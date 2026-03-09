Cum arată copiii Principelui Nicolae al României. Soția acestuia, Alina Maria, a publicat imagini cu Maria-Alexandra și Mihai

Principele Nicolae al României și soția lui, Alina Maria Binder, sunt părinții a foi copii, Maria-Alexandra, în vârstă de 5 ani, și Mihai, care în luna aprilie a acestui an va împlini 4 ani. Deși sunt discreți în ceea ce privește viața lor de familie, cei doi distribuie, din când, în când, în mediul online, imagini cu micuții lor.

Cum arată copiii Principelui Nicolae al României

Principele Nicolae al României și soția sa, Alina-Maria Binder, au devenit părinți pentru prima dată în noiembrie 2020, când s-a născut fiica lor, Maria Alexandra. Fetița, care a împlinit în urmă cu câteva luni 5 ani, seamănă izbitor cu tatăl ei.

Doi ani mai târziu, pe 15 aprilie 2022, familia s-a mărit cu încă un membru: Mihai. Băiețelul va împlini anul acesta 4 ani. Potrivit unui anunț făcut la momentul nașterii sale de tatăl lui, strănepotul Regelui Mihai a venit pe lume într-un moment important din punct de vedere istoric.

„Mihai s-a născut în preajma Învierii Mântuitorului şi a unei zile istorice, de mari emoţii pentru bunicul meu, Regele Mihai şi deopotrivă pentru poporul român: Reîntoarcerea în România de Sfintele Paşti, acum 30 de ani, după 45 de ani de exil. Mulţumim cu recunoştinţă tuturor românilor care ne sunt alături cu dragostea şi entuziasmul lor”, a transmis principele Nicolae la momentul nașterii fiului său.

Alina Maria Binder, mesaj de Ziua Femeii

Alina Maria Binder a transmis un mesaj pe 8 martie, de Ziua Internațională a Femeii, alături de o fotografie în care apare îmbrăcată și aranjată ca o adevărată prințesă.

„În fiecare dintre noi, femeile, există o regină. Vă doresc să o descoperiți și să iubiți așa cum numai femeile o pot face. În curând, vă invit la un eveniment dedicat eleganței, grației și rafinamentului. La mulți ani!”, a transmis soția principelui Nicolae.

În imagine, Alina Maria Binder apare într-o rochie lungă, cu print floral, de la un brand românesc, pe care a completat-o cu un set de bijuterii și o coroană cu trandafiri albi pe cap.

Fostul principe Nicolae mai are un copil, o fetiță, cu Nicoleta Cîrjan. Iris Anna s-a născut pe 9 februarie 2016, în urma relației pe care fostul principe Nicolae a avut-o cu Nicoleta Cîrjan. Acesta a recunoscut-o oficial în anul 2019.

Se presupune că relația dintre principele Nicolae și Nicoleta Cîrjan a dus la ruptura dintre Nicolae și Casa Regală a României.

Aflat, în acel moment, al treilea în ordinea ierarhică la succesiunea dinastică, lui Nicolae i s-a retras titlul de principe și a fost exclus din Linia de Succesiune la Coroana României.

