Paula Seling, despre implicarea fostului soț în creșterea Elenei. „Nu știu dacă își pune vreodată problema!” Ce restricții îi sunt impuse fetei

Paula Seling, una dintre cele mai iubite voci ale muzicii românești, reușește să îmbine cariera artistică cu responsabilitățile de mamă. Artista a vorbit deschis, într-un podcast recent, despre modul în care își crește fiica adoptivă, Elena, și despre colaborarea cu fostul soț în educația acesteia.

Reguli clare pentru o copilărie echilibrată

Deși recunoaște că este o mamă exigentă, Paula Seling consideră că disciplina este esențială în formarea unui copil. Ea a subliniat că tehnologia, deși indispensabilă în prezent, trebuie folosită cu măsură. „Copiii din ziua de astăzi au acces la informații și la tot felul de comportamente. Eu sunt pentru restricționarea accesului la ecrane, dar nici nu pot să îi iau ecranul, pentru că asta înseamnă să îi iau accesul la raportarea la lumea de azi”, a declarat artista în podcastul moderat de Alexandru Constantin.

Pentru Elena, timpul petrecut online este limitat la o oră pe zi, iar această regulă vine ca o consecință firească a priorităților legate de școală și responsabilități. „Sigur asta poate fi o consecință, petrecând mult timp pe ecrane, nu ți-ai făcut tema, atunci restricționăm ecranele”, a explicat Paula.

Relația cu fostul soț și rolul comun în educație

Artista a mărturisit că fostul ei soț respectă aceleași reguli și se implică activ în creșterea fiicei lor. „Tatăl Elenei nu știu dacă își pune vreodată problema. Cred că e cel puțin la fel de riguros în ceea ce privește programul ei de școală”, a spus Seling, subliniind că Elena beneficiază de un mediu stabil și coerent, indiferent de contextul familial.

Dincolo de reguli și responsabilități, Paula Seling se asigură că fiica ei are libertatea de a-și explora pasiunile. „O încurajez, spre exemplu, am observat că are un talent la desen. Îi place să deseneze. Mai are un talent la înot”, a mai povestit artista.

Paula Seling, despre momentele delicate prin care trece uneori Elena

Paula Seling a devenit mamă în urmă cu opt ani, când a adoptat-o pe Elena, fetița pe care o are împreună cu Radu Bucura. După un mariaj de 17 ani, Paula și Radu s-au despărțit în 2022, însă au rămas în relații armonioase, pentru ca Elena, care are acum 11 ani, să crească într-un mediu echilibrat. În toamnă, cântăreața a vorbit despre provocările specifice vârstei și despre felul în care părinții îi transmit constant sprijinul și siguranța, indiferent de situațiile prin care trece.

„Singurele momente mai dificile în ceea ce o privește sunt cumva legate de judecata oamenilor care încă există. Dar, încercăm să le explicăm pe toate, atât eu cât și tatăl ei. Noi suntem trup și suflet pentru ea și ea înțelege că mami și cu tati sunt acolo pentru ea și întotdeauna vor fi!

Și atunci trece mai ușor peste oamenii care o necăjesc sau chiar unii copii care o mai necăjesc. Nu pot să zic că este vorba chiar de bullying, dar sunt diverse judecăți. Copiii nu înțeleg toate lucrurile la timpul lor și probabil că nici unii părinți nu găsesc momentele potrivite să le explice” – a explicat artista, potrivit click.ro.

Foto – Facebook / Instagram

