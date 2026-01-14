Dan Negru, reacție dură după introducerea serialelor în locul emisiunii lui Cătălin Măruță: „Pare o întoarcere în timp pentru toată breasla”

Dan Negru a reacționat dur după ce postul de televiziune PRO TV a anunțat că va difuza seriale pe tronsonul ce până acum era dedicat emisiunii „La Măruță”, care va ieși din grilă pe data de 6 februarie.

Dan negru, reacție dură după înlocuirea emisiunii „La Măruță” cu seriale

Eliminarea emisiunii „La Măruță” din grila de după-amiază a PRO TV și înlocuirea acesteia cu seriale a generat reacții în spațiul public, iar una dintre cele mai comentate poziții vine din partea lui Dan Negru. Prezentatorul TV a publicat un mesaj amplu, cu accente critice și nostalgice, în care vorbește despre transformările profunde prin care trece televiziunea românească, despre bani, audiențe și un posibil regres al industriei către perioada reluărilor și a economiilor forțate.

Prezentatorul observă că PRO TV a ales să programeze după-amiaza seriale care pot fi difuzate și în reluare, în competiție directă cu reluarea emisiunii „Jocul Cuvintelor”, difuzată de Kanal D.

„Nu e o bucurie să citesc azi în toată media că ProTv pune după-amiaza, la concurență cu reluarea „Jocul Cuvintelor”, seriale care ar putea fi și ele date în reluare. Pare o întoarcere în timp pentru toată breasla, o întoarcere în epoca în care banii erau puțini și reluările erau multe”, a scris Dan Negru pe pagina lui de Facebook.

Amintiri din epoca revelioanelor și a show-urilor scumpe

În mesajul său, Dan Negru face și o paralelă cu o situație din trecut, când PRO TV a decis să renunțe la show-urile de Revelion în favoarea filmelor și reluărilor, pentru a reduce cheltuielile. El își amintește că echipa sa câștiga constant lupta audiențelor cu revelioanele PRO TV, până în momentul în care postul a ales soluția mai ieftină.

„Pe bossul de la Pro l-am mai supărat o dată, acu’ niște ani, când a înlocuit revelioanele ProTv, pe care echipa mea le bătea mereu, cu reluări, cu filme. Țin bine minte anul când Pro a decis să difuzeze filme în loc de show-uri de Revelion ca să nu mai piardă bani. Banul economisit e de două ori câștigat!”, a subliniat prezentatorul.

Dan Negru, despre anii de aur ai televiziunii

Dan Negru evocă începuturile talk-show-urilor de după-amiază în România, amintind de emisiunea „Ceaiul de la ora 5”, realizată de Marina Almăjan la TVR, pe care o numește „bunicul talk-show-urilor”. Mesajul său este clar: respectarea trecutului este esențială pentru a construi un viitor solid în televiziune.

El vorbește apoi despre anii 2000, o perioadă pe care o descrie ca fiind una a abundenței, când seriale clasice precum „Tânăr și neliniștit” erau înlocuite cu show-uri scumpe, grandioase, difuzate la orice oră. În contrast, prezentatorul sugerează că acea epocă a prosperității nu va mai reveni, iar generațiile viitoare nu vor mai trăi „anii bogați” ai televiziunii.

„Apoi au venit banii mulți ai anilor 2000. „Când “Tânăr și neliniștit” era înlocuit după-amiaza cu show-uri scumpe și grandioase, cum ne era viața atunci. Dar când părinții muncesc și copiii se distrează, nepoții vor cerși… Cred că nepoții noștri nu vor mai trăi anii bogați, când show-urile TV scumpe erau la orice oră, când mall-urile se deschideau în orice cartier și Dubaiul părea mai aproape decât Govora”, notează Dan Negru

Prezentatorul, despre migrarea publicului spre online

Un alt punct important din analiza lui Dan Negru este legat de migrarea publicului către online. El oferă exemplul Euronews România, despre care afirmă că ar avea aproximativ 4.000 de telespectatori pe minut, o cifră modestă, comparabilă cu populația unui singur bloc.

„Boșii mei de la Kanal au simțit primii vântul! Reluarea de după-amiază a „Jocului Cuvintelor”, lider de audiență adeseori, a făcut ca și televiziunea lider, ProTv, să-și adapteze programul. Pentru că, fără bani, am fi toți bogați… Și vântul online e rece pentru TV. O televiziune ca Euronews România are vreo 4000 de telespectatori/min (patru mii) Cam cât un bloc din ăla “combinat” ceaușist din Drumul Taberei…”, a continuat el.

În final, Dan Negru își temperează tonul critic cu un mesaj optimist. El afirmă că, atât în televiziune, cât și în viață, este important „să ne ținem fața spre soare”, chiar dacă umbrele schimbării sunt tot mai vizibile.

„Dar, în televiziune, ca să nu ai umbre, trebuie să-ți întorci fața spre lumină. Așa e și-n viață! Să ne ținem fața spre soare, optimiști, și poate n-o să vedem umbrele care vin…”, și-a încheiat prezentatorul mesajul.

Sursă foto: Facebook

