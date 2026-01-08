Romina Power rupe tăcerea despre dispariția fiicei ei, Ylenia. Artista continuă să creadă că aceasta este în viață: „Dacă ar fi murit, aș fi simțit”

După decenii de tăcere, Romina Power vorbește despre dispariția fiicei Ylenia, de care nimeni nu mai știe nimic din 1994. Deși Al Bano a cerut să fie declarată moartă, artista continuă să spere, susținând că dacă fiica ei s-ar fi stins, ea ar fi simțit.

Romina Power, despre dispariția fiicei ei, Ylenia

Romina Power, artista care a inspirat generații, trăiește cu o rană de neuitat: dispariția fiicei sale, Ylenia Carrisi, în urmă cu peste trei decenii. Pentru prima dată în zeci de ani, cântăreața vorbește despre durerea pierderii, speranță și puterea de a merge mai departe.

„Da, cred că este vie. O mamă are un cordon ombilical invizibil cu copilul ei. Dacă ar fi murit, aș fi simțit”, mărturisește Romina Power, într-un interviu acordat Corriere de la Serra.

Ylenia Carrisi, fiica ei și a lui Al Bano, a dispărut în New Orleans, în ianuarie 1994, iar trupul ei nu a fost găsit niciodată. Cu toate acestea, Romina nu renunță la speranță.

„Ar trebui creată o fundație pentru fetele dispărute. Să știe că nu au fost uitate și că le așteptăm. Că dragostea și căutarea lor nu s-au oprit niciodată”, a mai spus artista.

Romina Power, despre acuzațiile aduse în presă

Durerea pierderii a fost adâncită de titlurile crude ale presei italiene.

„Cum se simte într-o asemenea situație o mamă care încă-și păstrează speranța?!”, întreabă retoric Romina Power, amintindu-și de un titlu care afirma, fără dovezi, că ”Ylenia este moartă”.

Mai mult, presa a speculat că Ylenia ar fi fost ascunsă de familie pentru publicitate sau că ar fi fost implicată în consum de droguri.

Artista respinge vehement aceste acuzații: „Ylenia era inteligentă, curioasă, aproape de licență la King’s College și o înotătoare excelentă”.

Dispariția Yleniei a lăsat urme adânci și asupra fratelui ei, Yari.

„Erau foarte apropiați. A plecat după ea în Belize, cu o zi prea târziu, apoi s-a întors de nenumărate ori în Louisiana, căutând indicii”, a povestit Romina Power.

În momentele cele mai grele, Romina a găsit sprijin în Sophia Loren: „Nu pot uita telefonul ei. A început să plângă. A plâns cu mine, ca o mamă alături de o altă mamă”.

Viața după despărțirea de Al Bano

Romina și Al Bano au fost idolii unei generații, iar povestea lor de dragoste a culminat cu o nuntă grandioasă, în 1970, la Cellino San Marco. Totuși, dispariția Yleniei și-a pus amprenta asupra relației lor.

„Poate și asta a contribuit…”, spune Romina despre divorțul lor finalizat în 2012.

Cu umor, povestește despre discuția avută cu Al Bano în 2020, când acesta i-a sugerat „un mic retuș”. Răspunsul ei? „Nu am timp de retușuri. Le fac doar pe pânzele mele. Operațiile de acum mi se par excesive, îmbătrânirea nu e o boală!”

Astăzi, Romina trăiește în Puglia, într-o fermă plină de animale și 90.000 de albine. Artista este acum bunică pentru patru copii și, prin intermediul unei organizații, a adoptat la distanță alți patru copii din India.

„Unul dintre ei îmi scrie pe WhatsApp”, povestește ea cu bucurie.

Nepotul fiicei sale mai mici îi spune „Nonna Farfallina”, pentru că îi cântă mereu o melodie despre fluturi.

„Sarcina și alăptarea au fost cele mai frumoase perioade din viața mea”, mărturisește artista care, în ciuda dramei personale, continuă să ofere iubire și sprijin celor din jur.

Misterul dispariției Yleniei Carrisi

Dispariția Yleniei la doar 23 de ani, pe 6 ianuarie 1994, dintr-un hotel din New Orleans, rămâne un mister nerezolvat. În noaptea dispariției, un agent de pază a relatat că a văzut o femeie care semăna cu Ylenia, spunând ”Oricum, eu aparțin apei” înainte de a sări în fluviul Mississippi.

Trupul ei nu a fost găsit niciodată. În 2014, Al Bano a cerut ca Ylenia să fie declarată moartă, dar Romina Power refuză să accepte acest deznodământ.

