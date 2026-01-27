Dan Negru, jefuit de copii români, la Paris. Hoții l-au sunat să îi înapoieze lucrurile: „Mi-au adus toți banii”

Dan Negru a dezvăluit cum a fost jefuit, la Paris, de patru copii români, în vârstă de 10 ani. Hoții i-au înapoiat apoi lucrurile și chiar au stat de vorbă cu prezentatorul tv, dezvăluindu-i câștigurile fabuloase din activitățile lor.

Dan Negru, jefuit la Paris, de copii români

Dan Negru, unul dintre cei mai apreciați prezentatori TV din România, a dezvăluit recent pe TikTok o experiență uimitoare trăită în Paris, în urmă cu câțiva ani. Aflat în vacanță alături de soția sa, vedeta și-a pierdut geanta într-un mod neașteptat.

„Eram în Paris, în metrou, eu cu nevasta mea, cu geanta în spate. Cobor din metrou și nimic… Mi-au tăiat-o și mi-au luat tot. E reală povestea. Mi-au luat tot”, a povestit Dan Negru în mediul online.

Ceea ce a urmat a fost însă și mai surprinzător. După ce au furat geanta, hoții, patru copii români, au descoperit un bilet cu numărul de telefon al prezentatorului. Aceștia l-au sunat pentru a-i returna bunurile.

„Și eu aveam undeva prin geantă numărul meu de telefon. După jumătate de oră, mă sună o voce mică: «Ești Dan Negru? Ascultă-mă», în limba română, în Paris! «Să ne întâlnim, că geanta ta e la mine»”, a dezvăluit prezentatorul tv.

Citește și: Dan Negru critică legile din România, după ce un băiat de 15 ani a fost ucis de colegi, la Cenei: „La noi, loazele sunt protejate”

Citește și: Ce carieră vrea să urmeze Daria, fiica lui Dan Negru. Copiii prezentatorului nu vor să audă de televiziune: „Mă bucur”

Hoții i-au returnat bunurile

Când s-a întâlnit cu cei patru copii, în vârstă de aproximativ 10 ani, aceștia i-au înapoiat geanta intactă.

„M-am văzut cu ei, erau patru copii, în jur de 10 ani. Eu i-am văzut de la distanță, erau vizavi de locul întâlnirii. Erau acolo și văd că vin cu geanta. Mi-au adus tot: buletin, telefon, bani. Mi-au adus toți banii!”, a precizat Dan Negru.

Citește și: Andra, alături de Cătălin Măruță la vizionarea primei ediții „Românii au talent”, sezonul 16: „Mă bucur că putem să facem mai multe lucruri împreună. În orice situație, trebuie să privești partea bună” / Exclusiv

Citește și: Florin Piersic Jr., filmare rară, de colecție, cu fiul său. „Un motiv în plus să trăiești!” Sasha are 10 ani

Discuția purtată cu acești copii a fost la fel de uluitoare precum întâmplarea în sine. Aceștia i-au povestit cu nonșalanță despre „afacerea” lor din Paris, dezvăluind sumele mari pe care le câștigau zilnic.

„Mi-au zis că ei câștigă între 1.000 și 4.000 de euro pe zi la Paris. Pe zi! N-au ce să pățească… Unul dintre ei mi-a spus: «Cinci portofele, dacă fur vara, la Paris, am 5.000 de euro. Fiecare turist care vine la Paris are cel puțin 500 de euro la el… Deci ăsta e viitorul job»”, a adăugat prezentatorul.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Dan Negru

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News