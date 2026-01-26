Florin Piersic Jr., filmare rară, de colecție, cu fiul său. „Un motiv în plus să trăiești!” Sasha are 10 ani

Florin Piersic Jr. și-a surprins fanii din mediul online cu o postare rară în care apare fiul său, Sasha. Videoclipul publicat pe rețelele sociale a atras imediat atenția, mulți remarcând naturalețea și carisma copilului de 10 ani. Actorul, care își protejează cu grijă viața personală și își expune foarte rar familia, a emoționat prin simplitatea și sinceritatea momentului surprins în filmare.

Sasha, un copil cu prezență scenică și expresivitate remarcabilă

În videoclip, Sasha apare cu o siguranță surprinzătoare pentru vârsta lui. Modul în care privește camera, felul în care se mișcă și expresivitatea lui trădează un simț artistic rar întâlnit la copii atât de mici. Blond, cu părul lung și ochii albaștri, el seamănă izbitor cu bărbații din familia Piersic, dar păstrează și delicatețea trăsăturilor moștenite de la mama sa, Andreea Cipcă.

Florin Piersic Jr. a însoțit videoclipul de un mesaj emoționant, în care a scris: „Un motiv în plus să trăiești: să-ți vezi copilul cântând o piesă pe care o iubeai când erai adolescent. Sașa Piersic.” Postarea a devenit rapid virală, iar reacțiile publicului au fost pe măsură.

Cum își descrie actorul copiii: personalități puternice și talente diferite

Într-un interviu acordat în 2022, Florin Piersic Jr. a vorbit deschis despre cei doi copii ai săi, dezvăluind detalii emoționante despre personalitatea fiecăruia. Despre Sasha, actorul spunea:

”Un copil schimbă tot. Sasha e foarte încăpățânat, are multă personalitate, ține foarte mult la părerile lui și e greu să discuți cu el în anumite situații. Dar acum îmi umplu niște goluri cu el. Mă joc cu Lego, am făcut niște pereți cu vopsea și desenăm cu creta, multe, multe lucruri.

Acum încerc să îl țin departe de playstation. Nu cred că-mi seamănă. El e foarte atletic și foarte energic. Știe foarte multe lucruri de care eu nu aveam habar la 7 ani și nu stă toată ziua pe Internet. Nu stă pe Internet. Le află de la școală.”

Despre fiica sa mai mare, Sonia, născută din relația cu actrița Dorina Chiriac, Florin vorbea cu o admirație profundă:

„Iar Sonia e un geniu. Îmi pare rău că eu, ca părinte, spun asta, dar nu o spun de suprafață. Chiar e. Îmi pare rău că spun asta. Iar geniul vine la pachet cu niște dificultăți, nu e simplu. Cu ea nu te înțelegi la orice oră și oricând. Dar ea desenează într-un fel la care eu nici măcar nu pot visa. Eu nu înțeleg cum a făcut desenul ăla. Și-atunci e normal să îmi ador copiii.”

