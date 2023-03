Paula Seling dezvăluie cum a depășit momentul divorțului: „A trebuit să mă adaptez noului mers al lucrurilor” / Exclusiv

FRESH by UNICA v-o aduce în atenție pe talentata Paula Seling, în cadrul unei ediții în care veți putea vedea declarațiile exclusive ale cântăreței despre viața personală, despre prețul succesului, dar veți afla și ce anume a făcut-o să plângă ultima oară.

Paula Seling s-a destăinuit la FRESH by UNICA și a vorbit deschis despre regulile de aur din viața ei profesională, dar și din cea personală. Sfaturile importante pe care le-a primit de la părinții ei și pe care le transmite mai departe fetiței sale, Elena, le descoperiți urmărind întreaga emisiune pe canalul oficial de YouTube Unica și pe pagina oficială de Facebook.

Paula Seling, puternică și vulnerabilă, în același timp

Modestă, Paula Seling a ales mereu să-și țină familia departe de lumina reflectoarelor și a preferat să iasă în evidență doar prin talentul cu care a fost înzestrată.

Viața frumoasei artiste a luat căi negândite, cu obstacole și cu piedici, dar și cu bunăstare și alinare. Care au fost trăirile profunde resimțite de Paula Seling, de-a lungul anilor, dar mai ales după divorțul de Radu Bucura, aflăm chiar de la ea în interviul special oferit pentru FRESH by UNICA.

„Uneori am senzația că sunt cel mai slab om de pe planetă”

„Uneori am senzația că sunt cel mai slab om de pe planetă și uneori mă scutur de toate incertitudinile și nesiguranțele, și merg mai departe, și mă urc pe scenă, și-mi dau seama că a necesitat o forță mare să faci abstracție de orice fel de alte greutăți, să te urci pe scenă și să dăruiești tot publicului tău și asta probabil că necesită o oarecare forță.” a spus Paula Seling la FRESH by UNICA.

Atunci când viața îi este grea și întâmpină probleme, cântăreața plânge, dar lacrimile ei sunt vărsate numai pentru cei dragi și numai pentru întâmplări cu semnificație importantă sufletească. Paula Seling a explicat, în cadrul emisiunii, de ce a plâns ultima oară și ce emoție a trăit.

CONȚINUT VIDEO UNICA

„Chiar nu de mult, aflând că o persoană foarte dragă mie are nevoie de o intervenție și, bineînțeles, ca orice om cu grijă și cu iubire nu am putut să nu-mi fac griji și, când îți faci griji, probabil că uneori mai verși o lacrimă.” a precizat Paula Seling la FRESH by UNICA.

Discretă și dornică să-i protejeze pe cei dragi, artista ne-a mărturisit că a întâlnit obstacole în cariera ei atunci când a refuzat să ofere acces la viața de familie.



„O piedică foarte interesantă a fost când – toată lumea știe că eu sunt genul de persoană care protejează viața de familie și, în general, nu îmi place să vorbesc despre lucrurile personale sau, dacă vorbesc, vorbesc lucruri cât mai senine și deschise, pentru că eu consider că nu este „vina” familiei mele sau oamenilor dragi mie că sunt familie de persoană publică. Și au fost momente când s-a condiționat discuția sau promovarea unor materiale pe care le scoteam de vorbitul despre lucruri personale și atunci am refuzat și am plecat mai departe”, a mărturisit Paula Seling.

Despărțirea de soțul ei, Radu, după 17 ani de relație, a reprezentat o mare schimbare în viața Paulei Seling. A reușit să gestioneze situația, iar obiectivul comun al celor doi a rămas fericirea fiicei lor, Elena.

Paula Seling, schimbări radicale în viața ei

CONȚINUT VIDEO UNICA

„O schimbare radicală a fost sau schimbări radicale s-au întâmplat în ultimul an. De anul trecut până acum, când a trebuit să mă adaptez noului mers al lucrurilor și să găsesc soluții pentru toate problemele.

Din fericire, repet, am avut oameni, echipa mea alături care m-a ajutat foarte mult să adaptez lucrurile cât mai repede și să pot să merg mai departe. Alte schimbări au fost când m-am mutat, spre exemplu, definitiv la București din Baia Mare, copil fiind, și mi-a fost greu să mă adaptez, dar până la urmă am reușit.” a declarat Paula Seling la FRESH by UNICA.

Reguli de aur: studiul și seriozitatea

Artista ne-a dezvăluit și care sunt regulile de la care nu se abate, iar compromisurile nu-și au locul în cariera ei.

„Am nevoie de un timp de studiu săptămânal, pe care îl practic pentru a-mi menține atât vocea, cât și dexteritatea pentru a interpreta la pian. Am reguli de a respecta deadline-urile, de a găsit soluții pentru a oferi materiale noi publicului, pentru că e de datoria mea. Am reguli de a nu cânta despre lucruri în care nu cred. Niciodată nu am făcut compromisuri să promovez un anumit mesaj în care nu cred sau să abordez anumite sound-uri care nu mi se potrivesc și regula de a-i respecta pe toți cei cu care lucrez, de a-i pune și pe ei în valoare. Întotdeauna precizez oamenii cu care colaborez și dau Cezarului ce-i al Cezarului”, a mărturisit Paula Seling.

