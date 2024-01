Paula Seling se simte pregătită pentru o nouă relație. „Pentru o femeie e important să iubească și să fie iubită”

Paula Seling și Radu Bucura s-au căsătorit în 2005 și împreună au o fiică, Elena, pe care au adoptat-o în anul 2016. În decembrie 2022, fostul cuplu a confirmat indirect că a divorțat.

Paula Seling și Radu Bucura au divorțat după o căsnicie de aproximativ 17 ani

„Cu toate întâmplările din viețile noastre, tatăl ei este foarte implicat în creșterea ei, îi este foarte apropiat și face tot posibilul să petreacă mult timp împreună”, a declarat Paula Seling pentru VIVA!.

După separare, Radu a încetat să mai fie managerul artistei. „Da, este adevărat, nu mă mai ocup de activitatea Paulei. Cristi Stan se ocupă de concerte și de tot ce este nevoie. Găsiți numărul lui pe site, puteți să sunați acolo să aflați tot ce aveți nevoie cu privire la activitatea profesională a Paulei. În rest, nu sunt interesat să comentez alte detalii. Nu o să discut viața personală. Detaliile din viața privată rămân private”, a declarat Radu Bucura, pentru Click!.

Recent, solista a vorbit despre schimbările din viața Elenei, după divorțul dintre ea și Radu.

„Lumea Elenei nu s-a împărțit în două. Noi suntem foarte prezenți în viața ei, discutăm ce-i mai bine pentru ea, ne sfătuim. Ba chiar uneori ne întâlnim toți trei. Lumea ei este la fel, chiar îi place mult că există anumite schimbări. Are două case, o viață foarte colorată și am constatat că îi place foarte mult așa”, a declarat solista pentru OK! Magazine.

Paula Seling se simte pregătită pentru o nouă relație

„Pentru un copil e important să trăiască înconjurat de iubire și, chiar dacă această iubire dintre părinți s-a schimbat sau are alte coordonate, în continuare părinții ei își poartă de grijă unul altuia și e un mediu potrivit pentru creșterea ei. Iar pentru o femeie e important să iubească și să fie iubită. Așa că da, de ce nu?”, a mai spus.

Elena a intrat în viața Paulei Seling la vârsta de 3 ani. „Era o superbitate de copil. Era foarte curioasă, plină de emoții, dornică de atenție și, în același timp, foarte puternică”, a mai povestit solista pentru aceeași publicație.

Ce a învățat Paula Seling de la fiica ei

De la Elena, artista spune că a învățat „ce înseamnă iubirea atât de frumoasă și de pură a unui copil. Ea este de-o lumină și de-o bucurie cum rar am văzut. Dar, în același timp, am învățat și ce înseamnă răbdarea, pentru că așa se întâmplă când ai un copil hiperactiv și foarte dornic să facă lucrurile cum vrea ea. Trebuie să fii răbdător, diplomat, și să o ajuți să facă unele lucruri lăsându-i senzația că ea a decis să le facă”.

Cât despre pasiunile Elenei, Paula a completat: „Vreau să-i ofer o plajă cât mai largă de opțiuni. A fost la teatru, a fost la un atelier de arts&crafts, mergem împreună la înot de vreo patru ani încoace. Am învățat și eu, odată cu ea, cum să înot corect. Elena face și balet. Este mereu complimentată pentru vârfurile ei, care sunt nativ așa cum multe balerine încearcă să și le formeze în timp. În plus, de mic copil a avut o constituție atletică și un echilibru foarte bun, deci poate face orice sport. Pe la 5 ani a făcut atletism, acum îi place mult echitația și a ajuns să meargă în galop mai repede decât alți copii”.

Foto: Instagram; VIVA!

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro

Urmărește-ne pe Google News