Mădălin Ionescu, schimbare importantă în carieră, la început de an: „Munca excesivă nu e virtute”

Mădălin Ionescu a decis să facă o schimbare în cariera sa, după ce timp de 25 de ani s-a aflat pe micile ecrane din România. Prezentatorul tv, care spune că a suferit două bunrout-uri, este hotărât să dedice mai mult timp familiei.

Mădălin Ionescu, despre problemele de sănătate

Anul 2025 nu a fost deloc unul ușor pentru Mădălin Ionescu, care s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate. Prezentatorul tv spune că și-a dedicat viața carierei sale, iar orele lucrate peste program și-au pus amprenta asupra lui.

„Am avut un an foarte greu. 2025. Poate cel mai dificil din viața mea. A debutat groaznic. Până în luna mai am fost efectiv într-o luptă continuă pentru a îmi stabiliza sănătatea. Nu doresc nimănui aşa ceva. Timp de peste 25 de ani am muncit cu o pasiune devoratoare. Am ars aproape tot ce era de ars în mine. Pentru că sunt un perfecționist iremediabil. Pentru că am iubit enorm televiziunea. Și oamenii. Am dat totul. Uneori poate mai mult decât aveam”, a scris Mădălin Ionescu pe pagina sa de Facebook.

Acesta spune că a muncit până la epuizare datorită iubirii sale pentru televiziune, însă acum a realizat că acest lucru a început să se resimtă.

„Am băgat, literalmente, milioane de euro în vistieriile unor televiziuni. Și totuși există un adevăr pe care nu ți-l spune nimeni la început de drum: munca excesivă nu e virtute. E doar amânarea notei de plată. Iar nota vine. Cu dobândă”, a mai spus Mădălin Ionescu.

Prezentatorul tv a suferit două burnout-uri

Mădălin Ionescu mărturisește că a reușit să își rezolve problemele de sănătate, însă spune că nu va mai prezenta niciodată o emisiune difuzată cinci zile pe săptămână.

„Am reușit, cumva, să mă remontez. Dar nu aș mai risca să prezint 5 zile pe săptămână. E prea mult. După două burnout-uri, nu mai e curaj. E inconștiență. Nu o să-mi ridice nimeni statuie. Am o familie minunată. Și nu sunt dispus să o pun pe masă, ca pe un sacrificiu „nobil”. Sunt pe un alt drum acum”, a precizat el.

Acum se pare că soțul Cristinei Șișcanu explorează mai multe domenii pentru a vedea încotro se va îndrepta.

„Se pare că nu sunt rău nici ca autor… Și putea oricând să pun pe picioare și un podcast. Dar nu unul banal, într-o piață deja sufocată. Trebuie să fie ALTFEL. Până la urmă, am fost primul care a făcut asta. În 2018. Și aici e paradoxul. Ni s-a spus ani la rând că trebuie să muncim până la epuizare ca să „contăm”. Dar adevărul e un pic mai nuanțat: abia când te oprești din a te distruge începi să contezi cu adevărat”, a subliniat Mădălin Ionescu.

„Un citat celebru spune așa: „Nu urcă nimeni pe patul de moarte spunând: aș fi vrut să mai petrec puțin timp la birou.” Cred că adevărata maturitate nu e să reziști la infinit. Ci să știi când să schimbi jocul”, a mai spus el.

