Dezvăluirile unei femei abuzate de Cristian Andrei. Soțul ei făcea terapie, însă „psihologul” a chemat-o și pe ea: „Am simțit mirosul…”

Una dintre victimele lui Cristian Andrei a făcut dezvăluiri despre cum a ajuns în cabinetul acestuia. Ea a spus că soțul ei a apelat inițial la serviciile așa-zisului psiholog, iar el i-a spus să își aducă și soția. Femeia a povestit acum prin ce a trecut, odată venită la cabinet.

Mărturiile unei victime agresate de Cristian Andrei

Cristian Andrei este acuzat de mai multe femei de abuz sexual. Câteva dintre femeile agresate au decis să povestească prin ce au trecut, iar modul de operare al lui Cristian Andrei arată același tipar.

De data aceasta, o femeie a vorbit despre cum a ajuns în cabinetul lui Cristian Andrei prin intermediul soțului său.

Prima discuție, cea la care a participat cu soțul ei, s-a lăsat cu contraziceri.

„La Cristian Andrei a ajuns iniţial partenerul meu, iar după câteva sedinţe cu partenerul meu, i-a spus că şi-ar dori să mă cunoască şi pe mine. Prima dată m-am dus cu partenerul meu. A avut un anumit tip de comportament. Era destul de rece la adresa mea, chiar îmi amintesc că prima interacţiune pe care am avut-o a fost o discuţie în contradictoriu.

Încerca să mă convingă de faptul că o femeie ca să aibă linişte în cuplu nu ar trebui să îşi mai exprime nemulţumirile pe care le are sau dorinţele pe care le are şi că o idee bună ar fi ca ea să nu îşi mai exprime toate aceste nemulţumiri şi să se prefacă că totul este în regulă şi am avut un dialog în contradictoriu în legătură cu aspectul acesta”, a povestit femeia în exclusivitate pentru Antena Stars.

Ce s-a întâmplat când s-a dus singură

Femeia a povestit că bărbatul a chemat-o ulterior doar pe ea, iar când s-au văzut doar ei, atitudinea lui Cristian Andrei era complet alta.

„La a doua întâlnire comportamentul lui a fost total diferit faţă de cum fusese cu o dată înainte. Era mult mai blând, îmi spunea că mă înţelege şi că nu toţi bărbaţii pot înţelege nevoile femeilor. Pur şi simplu argumentele pe care le aducea şi lucrurile pe care le spunea erau în contradicţie cu ceea ce spusese cu o şedinţă înainte, când eram cu partenerul meu în cabinet (…) Am continuat să mergem în felul acesta amândoi, şi eu şi partenerul meu, şi cu cât avansam în perioada de terapie, cu atât certurile dintre noi se intensificau”, a declarat femeia pentru sursa citată.

Ea a mărturisit că în acea perioadă urma cursurile unei facultăți de psihologie, iar Cristian Andrei ar fi încurajat-o să profeseze, deși nu avea atestat să facă asta. Mai mult, acesta i-ar fi spus că își poate deschide un cabinet în cadrul institutului său.

„Trebuia să discut câteva lucruri legate de pagina de Youtube, i-am transmis un mesaj, am întrebat când anume puteam să se întâlnim pentru câteva minute pentru a discuta.

Eu trebuia să lucrez la câteva videoclipuri de-ale dânsului şi să fac câteva notiţe în legătură cu teoriile pe care dânsul le discuta acolo, iar la schimb dânsul îmi oferea cunoştinţele pe care le avea şi răspunsurile la întrebările pe care eu le adresam (…)

Mi s-a spus să merg la ora 20:00 atunci când își încheia activitatea terapeutică. Am intrat în casă, nu mai era nimeni. Nu mai era nici doamna secretară, nu mai era absolut nimeni în toată clădirea. Şi de cum am intrat pe uşă, a venit şi m-a luat în braţe. În momentul în care m-a luat în braţe, când mi-a dat drumul am întrebat ce s-a întâmplat, de ce m-a luat în braţe?

S-a uitat la mine, a zâmbit şi mi-a spus: Aşa pentru că îmi este mie drag de dumneavoastră. Acesta a fost răspunsul pe care mi l-a dat (…) Eu am sesizat în momentul respectiv, în momentul apropierii, atunci când m-a luat în braţe, că folosise apă de gură.

Am simţit mirosul de apă de gură, dar am considerat că sunt eu prea precaută şi că îmi pun nişte probleme care nu ar trebui să fie puse”, a mai spus femeia.

Cristian Andrei a fost dus la Poliție pentru audieri, încătușat, pe 28 ianuarie. Oamenii legii i-au dat drumul și acesta va fi cercetat în libertate în legătură cu acuzațiile de abuz sexual pe care mai multe femei i le aduc, dar și de acuzația privind practicarea profesiei de psiholog fără a avea un atestat.

