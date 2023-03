Paula Seling vine la FRESH by UNICA, astăzi, de la ora 20:00, și își deschide sufletul în cadrul unui interviu emoționant, în care veți descoperi o artistă sensibilă și perfecționistă, o mamă preocupată de fericirea fiicei, o femeie puternică, dar și vulnerabilă, a cărei viață s-a schimbat radical în ultimul an.

Sensibilă, discretă și cu o pasiune pentru muzică greu de explicat în cuvinte, Paula Seling – una dintre cele mai îndrăgite artiste din România – ne-a purtat într-o lume plină de recunoștință și credință. Aflăm de la Paula ce sfaturi de preț a primit de la mama ei, ce pasiuni are fiica sa, Elena, ce proiecte muzicale are în desfășurare, dar și ce rol joacă iubirea în viața ei, după divorț.

Paula Seling își deschide sufletul la FRESH by UNICA: „Am crescut într-o familie foarte corectă”

„Eu am crescut într-o familie foarte corectă și mama mi-a dat sfaturi mereu să fiu sinceră, și cu ceilalți, și cu mine, dar să fiu elegantă, diplomată și să încerc întotdeauna, dacă nu am ceva bun de spus despre o situație sau despre o persoană, atunci mai bine să nu spui nimic. Ăsta este un sfat pe care mi l-a dat.

Mai este că familia e totul și e foarte important să îi dăruiești totul. Mama mea fiind de-o forță și de-o dăruite pentru familie, cum rar ai putea să vezi. Și lucruri de omenie. Iubirea este foarte importantă într-o familie”, a dezvăluit Paula Seling, la FRESH by UNICA.

În doar câteva zile, cântăreața pornește într-un scurt turneu prin țară, în care va cânta Pricesne, iar pe data de 11 aprilie va participa la Ateneul Român, la „Concertul Caritabil Pascal”, eveniment organizat de Alina Sorescu, sub egida Fundației Ringier România. (Detalii AICI)

Artista a lansat, zilele trecute, în premieră absolută, priceasna „Cer și Mare și Pământ”.

„Este o piesă ce a fost scrisă în 1600 și ceva, iar pe această linie melodică, Traian Dorz a scris ‘Cer și Mare și Pământ’, așa că veți vedea un videoclip foarte emoționant. Cum fiecare dintre noi vâslește în viața asta pentru un trai mai bun, fără să înțeleagă că, de fapt, singurul lucru pe care trebuie să îl facă este să privească cerul și acolo va găsi toate răspunsurile necesare. În perioada aceasta prepascală am considerat important să ofer publicului acest cântec cu totul și cu totul special”, a declarat Paula Seling la FRESH by UNICA.

„Sunt perfecționistă și sunt foarte autocritică”

Cu o carieră impresionantă, Paula Seling este ghidată întotdeauna de perfecționism și dezvăluie că în spatele succesului ei se află o întreagă echipă. Are un an încărcat, a lansat deja mai multe piese, iar agenda ei este mai ocupată ca oricând.

„Foarte încărcată (n.r. – viața profesională), nu credeam că va fi așa plin, am cereri inclusiv pentru decembrie anul acesta. Anul deja a început să se umple. Mulțumesc foarte mult fanilor mei, publicului care mă ascultă cu sufletul la gură și care primește fiecare creație mea și a echipei mele! În spatele meu sunt niște oameni minunați care fac ca totul să fie pus la punct.

Sunt perfecționistă și sunt foarte autocritică și încerc să fac ca fiecare moment, atât de scenă, cât și de videoclipuri să fie o mândrie pentru un om care este, repet, foarte autocritic. Dacă un lucru pe care îl percep a fi imperfect rămâne acolo, nu mai pot să mă privesc sau să mă ascult. Nu pot pentru că mă enervez pe mine că nu am reușit să depășesc acel moment și să îl fac mai bun.

Treaba asta e foarte grea, e o responsabilitate față de tine însăți în primul rând, un lucru care te consumă enorm, te face să arzi foarte puternic și sper din toata inima să am tăria și puterea să pot să dau mai departe tot ce am mai bun, în așa fel încât să fie iubit și de public, dar și de mine, pentru că e important să fiu extrem de mulțumită de tot ceea ce vă ofer”, a spus Paula Seling.

Discretă, dar deschisă față de publicul ei, artista a vorbit și despre rolul iubirii în viața ei, dar și despre momentele mai greu de depășit. Învinge iubirea totul? Aflăm de la Paula Seling că „dacă ceea ce faci, faci din iubire, atunci nu ai cum să greșești”.

„Cea mai mare dorință e ca Elena să fie fericită.” spune artista, cu emoție în glas, atunci când în discuție este adusă fiica ei.

„Fiecare lucru are un rost și, în momentul în care tu îl consideri o neîmplinire sau ai un regret în ceea ce privește lucrul acela, atunci cumva porți o piatră, un bolovan în spate care îți marchează și îți influențează trecutul și viitorul. Prefer să las lucrurile în trecut și să mă gândesc la toate lucrurile astea ca la stadii de devenire. Fiecare are un rost și sunt convinsă că fiecare neîmplinire a avut un rost la timpul său. Cred că nu (n.r.- nu am regrete)”, mărturisește Paula Seling.

Nu rata FRESH by UNICA pentru a afla cum arăta Paștele pentru Paula Seling în copilărie, de ce își ține familia departe de viața publică, care este prețul succesului, ce relație are acum cu fostul soț, ce pasiuni are fiica lor și multe altele!

