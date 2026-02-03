  MENIU  
Andreea Bălan pregătește o nuntă grandioasă. Va avea 3 rochii de mireasă. Cum se simte Victor Cornea: „E emoționat, e prima lui nuntă"

Andreea Bălan pregătește o nuntă grandioasă. Va avea 3 rochii de mireasă. Cum se simte Victor Cornea: „E emoționat, e prima lui nuntă"

Amelia Matei
.

Andreea Bălan este nerăbdătoare să se căsătorească cu logodnicul ei, Victor Cornea. Vedeta și-a pregătit deja trei rochii de mireasă pe care le va purta în diferite momente cheie. Mai mult, ea a spus că singura grijă este să aibă energie pe tot parcursul evenimentului, pentru că de toate celelalte se ocupă organizatorii.

Andreea Bălan și-a pregătit 3 ținute pentru nunta cu Victor Cornea

Andreea Bălan se pregătește pentru nunta visurilor sale. Ea și Victor Cornea trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și așteaptă momentul în care își vor unii destinele. Cântăreața în vârstă de 41 de ani a terminat de organizat evenimentul și s-a ocupat de toate detaliile evenimentului fastuos.

Artista este nerăbdătoare să îi poarte numele de familie iubitului său, Victor Cornea, un tenismen român de 32 de ani, cu succes pe plan internațional.

Nunta va avea loc în luna mai, pe malul lacului Buftea, unde vor participa 150 de invitați.

Cântăreața a dezvăluit că va purta trei rochii de mireasă, pentru fiecare punct cheie al nunții.

„Am o rochie pentru ceremonie, o rochie pentru vals și încă una pentru momentul tortului. Trei rochii. Una este tip sirenă, una este ca de păpușă, pentru vals, iar a treia este scurtă.Pentru ca nunta să fie perfectă, o să am grijă să port tocuri mici, ca să nu mă doară spatele. Trebuie să stai multe ore în picioare, să dansezi și să fii printre invitați.

La asta o să fiu atentă. În rest, totul va fi foarte bine, pentru că am oameni specializați care se ocupă de organizare. Victor este fericit, emoționat și nerăbdător. Este prima lui nuntă. Doamne ajută! E foarte frumos când oamenii se iubesc și construiesc împreună lucruri frumoase”, a declarat Andreea Bălan, în Un podcast de seara cu Alex Dobreanu.

”Mă bucur să îi port numele, pentru că este un nume internațional”

Andreea Bălan și Victor Cornea au vrut ca nunta să fie una cu specific tradițional, iar printre tradițiile pe care le vor respecta se numără dansul mirilor, dar și alte obiceiuri românești.

Vedeta a vorbit despre faptul că a fost cerută de soție după un an și jumătate și a declarat că abia așteaptă să îi poarte numele logodnicului său.

„Nu credeam că se va întâmpla atât de repede. După un an și jumătate s-a hotărât. M-a întrebat dacă mai vreau să mă căsătoresc vreodată, dacă vreau să îmbrac din nou rochia de mireasă.

Știa deja că îmi doresc asta. La turnee mă trecea drept wife, pe bagaje scria wife, la hotel eram trecută doamna Cornea. El vedea reacțiile mele și eu chiar mă bucuram autentic când vedeam scris wife, Andreea Bălan Cornea. Pentru el a fost un semnal clar că îmi doresc acest lucru și că mi-ar plăcea să-i port numele.

Mă bucur să-i port numele, pentru că este un nume internațional, el este cunoscut în lumea tenisului. O să fiu Andreea Bălan Cornea – Bălan rămâne numele de scenă, iar în afară, când merg cu el, voi fi Cornea.

Acolo el strălucește, iar eu sunt familia, femeia din spatele unui bărbat. Nunta va avea loc pe malul lacului Buftea și vor fi aproximativ 150 de invitați. Am stabilit locația, meniul, cine va cânta și am trimis deja invitațiile. Va fi o nuntă tradițională, cu dansul mirilor, obiceiuri și mâncare tradițională”, a mai spus artista. 

Ea a mai fost căsătorită în trecut cu actorul George Burcea, alături de care are două fetițe, Ella, în vârstă de 9 ani, și Clara, în vârstă de 6 ani.

Wooooow! Ce transformare! Cum a reușit Luminița Anghel să scape de 30 de kg! Artista este superbă! Dieta pe care a ținut-o e la îndemâna oricui!

CSID.ro
Boala autoimună de care suferă Naba Salem de la Survivor. I s-a făcut rău în timpul probelor
Boala autoimună de care suferă Naba Salem de la Survivor. I s-a făcut rău în timpul probelor
Cine este Codruța Sanfira, concurenta de la „Desafio: Aventura”! Solista s-a accidentat grav în timpul competiției
Cine este Codruța Sanfira, concurenta de la „Desafio: Aventura”! Solista s-a accidentat grav în timpul competiției
Tania Budi a descoperit elixirul tinereții! Tratamentul MINUNE care o menține tânără, la 57 de ani
Tania Budi a descoperit elixirul tinereții! Tratamentul MINUNE care o menține tânără, la 57 de ani
O recunoști? Cum arată Emma Bunton, Baby Spice, la 50 de ani, după ani departe de lumina reflectoarelor
O recunoști? Cum arată Emma Bunton, Baby Spice, la 50 de ani, după ani departe de lumina reflectoarelor
