Dan Negru, mesaj tăios după gafa Paulei Seling la Eurovision. „Îl provoc pe Satoshi, câștigătorul din Moldova, să se înscrie și la preselecția românească!”

Dan Negru a intervenit tranșant în scandalul declanșat după ce Paula Seling a felicitat publicul din Republica Moldova în limba rusă, în finala Eurovision Moldova 2026.

Mesajul său, publicat pe Facebook, a depășit cu mult episodul „Molodeț, Moldova!” și a devenit o critică amplă la adresa relației dintre România și Republica Moldova, dar și a modului în care artiștii ajung să repare ceea ce politicienii nu reușesc.

De la ce a pornit scandalul

Scandalul declanșat după ce Paula Seling a folosit expresia în limba rusă „Molodeț, Moldova!” în finala Eurovision Moldova 2026 a generat reacții puternice în ambele țări. Momentul a fost interpretat de mulți drept o gafă culturală, iar critici precum fostul purtător de cuvânt al Guvernului Republicii Moldova, Daniel Vodă, au subliniat că limba oficială este româna. Pe rețelele sociale, reacțiile au escaladat rapid, transformând un gest aparent minor într-o controversă majoră.

Paula Seling și-a cerut scuze public, afirmând că nu a intenționat să transmită un mesaj politic și că nu știa că termenul este rusesc, fiind preluat din jargonul artistic din Republica Moldova.

„Pe noi ne-a împărțit până și salutul Paulei Seling”

În postarea sa, Dan Negru a descris scandalul ca pe un simptom al unei rupturi mai vechi, nu ca pe o simplă gafă. „E tămbălău în lume și mulți profită de el. Mai puțin noi… Pe noi ne-a împărțit până și salutul Paulei Seling de la Eurovision”, a scris realizatorul TV, sugerând că reacțiile disproporționate arată fragilitatea legăturii dintre cele două maluri ale Prutului.

El a subliniat că artiștii nu sunt responsabili pentru tensiunile identitare și culturale care persistă de ani de zile. „Moldovenii au… Noi, nu!”, a notat Negru, într-o formulare care a stârnit numeroase reacții online.

Eurovisionul, „un muzeu-circ” și o lecție ratată

În mesajul său, Dan Negru a făcut o comparație directă între modul în care Republica Moldova și România au ales să se prezinte la Eurovision în ultimii ani. El a amintit momentul în care Moldova a trimis un cântec cu mesaj unionist, în timp ce România a preferat piese în limba engleză și artiști „fistichii”.

„Când Moldova s-a dus la Eurovision cu un cântec unionist care a spus Europei că România–Moldova e totuna, noi țopăiam cu cântece englezești și artiști fistichii”, a scris Negru, criticând lipsa de asumare a unui mesaj identitar clar din partea României.

Realizatorul TV a vorbit și despre transformarea Eurovisionului, pe care îl consideră astăzi un spectacol al exagerărilor, dar și o oglindă a lumii în care România nu a reușit să se poziționeze ferm. „Am prezentat demult preselecțiile Eurovisionului, când concursul încă era muzical. Azi, e un muzeu-circ la care e bine să ne uităm ca la o lecție”, a afirmat el, sugerând că România ar trebui să învețe din modul în care alte țări își construiesc mesajele.

“Îl provoc pe Satoshi, câștigătorul din Moldova, să se înscrie și la preselecția românească. De ce să nu trimitem același artist în Europa, cântând în aceeași limbă ? Să arătăm că România NU e mică, e doar împărțită! Liderii n-o pot face. Artiștii pot!” – a adăugat Dan Negru.

Propunerea care a aprins dezbaterea

Cea mai surprinzătoare parte a mesajului lui Dan Negru a fost propunerea ca România și Republica Moldova să fie reprezentate de același artist la Eurovision. El l-a invitat public pe Satoshi, câștigătorul Eurovision Moldova 2026, să participe și la preselecția românească.

„De ce să nu trimitem același artist în Europa, cântând în aceeași limbă? Să arătăm că România NU e mică, e doar împărțită! Liderii n-o pot face. Artiștii pot!”, a scris Negru, subliniind forța simbolică a unui astfel de gest.

Mesajul lui Dan Negru s-a încheiat cu o metaforă care a devenit rapid virală: „Fotografiile astea sunt făcute la distanță de 30 de ani. Ce am făcut noi în anii ăștia? Am țopăit. Nu poți să treci o prăpastie țopăind. Ca să o treci îți trebuie curajul unui pas mare!”

