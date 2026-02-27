Adriana Bahmuțeanu, întâlnire la Cluj cu Dan Prigoană: „Mi-ar fi plăcut să am o nevastă ca tine”

Adriana Bahmuțeanu a stârnit valuri de reacții pe internet după ce a postat imagini surprinzătoare alături de fratele regretatului Silviu Prigoană. Întâlnirea dintre cei doi, care a avut loc la Tribunalul Cluj, a fost mai mult decât o simplă coincidență.
Cu aproape un an și jumătate de la dispariția lui Silviu Prigoană, Adriana Bahmuțeanu a surprins prin gestul său de a se filma împreună cu Dan Prigoană, fratele fostului său soț.
Cei doi au participat la un proces în care amândoi sunt implicați, iar jurnalista nu a ezitat să împărtășească momentul cu fanii săi. Postarea de pe Facebook a fost însoțită de cuvinte calde și observații personale despre asemănarea izbitoare dintre cei doi frați.
„Bună, dragii mei. Sunt la Tribunalul Cluj cu domnul Prigoană. Dar Prigoană, cumnatul meu, suntem împreună astăzi la un proces și vreau să vă arăt asemănarea izbitoare cu fostul soț, Silviu Prigoană. Dar să știți că asemănarea este doar fizică, pentru că Dan Prigoană este un om extraordinar. Ne-am înțeles bine în toți acești ani în care, deși nu ne-am văzut noi foarte des, dar am comunicat. Și mi-ar fi plăcut ca fostul soț să aibă caracterul cumnatului”, a spus Adriana Bahmuțeanu.
„Râdem, glumim, dar acum intrăm la instanță. Avem aici un proces, să dea Dumnezeu să îl trecem cu bine. Cumnatul are ceva emoții. Dar o să trecem și peste asta, am trecut noi peste multe alte lucruri foarte grave”, a adăugat Adriana Bahmuțeanu.
Adriana Bahmuțeanu nu s-a sfiit să sublinieze cât de mult apreciază caracterul cumnatului său, în contrast cu regretatul Silviu Prigoană. Deși asemănarea fizică dintre frați este evidentă, jurnalista a evidențiat faptul că personalitatea lor este complet diferită.
Sursă foto: Facebook
