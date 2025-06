Cine are grijă de cei doi copii ai Adrianei Bahmuțeanu, după moartea lui Silviu Prigoană: „Doresc să se rupă de sub autoritatea părintească”

Adriana Bahmuțeanu a dezvăluit cu cine locuiesc cei doi copii ai ei, Maximus și Eduard, după decesul tatălui lor. Adolescenții de 17 și, respectiv, 14 ani, locuiau cu tatăl lor înainte ca acesta să se stingă din viață neașteptat, în noiembrie anul trecut. După moartea lui Silviu Prigoană, băieții au locuit o vreme cu frații lor vitregi mai mari, Honorius și Silvius, care nu au fost de acord să-i lase să se mute cu mama lor.

În grija cui au rămas cei doi copii ai Adrianei Bahmuțeanu după decesul tatălui lor

Adriana Bahmuțeanu (51 de ani) a fost vizitată de cei doi băieți, Maximus și Eduard, după mai bine de jumătate de an de când încearcă să-i aducă acasă la ea. Adolescenții nu ar fi venit doar pentru a-și vizita mama, ci pentru a-i cere și ceva la schimb.

„Am fost vizitată de copii acasă, bineînțeles cu o cerere, nu doar să mă vadă pe mine. A fost o picătură într-un ocean, pentru mine a fost un pansament. i-am văzut, am stat cu ei de vorbă, am mai aflat una alta. Sunt într-o etapă a vieții în care doresc să se rupă de sub autoritatea părintească și din motivul acesta ei locuiesc într-o casă în care nu sunt supravegheați și nu prea are nimeni grijă de ei. (…)

Ultima dată când am fost polițistul a intrat în imobil și a aflat că sunt doar cu menajera, femeia de serviciu. (…) Nu locuiește în imobil, doar vine în vizită (n.r. fratele mai mare). A dat această declarație într-un dosar. Sunt schimbați pentru că e o perioadă de creștere rapidă, dar i-am simțit foarte înstrăinați și induși în eroare de către frații vitregi și am dovezi”, a declarat Adriana Bahmuțeanu, la emisiunea „Viața fără filtru”.

De ce nu vor Honorius și Silvius Prigoană ca frații lor mai mici să se mute cu mama lor

Adriana Bahmuțeanu susține că băieții cei mari ai lui Silviu Prigoană vor să-i controleze pe copiii ei pentru a avea acces la moștenirea lor.

„Honorius vrea să pună mâna pe bani și să-i dezmoștenească pe copiii mei. (…) Dacă Prigoană era sărac lipit, într-o oră îmi erau aduși copiii. (…) Minorii au fost manipulați de către frații mai mari. Li s-a spus că eu vreau să le iau bunurile. Copiii nu mai știu ce să creadă”, a explicat fosta prezentatoare TV.

