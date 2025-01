Paula Seling, Gheorghe Zamfir și Daniel Jinga pe aceeași scenă. „Moștenirea noastră culturală este de-o valoare extraordinară” / Exclusiv

Pe 15 ianuarie, România a celebrat Ziua Națională a Culturii. Anul acesta s-a creat un moment deosebit, iar evenimentul a atins noi culmi de excelență artistică, având loc la prestigioasa Opera Națională București. Concertul extraordinar a reunit talente de renume, precum cântăreața Paula Seling, legendarul Gheorghe Zamfir și maestrul dirijor Daniel Jinga, oferind o experiență memorabilă pentru toți iubitorii de cultură și muzică, amintindu-ne de bogăția și diversitatea patrimoniului cultural românesc.

Talentata Paula Seling, legendarul Gheorghe Zamfir și maestrul dirijor Daniel Jinga, pe scena Operei Naționale București, de Ziua Culturii

Concertul a fost o adevărată celebrare a valorilor culturale românești, învăluind publicul într-o atmosferă de emoție și bucurie. Paula Seling, cu vocea sa puternică și interpretările emotive, a reușit să captiveze inimile spectatorilor.

Gheorghe Zamfir, maestrul naiului, a oferit un moment unic, muzica sa fiind o punte între tradiție și inovație, captivând audiența prin melodii care rezonează profund în cultura românească. Prezența sa la acest concert a fost un omagiu adus tradițiilor muzicale românești, admirate pe plan internațional. Legendarul muzician a venit însoțit de soția lui, care i-a fost alături pe tot parcursul serii.

Dirijorul Daniel Jinga a condus cu măiestrie Orchestra Simfonică a Operei Naționale București, reușind să îmbine armonios interpretările artiștilor și să creeze o atmosferă de neuitat. Sub bagheta sa magică, muzica a prins viață, iar spectatorii au fost purtați într-o călătorie sonoră spectaculoasă.

Ce face Paula Seling în culise, înainte de concert?!

„V-am primit în cabina personală, aici unde se întâmplă vocalizele, unde se întâmplă pregătirea, un pic de autoanaliză înainte de concert, un pic de meditație, un pic de rugăciune și toate cele!”, ne-a mărturisit Paula Seling.

Paula Seling, despre importanța culturii în societatea românească

Artista a povestit despre melodia pe care a interpretat-o pe scena Operei Naționale București, de Ziua Culturii.

„Prima oară, dacă bine îmi amintesc, am cântat acest cântec într-un eveniment tot cu maestrul Daniel Jinga, în fața Mausoleului de la Mărășești, unde am cântat pentru prima oară acest superb vals din filmul ` Dulcea și tandra mea fiară `, și a intrat în patrimoniul UNESCO drept unul dintre cele mai frumoase patru valsuri ale secolului trecut, scris de maestrul Eugen Doga.” a precizat cântăreața.

Paula Seling: „Sunt recunoscătoare Cerului pentru talentul pe are mi l-a trimis!”

„Este o recunoștință până la cer și înapoi. Sunt recunoscătoare Cerului pentru talentul pe care mi l-a trimis, pentru darul pe care mi l-a dat să-l dau mai departe, pentru contextul pe care mi l-a dat în viața mea să ajung pe scenă, pentru că în fiecare clipă aș fi putut să virez către alte direcții. Eu am făcut jurnalism, în cazul în care nu știați, Facultatea de Jurnalism SSJ, la un moment dat îmi doream să devin producător radio, voiam să devin profesor de matematică, profesor de pian și așa mai departe, dar El m-a adunat așa ușor și m-a pus pe drumul acesta.

Consider că este o mare responsabilitate ceea ce am de făcut și sper din toată inima să mă ridic la nivelul așteptărilor Sale și așteptărilor publicului, deoarece 27, aproape cei 28 de ani de când sunt pe scenă, am încercat să fiu cât mai sinceră cu mine însămi în primul rând și să nu fac niciun fel de compromisuri legate de muzica pe care am pus-o în scenă marelui public.” s-a destăinuit Paula Seling.

Paula Seling, pe aceeași scenă cu legendarul Gheorghe Zamfir și cu maestrul dirijor Daniel Jinga

„Pe scenă este ca o împletire între două suflete extrem de apropiate ce își unesc strălucirea așa pentru a dărui publicului. Chiar avem o poză atât de frumoasă în care eram spate în spate. De fiecare dată cu maestrul Jinga creăm o magie aparte, iar în viața personală suntem foarte buni prieteni, ne tachinăm, râdem, ne ironizăm și ținem foarte mult unul la celălalt. Mă bucur să am ocazia să cunosc așa un om special și un mare maestru al muzicii.” a spus Paula Seling despre dirijorul Daniel Jinga.

Paula Seling, despre puterea culturii în România: „Este o necesitate!”

„Pentru România este o mare binecuvântare faptul că un astfel de eveniment, de-o amploare, de-o valoare inestimabile să se întâmple de Ziua Națională a Culturii și la 175 de ani de la nașterea poetului nepereche Mihai Eminescu. Este o sărbătoare imensă, este un evenimet de o înaltă ținută ce vine să depună florile muzicale la altarul culturii românești. (…)

Cultura pentru români este o piatră, o necesitate, o nestemată, la care ar fi foarte bine să accedem cu mai mare interes, acum mă refer în sens larg, general. Mi-ar plăcea ca, în anumite contexte, cultura să fie și mai mult promovată, mai ales cea română, pentru că moștenirea noastră culturală este de-o valoare extraordinară, peste pe unde am fost în lume și am cântat chiar piese cu inspirație folclorică sau folclor autentic, toți străinii, că au fost peste ocean, că au fost în Europa, toți au fost uimiți de trăirile pe care le are muzica noastră și moștenirea noastră culturală. Ar fi foarte bine dacă am putea să promovăm asta cât mai mult și peste hotare, dar și la noi în țară.” a declarat pentru Unica.ro Paula Seling.

Un nou început pentru Paula Seling

„Cu câteva zile de odihnă. (…) Am fost într-o scurtă, scurtă vacanță, după care gata, suntem în câmpul muncii. Dar pentru mine munca e o bucurie, o plăcere, sunt printre oamenii fericiți care fac ceea ce le place. Așa că pentru mine nu este neapărat muncă, este o bucurie! (…) Multe proiecte!” a povestit Paula Seling despre noutățile din noul an.

Paula Seling a strălucit pe scena Operei Naționale București. Cum își alege ținutele

„Am purtat o rochie Salon de Mariaj Patrice, creată special pentru mine pentru concertul de la Sala Palatului ` Steaua Nordului `. Îmi aleg ținutele să mă avantajeze, să se potrivească și cu repertoriul, și să rămână în memoria publicului. Da, am câteva accesorii pe care le port mereu, care merg la orice, care îmi dau o stare plăcută, cum ar fi o pereche de cercei creole primiți de la un prieten drag și care mi se pare că îmi dau un aer mai… altfel!” a încheiat Paula Seling.

