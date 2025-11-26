Adriana Bahmuțeanu, dezvăluiri incredibile din relația cu Silviu Prigoană. „I-am zis: ‘Vezi piciorul ăsta? Pe geam ți-l arunc!’ L-am aruncat!”

Adriana Bahmuțeanu și-a reamintit de vremurile când forma un cuplu cu regretatul Silviu Prigoană și certurile infernale pe care le aveau, episoade care au marcat una dintre cele mai tumultuoase povești de dragoste din showbizul românesc. Jurnalista a povestit în cadrul unui podcast momentele tensionate din mariajul lor, dezvăluind scene violente și dispute, unele neștiute de publicul larg.

O relație presărată cu despărțiri și împăcări

Relația dintre Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană a fost una dintre cele mai mediatizate povești din showbizul românesc, marcată de certuri, împăcări și patru divorțuri.

Cei doi s-au căsătorit pentru prima dată în 2003, dar au divorțat la scurt timp după luna de miere. În 2004 au încercat din nou, însă relația s-a destrămat după câteva luni. A urmat o a doua căsătorie în 2005 și un nou divorț în 2007. După o pauză de aproape doi ani, cei doi au reluat povestea în 2009, dar în 2012 au ajuns la al patrulea și ultimul divorț.

„I-am pus și ciorbă în cap, dar și el mi-a pus berea în cap”

Invitată în cadrul emisiunii „Viață fără filtru”, Adriana Bahmuțeanu a confirmat incidentul care a stârnit curiozitatea publicului. Întrebată dacă este adevărat că i-a aruncat piciorul de lemn lui Silviu Prigoană pe geam, jurnalista a răspuns:

„Da, este adevărat. La o ceartă. Hai să vă spun. I-am pus și ciorbă în cap, dar și el mi-a pus berea în cap. Venisem de pe avion și voiam să beau o bere – nu, că nu bei!, ba da! – și mi-a pus-o în cap. I-am dat și eu cu ciorba.”

Bahmuțeanu a descris atmosfera haotică din locuința lor, unde certurile degenerau în scene violente.

„Ne-am dus la un supermarket, am cumpărat mai multe lucruri: băuturi, ulei de măsline, vin roșu, diverse. Am ajuns acasă, ne-am certat, am aruncat cu toate sticlele direct din acele sacoșe cu care venisem, nu știu cum de nu ne-am omorât. Se făcuse casa varză, televizoare sparte, mobila, vin și ulei pe pereți, era ca la nebuni.”

Momentul culminant a fost aruncarea piciorului de lemn pe geam: „După care, ca să mă răzbun pe el, i-am zis în felul următor: ‘Vezi piciorul ăsta? Pe geam ți-l arunc’. Stăteam la etajul 6. L-am aruncat pe geam, el l-a sunat pe Lucică, șoferul, să vină să ia piciorul, și-a luat piciorul din pom, m-a încuiat în casă și a plecat.”

Jurnalista a încheiat relatarea subliniind gravitatea momentului:

„Erau numai cioburi în casă, spărsesem tot: televizor, lustră, mobilă. Călcam pe cioburi și eram și încuiată în casă și nu aveam nici cheie să ies.”

Foto – arhivă

