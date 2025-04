David Pușcaș își dorește să descopere adevărul despre originile sale și să își cunoască mama biologică. Tânărul mărturisește că știe foarte puține lucruri despre cea care i-a dat viață și simte nevoia să afle mai multe despre povestea ei. În acest demers emoționant, echipa emisiunii „Viața fără filtru” îi oferă sprijin pentru a-și îndeplini acest vis și pentru a-și întâlni mama naturală.

David Pușcaș vrea să-și cunoască mama naturală

Ajuns la vârsta de 28 de ani, David Pușcaș și-a exprimat dorința de a-și cunoaște mama naturală. Deși a crezut mereu că s-a născut în București, tânărul a aflat că locul său de naștere este, de fapt, Ploiești. Echipa emisiunii „Viața fără filtru” s-a angajat să îl sprijine în această căutare emoționantă, ajutându-l să descopere cine este femeia care i-a dat viață. David speră ca mama lui să fie încă în viață și își dorește să înțeleagă motivele care au dus la abandonul său.

Fiul adoptiv al Luminiței Anghel a fost abandonat de mama biologică într-un orfelinat, o experiență care i-a marcat profund viața. La 28 de ani, tânărul își exprimă dorința de a descoperi identitatea celei care i-a dat viață și de a înțelege motivele din spatele deciziei de abandon. David speră ca mama lui să îl accepte și să poată purta o conversație sinceră, care să îi ofere răspunsurile pe care le caută de atâta timp.

David Pușcaș a declarat că, în perioada în care locuia cu Luminița Anghel, subiectul trecutului său a fost rar abordat. Singurele momente în care s-a discutat despre acest aspect au fost în copilărie, atunci când a aflat că este adoptat, iar acele conversații au fost limitate și marcate de emoții puternice.

„Acum am aflat, la 28 de ani, că nu sunt din București. Asta e tot. Nu știu, îmi aduc aminte că asta a fost singura mea interacțiune cu mama (n.r. cu Luminița Anghel) legată de adopție, când au aflat colegii la școală și când am plâns împreună. Mi-a spus că totul va fi ok, că să stau liniștit, că nu se va întâmpla nimic. Eram un copil atunci (…) Îmi este frică, nu poti să faci chestia asta singur, și sunt șocat. Nu am crezut că puteți să faceți chestia asta”, a declarat David Pușcaș, la Viața fără filtru.

David Pușcaș nu știe daca mama lui naturală mai trăiește

David Pușcaș a mărturisit că nu are așteptări mari de la mama biologică, ci doar dorința de a purta o conversație sinceră și de a descoperi adevărul despre originile sale. Dacă va reuși să o găsească, tânărul speră să afle și identitatea tatălui său, despre care nu deține prea multe informații.

„Nu îmi doresc să merg peste ei, aș vrea să știu și eu, și mama să stea liniștită (…) Mi-aș dori să discutăm dacă e în viață și ar accepta. Și orice mi-ar spune nu o să învinovățesc și nu o să o arăt cu degetul. Vreau să o văd, să o aud”, a mai spus David Pușcaș.

David Pușcaș a fost adoptat de Luminița Anghel la vârsta de doi ani. Relația lor a fost marcată de tensiuni și conflicte de-a lungul timpului. Luminița Anghel a încercat să îi ofere sprijin și stabilitate, dar relația lor s-a deteriorat pe fondul unor neînțelegeri și comportamente dificile.

David a lansat acuzații la adresa mamei sale adoptive, iar Luminița a vorbit public despre dificultățile întâmpinate în relația lor, menționând episoade de violență și amenințări din partea lui. În prezent, cei doi nu mai păstrează legătura, iar David își exprimă dorința de a-și cunoaște mama biologică și de a înțelege motivele abandonului său.

