Adriana Bahmuţeanu a fost vizitată de copiii ei, după ce au refuzat să o vadă luni bune. Ce i-au cerut Eduard şi Maximus: „I-am simțit efectiv victime ale traficului de persoane“

Întâlnirea dintre Adriana Bahmuţeanu şi cei doi fii ai săi a fost una emoţionantă, dar și tulburătoare, care i-a ridicat semne de întrebare privind felul în care au fost crescuţi aceşti băieţi în casa tatălui lor, Silviu Prigoană. Ce i-au spus, ce i-au cerut şi ce acuzaţii șocante a lansat Adriana Bahmuţeanu despre autorităţi, dar și despre posibila manipulare a propriilor ei copii?

„M-am trezit cu ei la uşă”

După o perioadă extrem de dificilă și tensionată, marcată de lipsa oricărui contact cu cei doi fii ai săi, Adriana Bahmuțeanu a avut parte de o vizită neașteptată din partea copiilor. De la moartea lui Silviu Prigoană, băieții au ales să rupă legătura cu mama lor, preferând să rămână în casa tatălui lor decedat. Cu toate acestea, lucrurile au luat o turnură surprinzătoare când Adriana s-a trezit cu ei la ușă.

„Îți dai seama că m-au luat emoțiile. Au venit pe nepregătite. M-am trezit cu ei la ușă. (…) Au venit să discutăm despre școală. Am discutat foarte multe lucruri. I-am simțit efectiv victime ale traficului de persoane dacă pot să spun așa. (…) Este metoda Lover Boy aplicată la copii, cam așa”, a spus Adriana Bahmuţeanu, potrivit spynews.ro.

Prezentă în cadrul emisiunii „Un show păcătos”, Adriana a vorbit despre acest moment plin de emoție, după luni întregi în care nu a reușit să aibă niciun contact cu fiii săi, în ciuda demersurilor legale inițiate.

Care a fost motivul vizitei

Discuția dintre Adriana Bahmuțeanu și copiii săi a avut ca pretext viitorul lor educațional. Într-o perioadă în care înscrierile la școlile private sunt în desfășurare, băieții au decis că este momentul să vorbească despre următorii pași ai educației lor. Vedeta a relatat momentul cu sinceritate și emoție.

„Scopul vizitei a fost să vorbim despre școală, pentru că la școlile private încep înscrierile de pe acum. Lucrul bun este că au conștientizat că eu sunt mama lor și că eu sunt obligată prin lege să am grijă de ei, să semnez aceste documente, și nu altcineva. Eu o să plătesc școala. (…) Lucrul bun a fost ca fost prima dată când am reușit să vorbesc cu ei. Am mâncat împreună niște căpșuni”, a mai spus aceasta.

După atâta vreme, acest dialog între mamă și copii a venit ca o rază de lumină, dar și ca o confirmare a faptului că băieții încep, încet-încet, să conștientizeze importanța prezenței mamei în viața lor.

Citeşte şi: De ce nu s-a prezentat Honorius Prigoană la procesul pe care i l-a intentat Adrianei Bahmuțeanu, pentru custodia celor doi copii ai ei: „Un plan diabolic”

Citeşte şi: Adriana Bahmuțeanu spune ce trebuie să învețe femeile din tragedia Teodorei Marcu: „Am un mesaj pentru voi” / Video

Încă o barieră între ei: „Nu m-au deblocat“

Cu toate că revederea a fost emoționantă, Adriana a mărturisit că lucrurile nu sunt nici pe departe rezolvate. Băieții nu au realizat impactul negativ al îndepărtării lor și, mai mult decât atât, încă nu au reluat complet legătura cu ea pe rețelele sociale.

„A fost emoționant. Sufletul lor tânjește după relația cu părintele, la fel cum sufletul meu tânjește după relația cu ei. Am avut câteva momente, cum să-ți spun, pline de încărcătură emoțională. Nu au realizat că au greșit. (…) Lucrul bun este că ne-am înțeles de data asta, adică am discutat, am stat de vorbă. A fost prima dată după atâta timp când am reușit să stăm de vorbă o oră, o oră și ceva. Eu sper ca de aici încolo să înceapă comunicarea, dar între timp nu am mai comunicat, adică am mai vorbit foarte puțin. Nu m-au deblocat. Nu e bine, dar e un pas. Pentru mine a fost o gură de oxigen și cred că și pentru ei, pentru că știau casa, știau că e casa lor, le-am și spus că e casa lor aici”, a mai spus Adriana Bahmuţeanu.

Reacțiile copiilor par a fi amestecate: între nevoia de apropiere și influențele din jurul lor, băieții par încă nehotărâți, dar vizita de la mama lor ar putea fi începutul unei reconcilieri lente.

Acuzații grave la adresa autorităților

Pe lângă bucuria revederii, Adriana Bahmuțeanu nu a ezitat să aducă în discuție lipsa de sprijin din partea autorităților. Într-un alt interviu la aceeași televiziune, vedeta a lansat acuzații grave la adresa instituțiilor care ar fi trebuit să o sprijine.

„La primul semn de înstrăinare părintească, de alienare, DGASPC e obligat să ceară încuviințarea instanței pentru expertiză psihologică. Prima greșeală pe care a făcut-o această instituție este că nu a cerut în regim de urgență. Prin urmare, i-am dat în judecată. Așa spune legea, copilul să nu fie înstrăinat grav, sunt multe cazuri de copii înstrăinați de părinții lor. Pot fi reabilitați și se poate, numai că trebuie sprijinul Protecției Copilului, în cazul meu, Protecția Copilului mă înstrăinează de proprii mei copii. Ei cer, în același proces în care sunt obligați să ceară expertiza și închid gălușca cu expertiza, cer ca eu să nu mai am program de vizită cu proprii mei copii”, a declarat Adriana Bahmuţeanu, în urmă cu ceva timp.

Adriana Bahmuţeanu a susţinut că în loc să fie ajutată să refacă legătura cu copiii, s-a simțit boicotată chiar de instituțiile care ar fi trebuit să o sprijine.

Sursa foto: Facebook şi Instagram

Urmărește-ne pe Google News