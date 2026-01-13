Smiley a făcut publice primele înregistrări cu vocea fiicei sale, Josephine. Micuța, pe urmele părinților ei / Video

Smiley a făcut publice primele înregistrări cu vocea fiicei lui și a Ginei Pistol, Josephine. Deși refuză să arate chipul micuței în vârstă de patru ani, însă nu se feresc să distribuie în mediul online fotografii în care apare și aceasta, realizate din spate. Nemulțumirea fanilor este mare, dar pare că s-a ameliorat acum că au auzit vocea cristalină a fetiței.

Primele înregistrări cu vocea lui Josephine

Josephine Ana a venit pe lume pe 9 martie 2021, iar de atunci Smiley și Gina Pistol sunt cei mai fericiți. Cum își iubesc enorm fiica, cei doi au ales să o protejeze, astfel că au ascuns de fiecare dată chipul micuței în postările lor de pe rețelele sociale.

Acum, spre surprinderea tuturor, artistul a publicat în mediul online un clip în care se aude doar vocea fetiței, iar fanii au fost în extaz.

Plecați în Thailanda, Smiley și Gina obișnuiesc să realizeze jurnale video de călătorie prin intermediul cărora le povestesc urmăritorilor lor ce au văzut și cum s-au distrat în fiecare zi. Acum, a venit rândul lui Josephine să țină acest jurnal, iar vocea ei a topit inimile tuturor.

„Eu am spus destule despre vacanțele noastre.. a venit rândul ei să vă zică”, a scris Smiley în mesajul care a însoțit clipul video.

„Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua oameni buuuuni! Hai să începem excursiaaaa! Ia uite iarba! Iuhuuu! Și acum hai să începem cu excursia, băieții mei! Suntem în avion și valurile. Bună seara băieții mei! Sunteți pregătiți să vă amintiți de Thailanda? Frumoasă, iubirea mea!”, se aude spunând Josephine, care încearcă să îi imite pe părinții ei, în jurnalul de călătorie.

Fanii au rămas încântați de vocea micuței, iar unii chiar i-au propus lui Smiley să îi compună un cântec.

De ce nu vor Smiley și Gina Pistol să arate chipul fiicei lor

Încă de când au devenit părinți, Smiley și Gina Pistol au stabilit o regulă: cel puțin câțiva ani nu vor să arate chipul fiicei lor în imaginile pe care le postează pe internet.

Cei doi au precizat că au hotărât acest lucru pentru că nu își doresc ca fetița să ajungă ținta energiilor negative din mediul online.

„Nu merg acum cu cearșaful pe fața copilului. Nu o expun pentru că nu o ajută cu absolut nimic. De ce i-aș face asta copilului meu când nouă ne este greu să ne luptăm cu valul de hate care vine uneori? Eu cred foarte mult în energii și nu vreau să o expun decât atunci când o să fie ea suficient de puternică și matură să le gestioneze singură”, a explicat Gina Pistol pentru libertatea.ro.

„Nu vreau să creadă că este un copil mai altfel decât ceilalți, nu vreau să devină buricul Pământului, ci să fie modestă”, a mai spus vedeta tv.

