Noi informații despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Face tratamentul la Cluj. A făcut și un control”

Apar noi detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu. Cristian Balaj, fostul președinte al CFR Cluj a fost cel care a păstrat legătura cu antrenorul și a fost alături de el. Tot el a dat și detalii despre cum se simte acum Petrescu și în ce stadiu al vieții se află.

Dan Petrescu urmează un tratament

Cristian Balan, fostul președinte al CFR Cluj, a vorbit despre problemele cu care se confruntă Dan Petrescu. El a dezvăluit că acesta a apelat inclusiv la un vraci chinez

Conform acestuia, Dan Petrescu se află în Cluj, unde urmează un tratament. Deși lucrurile au fost dificile, starea lui de sănătate se îndreaptă spre bine.

„Da, cum să nu, sigur că am mai ținut legătura cu Dan Petrescu. Vorbesc cu el, am ieșit cu el la masă, este în Cluj. Face un tratament, e spre bine, asta este important. Stă la hotel în Cluj, și eu m-am atașat de mulți oameni de acolo. Face tratamentul acolo, de asta nu a venit la București.

Mergeam, îl duceam la tratament, îl aduceam, ieșeam cu el la masă, mergeam cu el la plimbare în parc, i-am adus bicicletă. A renunțat la bicicletă. A venit mama mea, i-a făcut salata de boeuf, săracul, nu a mâncat-o și mi-a zis că, nici nu i-am spus mamei, o să afle acum, nu s-a simțit bine în ziua aia și nu a mai mâncat-o. Sau două zile la rând nu s-a simțit bine și nu a mâncat salata de la mama. Dar îi promit că o să îi mai facă și o să îi mai trimită.

A fost la un moment dat, da, s-a tratat cu vraci chinez, dar să știți că acel chinez este bun. Știu oameni pe care i-a vindecat…

Este spre bine, asta este important, că a făcut pași, sunt importanți pașii, a făcut și un control de curând, lucrurile au evoluat spre bine. Doar că trebuie să urmeze un tratament”, a spus Cristi Balaj la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”.

Dan Petrescu spunea că are nevoie de o pauză

La scurt timp după ce a plecat de la CFR Cluj, antrenorul spunea că are nevoie de o pauză mai lungă, pentru că nu și-a rezolvat în totalitate problemele de sănătate.

El se gândea că are de gând să își o pauză chiar și de 5 ani, iar dacă va fi sănătos se va întoarce la antrenorat.

