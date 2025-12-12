Întâlnirea neștiută dintre George Restivan și fiii Adrianei Bahmuțeanu. Ce s-a întâmplat înainte de cununia celor doi: „S-a produs din nou o conexiune”

George Restivan face dezvăluiri surprinzătoare despre relația sa cu fiii Adrianei Bahmuțeanu. El povestește despre întâlnirile neașteptate cu Maximus și Eduard înainte de nunta cu vedeta.

Adevărul despre relația lui George Restivan cu copiii Adrianei Bahmuțeanu

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan au făcut dezvăluiri surprinzătoare despre relația cu fiii vedetei, Maximus și Eduard. Soțul jurnalistei a povestit cum, la scurt timp după ce a revenit în România cu fiul său Blake pentru cununia civilă cu Adriana, au avut parte de o surpriză plăcută.

„Noi (n.r. George și Blake) când am ajuns în octombrie, în România, după două zile, cu cine ne trezim la ușă, cine bate la ușă… Maximus, pentru că a aflat că sunt cu Blake acolo. Normal că ne-am îmbrățișat, ne-am bucurat când ne-am văzut. Ca să îți dai seama, un an de zile, Adriana a încercat să facă tot posibilul să îi apropie, să vină la ea și nu s-a putut. Dar… în momentul când a venit Blake s-a produs din nou o conexiune”, a povestit George Restivan în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”.

Această vizită neașteptată a lui Maximus a fost urmată de momente frumoase petrecute în familie. Adriana gătea, iar toți au stat la masă împreună, făcând planuri de viitor. George și Maximus au mers chiar și la sală împreună de câteva ori.

„Eu știu că Maximus și Eduard, în sufletul lor, ar vrea să ne fie alături, însă sunt unele lucruri care se întâmplă acolo, unde și eu vreau să stau un pic deoparte. Știi cum e, am învățat din propriile greşeli. Familiile se ceartă, se împacă și câteodată se ajunge ca acela care vrea să fie bine este cel care pică la mijloc. Dar băieții au venit…în perioada aia, Adriana gătea, numai bine, am stat la masă, am mâncat nişte şniţele, niște piure, am făcut planuri…parcă zici că nu s-a întâmplat nimic, așa a decurs totul. Următorul lucru am zis…”hai (n.r. Maximus), vii cu mine la sală?”. Am mers la sală, ne-am făcut abonament împreună, am mers și la sala lui, acolo unde se duce el de obicei, să o vizităm. Dar am spus, mergem mai bine la sala la care mergem noi (n.r. George și Blake) și am făcut câteva sesiuni, ne-am întâlnit, apoi venea el, ori mă lua de acasă de la Adriana, ori ne întâlneam la sală”, a început dezvăluirile George Restivan.

Maximus, oprit din a se mai întâlni cu George Restivan

Din păcate, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. Într-o duminică, când George a mers să îl ia pe Maximus de acasă pentru a merge la sală, s-a întâmplat ceva ce a schimbat totul.

„Într-o duminică, am fost să îl iau pe Maximus de acasă și cred că prin camere, au văzut mașina, că sunt eu acolo, și…după ce am ajuns la sală, să zic, după 10-15 minute, Maximus a primit un telefon. S-a auzit prin telefon cine este pe cealaltă linie, fratele lui mai mare, i-a spus imediat să vină acasă. Și atunci am realizat că, din acel moment, s-a rupt filmul”, a povestit soțul Adrianei Bahmuțeanu.

„De atunci, s-a rupt orice comunicare. Dar repet, sângele apă nu se face și nu om fi noi neamuri de sânge, spun că Dumnezeu ne dă familia, nu noi, dar eu îi consider copiii mei (n.r. Maximus și Eduard), sunt copiii mei, la fel ca și Blake. Îmi doresc foarte mult să fim toți împreună și o să se întâmple și asta…dar acum, urmăm calea legală, cu actele și ce avem de făcut”, a mai spus George Restivan.

Eduard, vizită surpriză la casa mamei sale

Potrivit lui George Restivan, la un moment dat și Eduard, fiul cel mai al Adrianei Bahmuțeanu, a venit în vizită la casa mamei sale.

„Cam asta a fost situația cu Maximus în perioada aia. Până să primească telefonul, a mai venit de vreo două-trei ori la noi, într-o zi a venit și cu Eduard, au venit amândoi… Ne-am înțeles toți foarte bine. Le-am dat la toți trei, Adrianei, lui Maximus și lui Eduard timpul lor acolo privat, să își vorbească tot ce au de vorbit. Maximus mai venea la mine, eram în dormitor, stătea cu mine, vorbeam. Chiar îi spuneam, „hai vino când o să faci 18 ani, vino la mine, în America, și plecăm, eu cu tine și cu Blake, luăm maşina şi mergem la Las Vegas, ca să își faci majoratul acolo”. Deci am vorbit multe planuri de astea, inclusiv, i-am spus și de croaziera în Mexic, dacă vrea să vină, îl luam cu toată plăcerea cu noi. Dar s-a rupt filmul în momentul în care m-a văzut pe cameră, altfel nu pot să ajung la o concluzie„, a subliniat el.

Despre vizita fiului ei, Maximus, a vorbit și Adriana Bahmuțeanu care, în acelați timp, și-a exprimat durerea de a nu-i avea alături de ea pe băieții ei în ziua în care s-a căsătorit cu George Restivan.

„Am avut regretul acesta, de a nu-i avea pe fiii mei la cununie, dar am vorbit înainte cu Maximus. A venit la mine acasă. M-a surprins că a venit, dar în același timp mi-a și plăcut, pentru că partea lui sănătoasă din personalitate a vrut, de fapt, să reia relația cu mama și cu partenerul mamei și a venit acasă, am stat de vorbă, am mâncat, s-a dus cu George la sală sau în oraș”, a povestit și jurnalista.

