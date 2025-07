Florin Piersic Jr. și fiica sa, Sonia, selfie viral într-un magazin. „Sunteți adorabili!” Imaginea a stârnit un val de reacții

Florin Piersic Jr. și-a surprins fanii din online cu o fotografie în care apare alături de fiica sa, Sonia, în vârstă de 19 ani. Cei doi și-au făcut un selfie într-un magazin, iar imaginea a primit o mulțime de aprecieri din partea internauților.

Cum s-au fotografiat Florin Piersic Jr. și fiica sa, Sonia, la cumpărături

În imagine, Florin Piersic Jr. apare zâmbitor și relaxat, purtând o ținută lejeră, completată de accesorii care îi reflectă stilul personal: un ceas elegant, o brățară din piele și un tatuaj vizibil pe antebraț. Alături de el, Sonia, fiica sa și a actriței Dorina Chiriac, afișează un look modern, cu ochelari și părul prins în două codițe lejere, evidențiat de șuvițe roșcate.

Postarea actorului a fost primită cu entuziasm în mediul online. Fanii au reacționat emoționat, remarcând naturalețea și căldura relației tată-fiică, dar și frumusețea Soniei.

“Sunteți frumoși!”

„O domnișoară superbă! A luat ce-i mai bun din fiecare!”

„Frumoasă! Să fie fericită, sănătoasă, sunteți adorabili!”

„Ce seamănă cu mama sa! Foarte Frumoasă! Mult succes în viață!”

„Foarte frumoasă, ca tatăl ei!”

„Minunat de frumoasă, seamănă cu mama sa!” – sunt câteva dintre comentariile fanilor.

Sonia suferă de epilepsie

În vârstă de 19 ani, Sonia este o tânără talentată în domeniul artelor vizuale, cu o sensibilitate aparte și o maturitate artistică remarcabilă.

În spatele zâmbetului calm și al apariției sale moderne se află o realitate delicată: Sonia suferă de epilepsie, o afecțiune neurologică care afectează ritmul normal al activității cerebrale. Sonia nu și-a transformat boala într-un stigmat, ci într-un motiv de reziliență.



Tatăl ei, Florin Piersic Jr., a vorbit cu admirație despre fiica sa, numind-o „un geniu” și subliniind complexitatea lumii ei interioare.



„Sonia e un geniu. Îmi pare rău că eu, ca părinte, spun asta, dar nu o spun de suprafață. Chiar e. Îmi pare rău că spun asta. Iar geniul vine la pachet cu niște dificultăți, nu e simplu. Cu ea nu te înțelegi la orice oră și oricând. Dar ea desenează într-un fel la care eu nici măcar nu pot visa. Eu nu înțeleg cum a făcut desenul ăla”, spunea el într-un interviu cu Denise Rifai, din 2022, de la Kanal D.



Deși familia a ales să vorbească cu discreție despre această provocare, implicarea mamei sale, Dorina Chiriac, în sprijinul persoanelor afectate de epilepsie este un semn clar al luptei asumate. Actrița este fondatoarea organizației Epic Family, care oferă suport și consiliere familiilor cu copii diagnosticați cu această afecțiune.

În urmă cu șapte ani, actrița Dorina Chiriac a vorbit public, cu sinceritate și curaj, despre problema de sănătate a fiicei sale în cadrul emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”. A fost prima dată când artista a dezvăluit că Sonia suferă de epilepsie, o afecțiune neurologică complexă, cu manifestări imprevizibile, care necesită îngrijire atentă și sprijin constant.

Dorina Chiriac a povestit că primele semne ale bolii au apărut încă din primul an de viață al Soniei, la doar șapte luni. De atunci, familia a trecut prin diverse etape ale afecțiunii, învățând să gestioneze crizele și să caute cele mai bune soluții medicale.



„Epilepsia e ca un relief de nisip care își schimbă forma într-o secundă la cea mai mică pală de vânt”, spunea actrița, subliniind caracterul imprevizibil al bolii. „Sunt mama unui copil cu epilepsie. Alături de mine sunt alți părinți ai căror copii au manifestări epileptice pentru că, așa cum spunea doamna doctor, în cazul copiilor nu se grăbește nimeni să pună un diagnostic cert de epilepsie.



Sonia mea are 13 ani, este o ființă extraordinară, e un talent ieșit din comun, are o zonă de excelență foarte aparte, desenul. Sonia este ființa pe care o admir cel mai mult, este foarte cinstită, deșteaptă și directă.



Fiica mea are acum 13 ani, iar primele manifestări au apărut la șapte luni, deci în primul an de viață. De atunci am mers mai departe cu diverse alte tipuri de manifestări. Epilepsia e ca un relief de nisip care își schimbă forma într-o secundă la cea mai mică pală de vânt și pericolul este major” – a spus actrița în 2018.

Foto – Facebook, Instagram, capturi video

