit vremea să dau la liceu, am intrat la Slobozia, la mate-fizică, la „Mihai Viteazul”. Și am stat în internat, unde existau două camere de băieți și 30 de camere de fete, de la vârsta gimnaziului până la postliceală. Acolo am cunoscut-o și pe Cătălina, la o petrecere, în cantina internatului. Am invitat-o la un dans și aia a fost. Ea avea 12 ani, eu 14, iar motivul pentru care venise acolo era că avea o soră mai mare, la liceu, și locuiau împreună” – povestea Bobonete acum ceva vreme.

Mihai Bobonete a dezvăluit că secretul longevității relației sale cu soția, Cătălina, constă în iubire, înțelegere reciprocă și respectarea spațiului personal. Actorul consideră că aceste valori fundamentale au fost esențiale pentru a menține armonia și echilibrul în căsnicia lor, care durează de peste două decenii.



„Nu cred că există o rețetă a căsniciei fericite și nici nu există un șablon pe care să îl aplici când vine vorba de creșterea propriilor copii. E așa o treabă naturală pe care o ai în vene și se ajustează pe parcurs. Căsnicia de lungă durată nu poate exista fără înțelegere, iubire, spațiu individual și acceptarea părerilor personale Momente grele au fost și ele, dar pe cine interesează acum asta?



Va dați seama că în ăștia 30 de ani nu a fost doar lapte și miere, dar important este că, de fiecare dată, am reușit să trecem cu bine peste și să avem puterea să acceptăm și să ne bucurăm de prezent” – a spus el pentru fanatik.ro.

Foto – Instagram / Facebook

Urmărește-ne pe Google News