Paula Seling, despre fiica ei: „Copilul este un cadou pe care îl primești în viața ta” / Exclusiv

Paula Seling și-a schimbat radical cursul vieții în urmă cu 6 ani, când în familia ei a intrat Elena, o minune de fetiță, acum în vârstă de 9 ani. Cântăreața a dezvăluit, în emisiunea FRESH by UNICA, faptul că fiica sa este pasionată de matematică și, deși nu are aplecare către muzică, cel puțin momentan, are aptitudini de actriță.

Invitată, recent, la FRESH by UNICA, Paula Seling și-a deschis sufletul și a vorbit despre viața ei ca mamă.

Paula Seling, despre fiica ei: „Mulțumim Lui Dumnezeu pentru acest cadou!”

„Copilul este un cadou pe care îl primești în viața ta și nu tu faci un cadou unui copil. E foarte important să înțelegi lucrul acesta. Copilul este al tău și îl tratezi ca o parte din tine. (…) Mulțumim lui Dumnezeu pentru acest cadou. Este cel mai frumos cadou pe care universul ți-l poate face”, a spus Paula Seling, în exclusivitate, la FRESH by UNICA.

Întrebată cum reușește să mențină echilibrul între viața personală și carieră, artista a recunoscut că au fost perioade în care s-a dedicat în totalitate fiicei sale. Treptat, cu inteligență și răbdare, a găsit soluții pentru a nu-și neglija viața profesională, iar alături i-a fost întotdeauna mama ei.

Paula Seling ne-a spus că se poate baza în totalitate și pe Radu Bucura, fostul soț, cu care a rămas într-o relație apropiată și, atunci când ea este plecată la concerte și nu numai, acesta este prezent constant în viața fiicei lor.

Paula Seling și fostul soț, implicați 100% în creșterea fiicei

„Cu inteligență, încercând să găsesc soluții tuturor problemelor care se ivesc, încerc să dedic suficient de mult timp, atât cât este nevoie, și vieții de familie și să văd care sunt lcrurile pe care le pot amâna, dacă cumva este nevoie, pentru a putea să le îmbin în mod armonios.

Inclusiv Elenei i-am explicat că aceasta este profesia pe care o am. Pentru a avea un anumit nivel de viață e nevoie să mai plec din când în când, pentru că asta e natura meseriei mele. Sigur că e greu, pentru că și mie îmi este dor de ea când sunt plecată, și ei îi este dor de mine. Slavă Domnului că o avem pe mama! De multe ori reușesc să ne completăm programele atât eu, cât și tatăl ei și, atunci când sunt eu plecată, tatăl ei se ocupă de ea și, când e el plecat, ea bineînțeles că e acasă cu mine”, ne-a spus Paula.

„Nu pot să spun că are o aplecare spre cântul vocal sau instrumental, deși este foarte talentată”

Ce pasiuni are fiica ei? Paula Seling ne-a dezvăluit că Elena iubește matematica, înotul și actoria.

„Mai nou și-a descoperit o nouă pasiune, un after school la care merge și îi place foarte, foarte mult. Ea nu prea agrea after school-urile, pentru că îi era dor de noi, și atunci nu prea am dus-o decât pentru a-și satisface dragul și bucuria de a fi cu alți copii. Dar, acum, efectiv își dorește să meargă la after school. Este un after shool unde fac tot felul de activități extrem de frumoase și solicitante, se joacă mult, dar învățând, și învață jucându-se. Se și vede o evoluție în modul ei de a pune problema, în felul în care socializează și își urmărește scopurile și mă bucur să văd că a avut o ascensiune foarte mare în ceea ce privește matematica, unde acum este cu tabla înmulțirii, tabla împărțirii.

Și mama a lucrat foarte mult cu ea, mama fiind profesoară de matematică, pensionară acum, dar a lucrat în sistem foarte mult și iubește extraordinar de mult pedagogia. Acum, Elena vine la mine și îmi spune: ‘Bine, mami, dă-mi niște împărțiri și niște înmulțiri!’ Și încep să îi dau. ‘Dar unele mai grele nu ai?’ E foarte pasionată și mi se pare fabulos ca un copil să se joace exersându-și matematica. E foarte fain, mă bucur.” a declarat Paula Seling la FRESH by UNICA.

Elena, pasionată de înot și actorie

Muzica nu este o pasiune pentru fiica artistei, cel puțin deocamdată, însă un lucru e cert: micuța este sprijinită de mama ei indiferent de calea pe care își va dori să o parcurgă. Elena a mers la balet, la atletism și, în prezent, face actorie și înot.

„Din câte am văzut, și eu nu insist, nu pot să spun că are o aplecare foarte mare spre cântul vocal sau instrumental, deși este foarte talentată. În trecut am lucrat un pic cu ea la pian, am făcut game, am învățat-o niște cântecele, are aptitdini, însă nu are o chemare, momentan. Lucrurile se pot schimba, pentru că, în trecut, avea o pasiune pentru balet, avea o pasiune pentru atletism, și în continuare eu consider că are date și pentru una, și pentru alta. Acum are o pasiune pentru înot și când reușim să mergem la înot este cea mai fericită.

Este și o actriță dacă vreți, are o capacitate de a imita sau de a intra în anumite personaje… vede tot felul de personaje la TV, are serialele ei preferate de preadolescenți, și uneori o ascult și îmi dau seama că ea interpretează un rol. Și e foarte bună la asta, motiv pentru care face și actorie la after și a lucrat la un moment dat și cu doamna Carmen Trandafir. Probabil că ne vom întoarce la domnia ei, vedem. Sunt etape și etape, perioade și perioade în dezvoltarea ei și, uneori, simte nevoia să facă anumite lucruri, uneori alte lucruri, așa că e totul normal”, a dezvăluit Paula Seling, în exclusivitate, la FRESh by UNICA.

