  MENIU  
Home > Vedete > Româneşti > Dan Negru, mesaj tăios după gafa Paulei Seling la Eurovision. „Îl provoc pe Satoshi, câștigătorul din Moldova, să se înscrie și la preselecția românească!”

Dan Negru, mesaj tăios după gafa Paulei Seling la Eurovision. „Îl provoc pe Satoshi, câștigătorul din Moldova, să se înscrie și la preselecția românească!”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Raluca Vițu
.  Actualizat 19.01.2026, 17:39

Dan Negru a intervenit tranșant în scandalul declanșat după ce Paula Seling a felicitat publicul din Republica Moldova în limba rusă, în finala Eurovision Moldova 2026.

Mesajul său, publicat pe Facebook, a depășit cu mult episodul „Molodeț, Moldova!” și a devenit o critică amplă la adresa relației dintre România și Republica Moldova, dar și a modului în care artiștii ajung să repare ceea ce politicienii nu reușesc.

De la ce a pornit scandalul

Scandalul declanșat după ce Paula Seling a folosit expresia în limba rusă „Molodeț, Moldova!” în finala Eurovision Moldova 2026 a generat reacții puternice în ambele țări. Momentul a fost interpretat de mulți drept o gafă culturală, iar critici precum fostul purtător de cuvânt al Guvernului Republicii Moldova, Daniel Vodă, au subliniat că limba oficială este româna. Pe rețelele sociale, reacțiile au escaladat rapid, transformând un gest aparent minor într-o controversă majoră.

Paula Seling și-a cerut scuze public, afirmând că nu a intenționat să transmită un mesaj politic și că nu știa că termenul este rusesc, fiind preluat din jargonul artistic din Republica Moldova.

„Andreea Bălan a vorbit urât despre mine. Aș vrea să-i amintesc că...” Ilona Brezoianu i-a dat replica Andreei Bălan, după ce cântăreața a atacat-o, în direct, la TV. Cum „a pus-o la punct” actrița
„Andreea Bălan a vorbit urât despre mine. Aș vrea să-i amintesc că...” Ilona Brezoianu i-a dat replica Andreei Bălan, după ce cântăreața a atacat-o, în direct, la TV. Cum „a pus-o la punct” actrița
Recomandarea zilei

„Pe noi ne-a împărțit până și salutul Paulei Seling”

În postarea sa, Dan Negru a descris scandalul ca pe un simptom al unei rupturi mai vechi, nu ca pe o simplă gafă. „E tămbălău în lume și mulți profită de el. Mai puțin noi… Pe noi ne-a împărțit până și salutul Paulei Seling de la Eurovision”, a scris realizatorul TV, sugerând că reacțiile disproporționate arată fragilitatea legăturii dintre cele două maluri ale Prutului.

El a subliniat că artiștii nu sunt responsabili pentru tensiunile identitare și culturale care persistă de ani de zile. „Moldovenii au… Noi, nu!”, a notat Negru, într-o formulare care a stârnit numeroase reacții online.

Anunțul momentului în România. Vin și vești bune pentru pensionari! Florin Manole, ministrul Muncii, tocmai a făcut publică decizia. Ce urmează să se întâmple
Anunțul momentului în România. Vin și vești bune pentru pensionari! Florin Manole, ministrul Muncii, tocmai a făcut publică decizia. Ce urmează să se întâmple
Recomandarea zilei

Eurovisionul, „un muzeu-circ” și o lecție ratată

În mesajul său, Dan Negru a făcut o comparație directă între modul în care Republica Moldova și România au ales să se prezinte la Eurovision în ultimii ani. El a amintit momentul în care Moldova a trimis un cântec cu mesaj unionist, în timp ce România a preferat piese în limba engleză și artiști „fistichii”.

„Când Moldova s-a dus la Eurovision cu un cântec unionist care a spus Europei că România–Moldova e totuna, noi țopăiam cu cântece englezești și artiști fistichii”, a scris Negru, criticând lipsa de asumare a unui mesaj identitar clar din partea României.

dan negru in masina 1IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 15)

Realizatorul TV a vorbit și despre transformarea Eurovisionului, pe care îl consideră astăzi un spectacol al exagerărilor, dar și o oglindă a lumii în care România nu a reușit să se poziționeze ferm. „Am prezentat demult preselecțiile Eurovisionului, când concursul încă era muzical. Azi, e un muzeu-circ la care e bine să ne uităm ca la o lecție”, a afirmat el, sugerând că România ar trebui să învețe din modul în care alte țări își construiesc mesajele.

“Îl provoc pe Satoshi, câștigătorul din Moldova, să se înscrie și la preselecția românească.  De ce să nu trimitem același artist în Europa, cântând în aceeași limbă ? Să arătăm că România NU e mică, e doar împărțită! Liderii n-o pot face. Artiștii pot!” – a adăugat Dan Negru.

Citeşte şi: Dan Negru, reacție dură după introducerea serialelor în locul emisiunii lui Cătălin Măruță: „Pare o întoarcere în timp pentru toată breasla”

Citeşte şi: Dan Negru critică creșterea taxelor și impozitelor: „Orice guvern al României, dacă-l pui să conducă Sahara, în 6 luni vor avea deficit de nisip”

Citeşte și: Paula Seling, declarații rare despre viața sentimentală, după divorțul de Radu Bucura: „Viața merge înainte cu sau fără voința noastră”

Citeşte şi: Paula Seling, despre implicarea fostului soț în creșterea Elenei. „Nu știu dacă își pune vreodată problema!” Ce restricții îi sunt impuse fetei

Propunerea care a aprins dezbaterea

Cea mai surprinzătoare parte a mesajului lui Dan Negru a fost propunerea ca România și Republica Moldova să fie reprezentate de același artist la Eurovision. El l-a invitat public pe Satoshi, câștigătorul Eurovision Moldova 2026, să participe și la preselecția românească.

„De ce să nu trimitem același artist în Europa, cântând în aceeași limbă? Să arătăm că România NU e mică, e doar împărțită! Liderii n-o pot face. Artiștii pot!”, a scris Negru, subliniind forța simbolică a unui astfel de gest.

Mesajul lui Dan Negru s-a încheiat cu o metaforă care a devenit rapid virală: „Fotografiile astea sunt făcute la distanță de 30 de ani. Ce am făcut noi în anii ăștia? Am țopăit. Nu poți să treci o prăpastie țopăind. Ca să o treci îți trebuie curajul unui pas mare!”

Foto – Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Mihai Neșu, mesaj din scaunul cu rotile, pentru Ilie Bolojan, după tăierea facilităților pentru persoanele cu dizabilități: „Are dorința de a face lucruri bune în țară”
Mihai Neșu, mesaj din scaunul cu rotile, pentru Ilie Bolojan, după tăierea facilităților pentru persoanele cu dizabilități: „Are dorința de a face lucruri bune în țară”
Fanatik
FANATIK a vorbit cu Cristi Cenușe, românul închis în Venezuela de forțele lui Maduro și eliberat pe 15 ianuarie: „Ne-au umilit”. Dezvăluiri în premieră
FANATIK a vorbit cu Cristi Cenușe, românul închis în Venezuela de forțele lui Maduro și eliberat pe 15 ianuarie: „Ne-au umilit”. Dezvăluiri în premieră
GSP.ro
A dus România pe culmile gloriei și deplânge starea actuală a țării: „Să învățăm de la ei, nu e o rușine! Altfel o să ne bată și Insulele Madagascar”
A dus România pe culmile gloriei și deplânge starea actuală a țării: „Să învățăm de la ei, nu e o rușine! Altfel o să ne bată și Insulele Madagascar”
Click.ro
Dezvăluirile lui Gheorghe Turda despre chefurile organizate de ziua lui Ceaușescu: „În ultimul an nu s-a mai serbat, a «mirosit» că...” Ce mâncăruri îi plăceau?
Dezvăluirile lui Gheorghe Turda despre chefurile organizate de ziua lui Ceaușescu: „În ultimul an nu s-a mai serbat, a «mirosit» că...” Ce mâncăruri îi plăceau?
TV Mania
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Redactia.ro
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Citește și...
Dinamo a primit ofertă de 1,2 milioane de euro pe Karamoko: „Valoarea lui se va dubla”
Traian Băsescu a ajuns de nerecunoscut! Imaginile de necrezut au fost date la TV, ce se întâmplă cu fostul preşedinte
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Când va fi prima zi cu 20 de grade în București. Prognoza meteo Accuweather nu aduce vești bune
Dr. Cezar s-a întors în țară mușcat de căpușă, după Desafio: Aventura. "Mi-aș fi dorit concurenți puțin mai în formă, ca să am provocări mai dure" / Exclusiv
Cine este Sandra Izbașa de la Power Couple 2026. Câte medalii de aur are în palmares și în ce film a apărut
Adam Frisby și logodnicul lui au devenit tați pentru prima dată: „Fetița noastră s-a născut sănătoasă și e perfectă!”
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Asta da bombă! Cătălin Măruță și-a găsit de lucru și se duce la concurență. Își va prelua noul job de la 1 martie: Da, e adevărat. O să fie colegul nostru aici

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Dr. Cezar s-a întors în țară mușcat de căpușă, după Desafio: Aventura. "Mi-aș fi dorit concurenți puțin mai în formă, ca să am provocări mai dure" / Exclusiv
Dr. Cezar s-a întors în țară mușcat de căpușă, după Desafio: Aventura. "Mi-aș fi dorit concurenți puțin mai în formă, ca să am provocări mai dure" / Exclusiv
Cine este Sandra Izbașa de la Power Couple 2026. Câte medalii de aur are în palmares și în ce film a apărut
Cine este Sandra Izbașa de la Power Couple 2026. Câte medalii de aur are în palmares și în ce film a apărut
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Cea mai nesuferită zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț. E imposibil să nu te cerți cu ei
Cea mai nesuferită zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț. E imposibil să nu te cerți cu ei
Poftiți acasă la familia Bucălae! Cum arată apartamentul modern în care comediantul locuiește cu soția lui! Mult roz, mult verde și o surpriză în dormitor
Poftiți acasă la familia Bucălae! Cum arată apartamentul modern în care comediantul locuiește cu soția lui! Mult roz, mult verde și o surpriză în dormitor
Elle
Cătălina Grama, o mamă foarte mândră! Actrița a dezvăluit imagini de colecție cu fiica ei, Zora, care a împlinit recent 9 ani: „Multe amintiri frumoase...”
Cătălina Grama, o mamă foarte mândră! Actrița a dezvăluit imagini de colecție cu fiica ei, Zora, care a împlinit recent 9 ani: „Multe amintiri frumoase...”
Andreea Bălan și Ilona Brezoianu, schimb de replici acide. De la ce a pornit conflictul dintre cele două: „A venit în locul meu și degeaba...”
Andreea Bălan și Ilona Brezoianu, schimb de replici acide. De la ce a pornit conflictul dintre cele două: „A venit în locul meu și degeaba...”
Imagini Virale! Prima Doamnă a Franței, Brigitte Macron, își arată talentul de DJ și mișcările de dans. Cum a apărut la Disneyland Paris. Video
Imagini Virale! Prima Doamnă a Franței, Brigitte Macron, își arată talentul de DJ și mișcările de dans. Cum a apărut la Disneyland Paris. Video
DailyBusiness.ro
Palatul Parlamentului, fără apă timp de 3 zile. Lucrări urgente la rețeaua internă
Palatul Parlamentului, fără apă timp de 3 zile. Lucrări urgente la rețeaua internă
Plafonarea gazelor expiră de la 1 aprilie. Bogdan Ivan: „Nu ar trebui să existe scumpiri, avem mecanisme de protecție”
Plafonarea gazelor expiră de la 1 aprilie. Bogdan Ivan: „Nu ar trebui să existe scumpiri, avem mecanisme de protecție”
A1.ro
Gabriela Cristea, transformare ce i-a lăsat mască pe fani! A slăbit enorm și toți o întreabă cum a reușit! Cum arată acum
Gabriela Cristea, transformare ce i-a lăsat mască pe fani! A slăbit enorm și toți o întreabă cum a reușit! Cum arată acum
Cum a reușit Mara Bănică să slăbească 15 kilograme în două luni. Ce dietă a ținut: „Mănânc ori de câte ori simt nevoia”
Cum a reușit Mara Bănică să slăbească 15 kilograme în două luni. Ce dietă a ținut: „Mănânc ori de câte ori simt nevoia”
Cum a ajuns Viorica Dăncilă să adopte un copil. Mama ei a influențat-o să renunțe la gândul de a avea copii biologici
Cum a ajuns Viorica Dăncilă să adopte un copil. Mama ei a influențat-o să renunțe la gândul de a avea copii biologici
Mihai Trăistariu, grav afectat de mărirea impozitelor. Are 8 apartamente în Mamaia. Cât a plătit anul trecut: „Mă tot gândesc de unde să fac rost de un milion de euro”
Mihai Trăistariu, grav afectat de mărirea impozitelor. Are 8 apartamente în Mamaia. Cât a plătit anul trecut: „Mă tot gândesc de unde să fac rost de un milion de euro”
Când se mută Gabriela Cristea definitiv în Italia, în casa pe care a cumpărat-o: „Acesta este planul familiei pentru prima jumătate a anului 2026”
Când se mută Gabriela Cristea definitiv în Italia, în casa pe care a cumpărat-o: „Acesta este planul familiei pentru prima jumătate a anului 2026”
Observator News
Nu au avut căldură, dar au de plătit o factură de 23.000 de lei. Paradox într-un bloc din Bucureşti
Nu au avut căldură, dar au de plătit o factură de 23.000 de lei. Paradox într-un bloc din Bucureşti
Libertatea pentru Femei
Imaginea momentului! O recunoști? Femeia care a zguduit showbizul anilor ‘90, odinioară adorată și invidiată, azi e judecată fără milă. E eroina unei mai controversate povești de iubire
Imaginea momentului! O recunoști? Femeia care a zguduit showbizul anilor ‘90, odinioară adorată și invidiată, azi e judecată fără milă. E eroina unei mai controversate povești de iubire
Dieta Marei Bănică: a slăbit 15 kg în două luni! În sfârșit, a spus ce ai voie și ce nu ai voie să mănânci. A venit în pantaloni scurți la serviciu și a atras toate privirile
Dieta Marei Bănică: a slăbit 15 kg în două luni! În sfârșit, a spus ce ai voie și ce nu ai voie să mănânci. A venit în pantaloni scurți la serviciu și a atras toate privirile
Actrița tinereții noastre, de la simbolul frumuseții, la ținta criticilor dure. Cândva idolul unei planete, azi judecată pentru felul în care arată. Povestea unei libertăți asumate
Actrița tinereții noastre, de la simbolul frumuseții, la ținta criticilor dure. Cândva idolul unei planete, azi judecată pentru felul în care arată. Povestea unei libertăți asumate
Mario Iorgulescu, primele declarații la șase ani de la accidentul mortal produs de el. Interviu superexclusiv la Dan Capatos Show
Mario Iorgulescu, primele declarații la șase ani de la accidentul mortal produs de el. Interviu superexclusiv la Dan Capatos Show
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Anunțul Vioricăi Dăncilă zguduie tot! Nimeni nu se aștepta să audă așa cuvinte chiar de la ea: "Se roagă să..." Apoi, a făcut public un detaliu care a devenit clar subiectul zilei: "Eu nu mi-am plătit niciodată un..."
Anunțul Vioricăi Dăncilă zguduie tot! Nimeni nu se aștepta să audă așa cuvinte chiar de la ea: "Se roagă să..." Apoi, a făcut public un detaliu care a devenit clar subiectul zilei: "Eu nu mi-am plătit niciodată un..."
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Redactia.ro
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Vesti triste la prima ora...E vorba despre celebrul AXINTE 👇
Vesti triste la prima ora...E vorba despre celebrul AXINTE 👇
Semnul banal care apare cu o zi înainte de infarct. Avertismentul ignorat de mii de români
Semnul banal care apare cu o zi înainte de infarct. Avertismentul ignorat de mii de români
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
REMEDII NATURALE. Experții au dat verdictul: acest tip de ceai scade tensiunea arterială și glicemia
REMEDII NATURALE. Experții au dat verdictul: acest tip de ceai scade tensiunea arterială și glicemia
Guvernul Bolojan le pregătește românilor o nouă lovitură. Decizie de ultimă oră a coaliției de guvernare!
Guvernul Bolojan le pregătește românilor o nouă lovitură. Decizie de ultimă oră a coaliției de guvernare!
Un medic gastroenterolog dezvăluie ce alimente ar trebui evitate pentru a avea o digestie sănătoasă
Un medic gastroenterolog dezvăluie ce alimente ar trebui evitate pentru a avea o digestie sănătoasă
Analizele medicale care pot depista cancerul, înainte să devină prea târziu
Analizele medicale care pot depista cancerul, înainte să devină prea târziu
TV Mania
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Transformarea care a uimit pe toată lumea: cum arăta Nicoleta Luciu înainte să câștige Miss România — imaginile din adolescență pe care puțini le-au văzut
Transformarea care a uimit pe toată lumea: cum arăta Nicoleta Luciu înainte să câștige Miss România — imaginile din adolescență pe care puțini le-au văzut
Cât costă costumul de baie purtat de Gina Pistol în Thailanda. Detaliul care a atras imediat atenția fanilor și a stârnit mii de reacții
Cât costă costumul de baie purtat de Gina Pistol în Thailanda. Detaliul care a atras imediat atenția fanilor și a stârnit mii de reacții
Dani Oțil a transformat complet subsolul casei din Corbeanca într-un spațiu neașteptat: detaliul la care puțini s-ar fi gândit și cum arată locuința prezentatorului în interior
Dani Oțil a transformat complet subsolul casei din Corbeanca într-un spațiu neașteptat: detaliul la care puțini s-ar fi gândit și cum arată locuința prezentatorului în interior
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Îți mai aduci aminte de Fata Morgana? A trecut prin multe schimbări în ultimii ani. Cum arată și cu ce se ocupă după ce a învins cancerul de piele?
Îți mai aduci aminte de Fata Morgana? A trecut prin multe schimbări în ultimii ani. Cum arată și cu ce se ocupă după ce a învins cancerul de piele?
Cine este Călin Donca, concurentul controversat de la Survivor 2026! Trăiește în lux alături de familia lui. Cum a făcut primii bani?
Cine este Călin Donca, concurentul controversat de la Survivor 2026! Trăiește în lux alături de familia lui. Cum a făcut primii bani?
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton