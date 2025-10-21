Paula Seling, declarații rare despre viața sentimentală, după divorțul de Radu Bucura: „Viața merge înainte cu sau fără voința noastră”

Paula Seling a oferit detalii rare despre viața ei după divorțul de Radu Bucura. Fostul cuplu are împreună o fiică adoptivă, Elena, acum în vârstă de 11 ani.

Paula Seling, dezvăluiri rare despre viața ei, după divorțul de Radu Bucura

Invitată în podcastul lui Cătălin Măruță, Paula Seling a făcut dezvăluiri rare despre divorțul de Radu Bucura, din anul 2022. Cântăreața și fostul ei soț au decis de comun acord să se despartă după o relație de 17 ani.

Paula Seling și Radu Bucura au format un cuplu discret și, deși au decis să meargă pe drumuri separate, cântăreața vorbește în continuare la fel de frumos despre fostul soț. Despre motivele despărțirii, artista a spus că au avut legătură cu faptul că ea și Radu au evoluat în direcții diferite.

„Când trebuie să schimb ceva mă gândesc «oare cum o să fie?». Așa că schimbările pentru mine nu sunt foarte plăcute. Dar după mă adaptez. E complicat să vorbesc despre un lucru care a fost și în care mai e o persoană implicată care nu e aici. Viața merge înainte cu sau fără voința noastră. (…) Toate lucrurile care s-au întâmplat au fost cu un rost. (…) Fiecare simte viața altfel, și e normal să fie așa. Lucrurile pleacă în alte direcții”, a spus Paula Seling, în podcastul „Acasă la Măruță”.

Cum a răspuns Paula Seling când a fost întrebată dacă se mai vede căsătorită

În cadrul aceluiași interviu, Paula Seling a fost întrebată dacă se mai vede căsătorită din nou, moment în care a râs și a răspuns: „Eroare 404 (o eroare care indică faptul că serverul web nu a putut găsi pagina solicitată – n.red.)”. În ciuda acestui răspuns, gazda podcastului i-a spus că o simte îndrăgostită, artista replicând cu: „Sunt veșnic îndrăgostită”.

Într-o discuție despre cum le spune „Te iubesc!” tot timpul fiicei și părinților ei, cântăreața a fost întrebată dacă mai există în viața ei o altă persoană căreia să-i spună cele două cuvinte. „De ce nu?”, a răspuns prompt. „Deci ai pe cineva căruia îi spui «Te iubesc!»?”, a insistat Măruță. „E posibil”, a fost răspunsul Paulei.

Radu Bucura, un tată implicat

În cadrul podcastului, Paula Seling a mai vorbit și despre adopția fiicei sale și despre cât de implicat este fostul ei soț în creșterea Elenei. „Suntem împreună părinți în continuare. Elena are nevoie de amândoi. Ne descurcăm, găsim soluții. (…) Tatăl Elenei este un om minunat, care are grijă de tot ce înseamnă îndatoririle lui de tată. Suntem părinții ei și o iubim la fel”, a spus Paula.

Totodată, artista a vorbit despre provocările din cariera ei, dar și despre accidentul recent de trotinetă în urma căruia și-a rupt clavicula. „Când trebuie să ai un destin anume, Dumnezeu nu-ți dă ușor. Îți dă mai greu ca să poți să te călești, să te aduni și să muncești”, a mai transmis cântăreața.

