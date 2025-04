David Pușcaș, mesaj tranșant pentru Luminița Anghel, după ultimele acuze pe care și le-au adus reciproc. „Eu n-am jignit-o pe ea! Să-și retragă cuvintele!”

Situația tensionată și schimbul de acuze dintre David Pușcaș și Luminița Anghel continuă între cei doi iar recent, fiul adoptiv al artistei a decis să îi adreseze un mesaj public.

David Pușcaș, mesaj pentru Luminița Anghel

Deși în prezent nu mai păstrează legătura cu mama sa, în ultima perioadă au apărut noi acuzații din partea lui David, lansate atât în mediul online, cât și în aparițiile televizate. După prima intervenție publică a cântăreței, acesta nu a putut rămâne indiferent și a revenit în atenția publicului, de această dată dorind să-i transmită un mesaj direct.

Într-un interviu acordat de curând pentru cancan.ro, fiul adoptiv al Luminiței Anghel a adus în prim-plan mai multe detalii referitoare la declarațiile pe care artista le-a făcut recent în cadrul unui podcast. Și i-a transmis un mesaj în care o roagă să își retragă cuvintele „urâte” pe care i le-ar fi adresat.

“Mamă, te rog din tot sufletul meu, retrage-ți cuvintele pe care le spui pe post, că se vede că nu-i așa. Te roagă Daviduțul tău, străinul tău cum vrei să-i spui, că nici nu mai știu că na… clar ea nu mai mă consideră ființa ei, copilul ei, universul ei.

Măcar să-și retragă cuvintele urâte la adresa mea în societate că vreau să mă angajez, mami. Am chirie mamă, vreau să mă angajez.

Vreau să-și retragă cuvintele urâte la adresa mea (…), cuvintele astea… că sunt nebun, că sunt… eu n-am jignit-o pe ea, n-am jignit-o niciodată cu nimic. (…) Asta mi-a făcut (n.r. nu îl lăsa să iasă din cameră). (…) Totul e posibil (…) și eu acum vin ca un om… (…) tocmai, mi-a făcut atâtea, mi-ai făcut atâtea (n.r. mama lui adoptivă, Luminița Anghel) din propriile tale interese, absolut toată lumea vede.

Ok, ai reușit acum, ai căsuța ta, copilul tău, familia ta, totul e biologic, dar nu mă lăsa pe mine descătușat, când eu nu am casă, nu am familie, nu am pe nimeni” – este mesajul lui David Pușcaș.

David Pușcaș, detalii șocante din copilărie

În urmă cu câteva zile, David Pușcaș a dezvăluit detalii dramatice despre momentele trăite în casa Luminiței Anghel. Acesta spunea că a asistat la certuri violente între Luminița Anghel și fostul ei soț, Marcel Pușcaș, aducând în prim-plan unele evenimente marcante din copilăria sa.

”Zbierau unii la alții și își aruncau chestii. Erau foarte violenți între ei! Nu știu de ce se certau, dar erau numai urlete. Și public erau dubioși. Era în parcare pe Calea Victoriei, iar tata avea un coș de flori, veneau de la un eveniment împreună. Tata i-a aruncat coșul mamei pe jos!

Îmi aduc aminte și acum apartamentul în care am crescut de mic. Nu aveam ușa la cameră, intrarea era o arcadă. Ce făceau ei când se certau? Trăgeau canapelele și fotoliile ca să mă blocheze în cameră, asta făceau, dar îi auzeam. Urlete! Ei nu s-au înțeles niciodată, nu se iubeau. S-au căsătorit că așa trebuia”, a declarat David, tot pentru cancan.ro.

