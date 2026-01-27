Florin Piersic a împlinit 90 de ani. „Și mie îmi vine să râd, pentru că nu-mi vine să cred!” Cum s-a filmat îndrăgitul actor

Florin Piersic, unul dintre cei mai iubiți și respectați actori ai României, a împlinit 90 de ani pe 27 ianuarie 2026. Artistul a transmis un mesaj video încărcat de emoție, filmat chiar pe scena Teatrului Național din București, locul unde a trăit mii de momente definitorii pentru cultura română.

Mesajul său, plin de sinceritate, umor și nostalgie, a emoționat publicul și a readus în prim-plan legătura profundă dintre actor și spectatorii săi. În același timp, aniversarea a oferit prilejul de a privi înapoi la o carieră impresionantă, care se întinde pe aproape șapte decenii și care a transformat numele Florin Piersic într-un simbol național.

Mesajul artistului la 90 de ani

În mesajul său, Florin Piersic a ales să vorbească din locul care i-a definit destinul artistic: scena Teatrului Național. Cu sala goală în față, dar cu gândul la publicul care l-a însoțit o viață întreagă, actorul a transmis următoarele cuvinte:

„Iubiții mei spectatori, mă aflu pe scena unde am jucat zeci, sute, mii, mii de spectacole… la Teatrul Național din București. Astăzi sunt cu dumneavoastră cu sala goală, ceea ce mie nu-mi place, dar va fi plină când voi vrea eu… pe 26 ianuarie, când eu am să împlinesc frageda vârstă de…. nici nu știu câți ani. A!!! 90, 90 și mie îmi vine să râd, pentru că nu-mi vine să cred că o să împlinesc pe 26 ianuarie, o să împlinesc, de fapt, pe 27, dar 26… mă rog, înțelegeți dumneavoastră ce vreau să vă spun.

Dragilor, atât vreau să vă anunț: că dumneavoastră o să mă vedeți la această gală, cei care nu o să mă vedeți o să vă uitați în internet. Să nu mă uitați prea repede, gândiți-vă totuși că avem o întâlnire, o întâlnire cum îmi place mie să spun… de dragoste. Cu cine? Cu mulți și cu Florin Caisă. Ăăăă, Piersic.”

Mesajul, postat pe pagina sa oficială, a stârnit reacții puternice, fiind perceput de mulți ca un adevărat „testament artistic”, o invitație la memorie și recunoștință.

Florin Piersic, o viață dedicată filmului și teatrului

Născut la 27 ianuarie 1936, la Cluj-Napoca, Florin Piersic a devenit, de-a lungul timpului, una dintre figurile emblematice ale teatrului și cinematografiei românești, având roluri emblematice în peste 60 de filme și peste 45 de piese de teatru.

A absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București, actualul UNATC, în 1957, iar debutul său în cinematografie a venit în același an, cu filmul „Ciulinii Bărăganului”. Acesta a fost doar începutul unei cariere prodigioase, care avea să îl transforme într-un „monstru sacru” al scenei românești.

Pe scena Teatrului Național, Piersic a interpretat roluri memorabile, precum Richard din „Discipolul…” sau Alexei din „Tragedia optimistă”. În cinematografie, a cucerit publicul prin roluri diverse, distincte, de la personaje istorice la eroi populari, cel mai îndrăgit fiind, fără îndoială, Mărgelatu, figura legendară din seria de filme care i-a adus o popularitate uriașă.

Carisma, vocea inconfundabilă și prezența scenică magnetică l-au transformat într-un actor capabil să joace orice rol, după cum au remarcat numeroși regizori și critici. De-a lungul carierei, a fost distins cu premii importante, inclusiv Ordinul Național „Steaua României” și Medalia „Mihai Eminescu”.

Problemele de sănătate ale actorului

În ultimul deceniu, Florin Piersic s-a confruntat cu mai multe probleme medicale care i-au afectat mobilitatea și ritmul aparițiilor publice, însă actorul a continuat să rămână activ și apropiat de publicul său.

Una dintre cele mai cunoscute probleme de sănătate a fost cea cardiacă. Actorul a suferit o intervenție pentru montarea unui stimulator cardiac (pacemaker), procedură necesară pentru reglarea ritmului inimii. Medicii au confirmat că operația a fost un succes, iar Piersic a revenit treptat la activitatea artistică.

Florin Piersic a vorbit în repetate rânduri despre durerile severe la genunchi, cauzate de uzura articulațiilor după o viață întreagă petrecută pe scenă. A avut dificultăți de deplasare, iar în unele perioade a fost nevoit să folosească baston sau sprijin suplimentar. Aceste probleme l-au obligat să reducă numărul spectacolelor și deplasărilor.

În ultimii ani, actorul a fost internat de mai multe ori pentru infecții recurente, inclusiv infecții respiratorii și episoade febrile care au necesitat supraveghere medicală. De fiecare dată, medicii au subliniat că vârsta înaintată îl face mai vulnerabil.

Piersic a trecut și prin intervenții ortopedice, inclusiv proceduri la nivelul șoldului și genunchilor, menite să îi amelioreze durerile și să îi îmbunătățească mobilitatea. Recuperarea a fost lentă, dar actorul a continuat să apară în public ori de câte ori starea i-a permis.

Deși sănătatea i-a fost afectată, Florin Piersic a rămas optimist și conectat la public. În mesajele sale, a vorbit adesea despre dorința de a continua să joace și despre energia pe care o primește de la spectatori.

