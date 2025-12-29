Mihaela, văduva lui Silviu Prigoană, detalii dureroase despre ziua în care afaceristul a murit: „I s-au luat toate lucrurile de pe el. A venit cineva cu un sac…”

Mihaela Botezatu a vorbit despre moartea soțului ei, Silviu Prigoană, la un an de la tragedie. Ea a rememorat momentele dramatice, care au lăsat o urmă adâncă în sufletul ei. Totul s-a întâmplat la un restaurant din Bran, iar femeia a povestit exact ce s-a întâmplat ulterior.

Văduva lui Prigoană, dezvăluiri dureroase despre ziua în care soțul ei a murit

Silviu Prigoană a murit pe 12 noiembrie 2024, brusc și neașteptat, fără ca nimeni să bănuiască nimic. Afaceristul bea 60 de ani și s-a prăbușit după ce a suferit un infarct într-un restaurant din Bran.

La un an de la tragedie, Mihaela Botezatu, văduva lui, a făcut dezvăluiri și a vorbit despre ziua în care a aflat vestea care a dărâmat-o.

Citește și: Încă o lovitură pentru Adriana Bahmuțeanu de la băieții ei. Maximus și Eduard refuză să-și vadă bunica în spital: „A ajuns între viață și moarte. Mi se rupe sufletul”

„Într-un final am ajuns la restaurant, am intrat în restaurant şi la intrare deja ajunsese poliția. M-a întrebat cine sunt, am spus cine sunt. Zice: aveţi voie să staţi lângă domnul Prigoană, dar vă sfătuiesc să nu intraţi acolo.

Silviu era singur în locul acela unde a căzut. Şi am spus: aleg să merg, cum să nu merg?! Au fost nişte momente groaznice, pentru că îmi doream aşa de mult să fie o glumă. Îmi doream aşa de mult să fie o glumă…”, a declarat femeia pentru Antena Stars.

Ea a rămas lângă trupul neînsuflețit al soțului său zeci de minute, până când cineva a venit cu un sac.

Citește și: Cine are grijă de cei doi copii ai Adrianei Bahmuțeanu, după moartea lui Silviu Prigoană: „Doresc să se rupă de sub autoritatea părintească”

„M-am aşezat acolo lângă el, am stat multe minute, multe. M-au lăsat doar pe mine, nu mai era nimeni lângă noi. Ţin minte că incidentul s-a întâmplat lângă fereastră, la un geam destul de mare şi parcă bătea gheaţa aşa, se întuneca tot mai tare afară. Cel mai trist şi cel mai trist moment pe care mi-l amintesc a fost când i s-au luat toate lucrurile de pe el, ceasul de la mână, cureaua, telefonul era lângă mine şi suna continuu. Telefonul meu la fel. La un moment dat a venit cineva cu un sac şi asta a fost…”, a povestit Mihaela.

Cum se înțelege Mihaela cu fiii lui Silviu Prigoană

La un an de la moartea lui Silviu Prigoană, Mihaela, văduva lui, a vorbit despre legătura pe care o are cu copiii acestuia.

Ea a declarat că s-a simțit respectată întotdeauna și aproape 10 ani au fost ca o familie, înțelegându-se de minune.

Citește și: Adriana Bahmuţeanu a fost vizitată de copiii ei, după ce au refuzat să o vadă luni bune. Ce i-au cerut Eduard şi Maximus: „I-am simțit efectiv victime ale traficului de persoane“

„Ne-am înțeles foarte bine. Eu și Silviu am crescut copiii împreună. Copiii mei au crescut și acolo, deci trebuie să rămânem în relații bune”, a spus Mihaela.

Urmărește-ne pe Google News