Cristina Șișcanu, criticată după ce s-a îmbrăcat cu o rochie scurtă. Ce i-au transmis fanii și cum a reacționat vedeta

Cristina Șișcanu și-a făcut apariția la un eveniment de modă într-o rochie scurtă, iar după ce imaginile au fost postate pe contul ei de socializare, fanii au reacționat imediat. Reacțiile nu au fost deloc plăcute, iar printre păreri s-au numărat și unele mai puțin bune. Iată cum a răspuns vedeta criticilor primite în mediul online.

Cristina Șișcanu, reacție la adresa criticilor de pe internet

Cristina Șișcanu a atras toate privirile la un eveniment de modă, după ce a apărut îmbrăcată cu o rochie scurtă neagră, mulată, o pereche de dresuri plasă și pantofi negri cu toc. Aflată pe covorul roșu, vedeta a părut încrezătoare și sigură pe ea.

Totuși, imaginile nu au fost prea bine primite de internauți, care au avut câteva critici la adresa vedetei. Unul dintre utilizatori a scris că o femeie trecută de 40 de ani nu ar trebui să poarte astfel de haine.

Reacția Cristinei Șișcanu nu a întârziat să apară: „Am purtat aseară o rochie scurtă pe corp. Și, surpriză, nu mi-a crăpat oglinda! Mi-au crăpat însă niște mentalități în comentarii.”

Vedeta a continuat spunând că în 2025 nu ar trebui să mai judecăm femeile după lungimea rochiei și numărul din buletin.

„Vai, la 40 de ani nu mai porți așa ceva! Ești expirată. Uzată. Trecută. Bătrână.”

„Serios? În 2025, încă mai judecăm femeile după lungimea rochiei și numărul din buletin? Adevărul e simplu: la 40 de ani o femeie e mai tânără decât a fost vreodată în mintea și în inima ei. Abia acum are experiență, echilibru, carieră, familie, știe ce vrea și mai ales ce NU acceptă.”

Îmi pare rău pentru voi, femeile care ați scris astfel de comentarii. Pentru că nu sunteți bătrâne. Sunteți prizonierele unei educații care v-a furat libertatea de a trăi. V-a spus că tinerețea se termină la 30 și că după 40 trebuie ‘să te pregătești de… Știți voi de ce. Și e trist.”, a scris Șișcanu.

Ea le-a îndemnat pe femei să își schimbe mentalitatea și să își ia libertatea de a trăi fără constrângeri și reguli dictate de societatea patriarhală în care trăim.

„Eu nu joc după regulile astea. Eu îmi trăiesc viața așa cum o simt. Am prietene de 40, de 50 de ani, la fel de libere și vibrante. Și ghici ce? Nu sunt ‘expirate. Sunt vii, frumoase și demne. Așa că, dragile mele, dacă la 40 de ani vi se pare că viața s-a terminat, nu e despre vârstă. E despre atitudine. Schimbați mentalitatea. Fiți mai open-minded. Trăiți. Pentru că 40 e noul 20. Dar cu mintea la zi.”

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu vor să se mute din țară

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu vor să se mute în Italia. Vedeta a fost cea care a dat vestea și a spus că anul viitor vor ca toată vara să și-o petreacă în Italia.

Decizia a venit după măsurile fiscale din România, dar și datorită diferenței privind traiul dintre cele două țări.

„În Italia e mai ieftin de trăit, cu siguranță depinde și de zone, dar prețurile la supermarket sunt cred că cu o treime mai mici decât la noi, nici nu vreau să mă gândesc ce va fi după toate creșterile de taxe și impozite. Mai mult decât atât, mâncarea este bună, atmosfera plăcută. Traiul e mai ieftin în Italia decât în România dacă te organizezi cum trebuie și îți iei și o cazare ok, din timp…”, a mai spus vedeta.

Cu toate că nu vor să se mute definitiv, familia este pregătită să înceapă să se acomodeze cu statul în altă țară pentru o perioadă mai lungă de timp.

