Mihaela, văduva lui Silviu Prigoană, detalii dureroase despre ziua în care afaceristul a murit: „I s-au luat toate lucrurile de pe el. A venit cineva cu un sac…”

Mihaela Botezatu a vorbit despre moartea soțului ei, Silviu Prigoană, la un an de la tragedie. Ea a rememorat momentele dramatice, care au lăsat o urmă adâncă în sufletul ei. Totul s-a întâmplat la un restaurant din Bran, iar femeia a povestit exact ce s-a întâmplat ulterior.
Văduva lui Prigoană, dezvăluiri dureroase despre ziua în care soțul ei a murit
Silviu Prigoană a murit pe 12 noiembrie 2024, brusc și neașteptat, fără ca nimeni să bănuiască nimic. Afaceristul bea 60 de ani și s-a prăbușit după ce a suferit un infarct într-un restaurant din Bran.
La un an de la tragedie, Mihaela Botezatu, văduva lui, a făcut dezvăluiri și a vorbit despre ziua în care a aflat vestea care a dărâmat-o.
„Într-un final am ajuns la restaurant, am intrat în restaurant şi la intrare deja ajunsese poliția. M-a întrebat cine sunt, am spus cine sunt. Zice: aveţi voie să staţi lângă domnul Prigoană, dar vă sfătuiesc să nu intraţi acolo.
Silviu era singur în locul acela unde a căzut. Şi am spus: aleg să merg, cum să nu merg?! Au fost nişte momente groaznice, pentru că îmi doream aşa de mult să fie o glumă. Îmi doream aşa de mult să fie o glumă…”, a declarat femeia pentru Antena Stars.
„M-am aşezat acolo lângă el, am stat multe minute, multe. M-au lăsat doar pe mine, nu mai era nimeni lângă noi. Ţin minte că incidentul s-a întâmplat lângă fereastră, la un geam destul de mare şi parcă bătea gheaţa aşa, se întuneca tot mai tare afară. Cel mai trist şi cel mai trist moment pe care mi-l amintesc a fost când i s-au luat toate lucrurile de pe el, ceasul de la mână, cureaua, telefonul era lângă mine şi suna continuu. Telefonul meu la fel. La un moment dat a venit cineva cu un sac şi asta a fost…”, a povestit Mihaela.
Cum se înțelege Mihaela cu fiii lui Silviu Prigoană
La un an de la moartea lui Silviu Prigoană, Mihaela, văduva lui, a vorbit despre legătura pe care o are cu copiii acestuia.
Ea a declarat că s-a simțit respectată întotdeauna și aproape 10 ani au fost ca o familie, înțelegându-se de minune.