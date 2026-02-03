Otilia Bilionera nu poate avea copii. Artista a aflat diagnosticul la scurt timp după nuntă: „Nu există tratament”

Otilia Bilionera (33 ani) s-a căsătorit anul trecut cu Bekir Ali și era pregătită să își întemeieze o familie cu acesta. Însă, diagnosticul dur pe care l-a primit de curând i-a spulberat visul de a deveni mamă pe cale naturală.
Otilia Bilionera, diagnostic dur din partea medicilor
Otilia Bilionera s-a mutat în Turcia unde s-a căsătorit cu bărbatul visurilor ei. După nuntă, cei doi și-au făcut planuri pentru mărirea familiei, dar acestea au fost spulberate rapid de un diagnostic crunt: artista nu poate avea copii pe cale naturală din cauza unei condiții medicale.
„Tocmai am aflat că am sindromul ovarelor polichistice și la mine nu se mai poate. Am fost la medici și mi-au spus că nu există tratament la mine, pentru această problemă, pentru că am sindromul ovarelor polichistice rezistente, chiar dacă aș face tratament, ar fi degeaba. Singura variantă ar fi in vitro. E sigura soluție să avem copii”, a declarat Otilia Bilionera pentru Cancan.
Artista vrea să facă cât mai curând procedura in vitro
Otilia Bilionera a explicat că va apela la inseminarea in vitro cât mai curând posibil deoarece, odată cu înaintarea în vârstă, riscurile sunt tot mai mari.
„Vrem să facem asta anul ăsta, să vedem cum decurge. Până în 35 de ani mai ai șanse, dar după, nu se mai poate. Pe lângă asta, vine și cu alte probleme, rezistență la insulină, ai riscul să devii obez, eu am grijă mereu și ce mănânc, să nu-mi facă spike glicemic, fac sală”, a precizat ea.