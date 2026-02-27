Cristian Andrei a ajuns în centrul unui scandal de proporții care i-a zguduit cariera în urmă cu trei luni. Acuzațiile de agresiune venite din partea mai multor paciente au declanșat un val de controverse, iar acesta a decis să vorbească deschis despre situația în care se află, mărturisind că nu îi este teamă de închisoare.

Cristian Andrei, despre fostele soții

Cristian Andrei a reflectat asupra căsătoriilor sale, amintind că nu au fost inițiate de el.

„Eu am iubit toți oamenii. Realmente am iubit și iubesc oamenii. Însă de căsătorit, ca să răspund tot ce am răspuns atunci, am fost luat de bărbat, nu am luat eu de soție”, a declarat autoproclamatul pshioterapeut pentru Cancan.

Acesta consideră că iubirea aduce vulnerabilitate, ceea ce îi face pe mulți bărbați să evite astfel de situații.

„Probabil că atunci când bărbatul iubește, devine slab. Și asta îi face pe mulți bărbați să nu admită lucrul ăsta, să fugă de așa ceva”, a subliniat el.

Psihoterapeutul nu se teme de închisoare

Referindu-se la acuzațiile care i-au fost aduse, Cristian Andrei a exprimat o dorință neobișnuită. Acesta spune că nu se teme de închisoare și chiar este curios să vadă cum evoluează în această situație.

„Un fel de exaltare, pentru că vreau să trec prin asta. Vreau să parcurg lucrul ăsta. Vreau să-l văd de la un capăt la altul. Vreau să-i cunosc pe oameni și în situația asta și să mă cunosc și pe mine în situația asta. Știți? În mesajele de hate pe care le primesc se tot vehiculează: pușcărie. Îmi place ideea asta. Am fost în penitenciare. Am văzut și cum sunt femeile care sunt arestate și am văzut și cum sunt bărbații. E o diferență enormă. Și nu mă dau mare când spun asta. Eu cred că un om trebuie să treacă prin cât mai multe lucruri ca să înțeleagă viața altfel cum se spune în metempsihoză, ar fi condamnat să le repete. Cred că trebuie să cunosc așa ceva, așa cum am cunoscut și moartea de aproape. De asemenea cred că trebuie să-i cunosc pe oameni și în situațiile astea. Cred că penitenciarul este un loc unde societatea își ascunde lucrurile. Probabil că nu voi ajunge acolo. Dar mă voi duce din inițiativa mea”, a mai spus acesta.

Cristian Andrei se declară nevinovat

Cristian Andrei consideră că scandalul în care este implicat este o încercare de distrugere a reputației sale, acesta susținând că este nevinovat de toate acuzațiile care i se aduc.

Întrebat dacă consideră că este vorba despre o înscenare sau o încercare de distrugere a reputației, el a răspuns: „Asta cu siguranță, pentru că motivele sunt diversificate, amplificate, repetate, reluate. Cu siguranță!”

Sursă foto: Facebook

