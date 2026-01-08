Romina Power rupe tăcerea despre dispariția fiicei ei, Ylenia. Artista continuă să creadă că aceasta este în viață: „Dacă ar fi murit, aș fi simțit”

După decenii de tăcere, Romina Power vorbește despre dispariția fiicei Ylenia, de care nimeni nu mai știe nimic din 1994. Deși Al Bano a cerut să fie declarată moartă, artista continuă să spere, susținând că dacă fiica ei s-ar fi stins, ea ar fi simțit.
Romina Power, artista care a inspirat generații, trăiește cu o rană de neuitat: dispariția fiicei sale, Ylenia Carrisi, în urmă cu peste trei decenii. Pentru prima dată în zeci de ani, cântăreața vorbește despre durerea pierderii, speranță și puterea de a merge mai departe.
Romina și Al Bano au fost idolii unei generații, iar povestea lor de dragoste a culminat cu o nuntă grandioasă, în 1970, la Cellino San Marco. Totuși, dispariția Yleniei și-a pus amprenta asupra relației lor.
„Poate și asta a contribuit…”, spune Romina despre divorțul lor finalizat în 2012.
Cu umor, povestește despre discuția avută cu Al Bano în 2020, când acesta i-a sugerat „un mic retuș”. Răspunsul ei? „Nu am timp de retușuri. Le fac doar pe pânzele mele. Operațiile de acum mi se par excesive, îmbătrânirea nu e o boală!”
Astăzi, Romina trăiește în Puglia, într-o fermă plină de animale și 90.000 de albine. Artista este acum bunică pentru patru copii și, prin intermediul unei organizații, a adoptat la distanță alți patru copii din India.
„Unul dintre ei îmi scrie pe WhatsApp”, povestește ea cu bucurie.
Nepotul fiicei sale mai mici îi spune „Nonna Farfallina”, pentru că îi cântă mereu o melodie despre fluturi.
„Sarcina și alăptarea au fost cele mai frumoase perioade din viața mea”, mărturisește artista care, în ciuda dramei personale, continuă să ofere iubire și sprijin celor din jur.
Misterul dispariției Yleniei Carrisi
Dispariția Yleniei la doar 23 de ani, pe 6 ianuarie 1994, dintr-un hotel din New Orleans, rămâne un mister nerezolvat. În noaptea dispariției, un agent de pază a relatat că a văzut o femeie care semăna cu Ylenia, spunând ”Oricum, eu aparțin apei” înainte de a sări în fluviul Mississippi.
Trupul ei nu a fost găsit niciodată. În 2014, Al Bano a cerut ca Ylenia să fie declarată moartă, dar Romina Power refuză să accepte acest deznodământ.
Sursă foto: Profimedia
