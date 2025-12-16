Cum se simte Dan Petrescu, după problemele de sănătate. Dezvăluirile făcute de Daniel Pancu: „Am fost surprins”

Dan Petrescu, fostul fundaș de la Chelsea, se confruntă cu probleme de sănătate, dar starea sa s-a ameliorat. Daniel Pancu și Giovanni Becali au oferit detalii despre recuperarea sa și planurile de a reveni ca antrenor.

Dan Petrescu își dorește să revină pe teren după probleme medicale

Dan Petrescu, cunoscut sub porecla ”Bursucul”, a fost nevoit să ia o pauză de la antrenorat din cauza unor probleme de sănătate. Recent, starea sa s-a îmbunătățit, iar fostul fundaș al echipei Chelsea își dorește să revină pe teren. Conform Digi Sport, situația medicală a lui Petrescu este acum mai stabilă, deși a trecut prin momente dificile.

Giovanni Becali a dezvăluit că antrenorul a pierdut 30 de kilograme și că fiicele sale s-au întors în România pentru a-l sprijini. În plus, Daniel Pancu, fost coleg și prieten apropiat al lui Petrescu, a vorbit despre întâlnirea lor recentă în cadrul emisiunii Digi Sport Matinal.

„Ce pot să vă spun foarte sincer, când m-am văzut cu el am fost surprins de cât de bine se prezenta. După zvonuri, mă așteptam să fie o situație mai rea, dar nu este. Eu l-am văzut foarte bine. Doar că între timp sunt procedurile astea de tratament. Dar eu l-am văzut foarte bine, credeți-mă. M-aș bucura enorm să se întoarcă cât mai repede. Ăsta e visul lui, trăiește pentru fotbal. Cred că după două etape m-am văzut cu el și tot ce mi-a spus despre jucătorii CFR-ului a fost adevărat. Are o simpatie pentru mine, m-a sunat și când antrenam Rapidul în liga a 3-a”, a spus Pancu.

Vești pozitive despre starea antrenorului

Giovanni Becali a oferit, de asemenea, vești pozitive despre starea lui Dan Petrescu. Potrivit acestuia, antrenorul este aproape complet refăcut și ar putea să revină în activitate în curând.

„Știu că e mai bine. Bine, bine, bine. A slăbit, nu cum s-a speculat, 30 de kilograme. A slăbit, dar e bine. Așteaptă ofertă, s-ar putea să plece în China pe o sumă mare, două-trei milioane pe an. Asta știu. Cu un băiat cu care a mai fost și pe care îl cunosc. În prima ligă. El are totuși un nume acolo, nu? Acum în iarnă. Dacă nu, în vară nu mai stă. E refăcut aproape sută la sută. Acum așteaptă ocazia”, a declarat Becali pentru Fanatik.

În plus, există zvonuri despre o ofertă impresionantă din partea unei echipe din China, care i-ar putea oferi lui Dan Petrescu un salariu anual de 3 milioane de euro.

