Paula Seling, dezvăluiri cu lacrimi în ochi despre fiica ei adoptată: „Oamenii care o necăjesc…”

Amelia Matei
.

Paula Seling și fostul soț, Radu Bucura, au adoptat-o în urmă cu 8 ani pe Elena, fetița lor. Cei doi au divorțat în 2022, după ce au fost căsătoriți 17 ani, însă au rămas în relații bune pentru fetița lor. Iată ce a mărturisit Paula Seling despre Elena.

Paula Seling, despre relația fetiței sale cu tatăl ei adoptiv

Cântăreața Paula Seling a adoptat în urmă cu 8 ani pe Elena, fiica ei și a lui Radu Bucura. Artista a vorbit acum despre micuță, dar și despre felul în care aceasta se înțelege cu tatăl ei. Paula Seling s-a despărțit de fostul soț în 2022, după un mariaj de 17 ani.

Cei doi au rămas în relații bune de dragul fetiței, care are 11 ani. Cântăreața a vorbit într-un interviu despre provocările prin care trece micuța și felul în care părinții o asigură că îi sunt aproape indiferent ce se întâmplă.

„Singurele momente mai dificile în ceea ce o privește sunt cumva legate de judecata oamenilor care încă există. Dar, încercăm să le explicăm pe toate, atât eu cât și tatăl ei. Noi suntem trup și suflet pentru ea și ea înțelege că mami și cu tati sunt acolo pentru ea și întotdeauna vor fi! 

Și atunci trece mai ușor peste oamenii care o necăjesc sau chiar unii copii care o mai necăjesc. Nu pot să zic că este vorba chiar de bullying, dar sunt diverse judecăți. Copiii nu înțeleg toate lucrurile la timpul lor și probabil că nici unii părinți nu găsesc momentele potrivite să le explice. 

Dar, în general, ea e un copil foarte iubit atât de colegi cât și de profesori, pentru că își dorește foarte mult ca lucrurile să fie bine. Mai nou, a intrat în clasa a V-a și își dorește să facă totul bine, pentru toți profesorii, își iubește profesorii, toți sunt minunați. 

Mă bucur să văd că e atât de entuziasmată de noii profesori. Îi place foarte mult limba engleză și vrem să ne reîntoarcem împreună la înot”, a declarat Paula Seling pentru Click!

Cu ce se ocupă Elena, fiica adoptată a Paulei Seling

Cântăreața a dezvăluit că fiica ei este foarte bună la învățătură, dar are și pasiuni sportive precum voleiul. Elena joacă volei la echipa Chitila, iar mama ei este mereu prezentă la meciuri.

Elena face și volei. Sunt foarte mândră de echipa lor Chitila, care a ieșit campioană. Au fost la Sibiu acum recent, mai au niște meciuri și săptămâna cealaltă. Sunt foarte bucuroasă că au rezultate. 

Mă bucur să văd că ea, chiar dacă era cea mai nouă în club, deja a început să-și dea drumul și să joace meciuri, să fie în echipă un pion important”, a mai spus artista.

Cântăreața a ținut-o mulți ani ascunsă pe fiica ei, Elena, însă micuța i-a mărturisit că este pregătită ca lumea să afle despre ea, iar Paula Seling a făcut cunoștință publicului cu fetița ei.

„Mi-aș dori că lumea să fie respectuoasă și blândă, așa cum merită suflețelul ei cald, bun, sensibil și luminos, așa cum toți prietenii de familie, cât și cei din media, care știau despre draga noastră, au păstrat discreția și au protejat mediul nostru de familie deja atât timp”, au fost cuvintele vedetei de la momentul în care a prezentat-o pe Elena publicului.

