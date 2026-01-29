Aristița Malcoce, bunica Mirabelei Grădinaru, a murit la 84 de ani. Familia și prietenii se adună sâmbătă în comuna Zăpodeni din județul Vaslui pentru a-și lua rămas-bun de la ea. Femeia a fost mereu un sprijin pentru nepoata ei, iar despărțirea lasă un gol mare în inimile celor care au cunoscut-o și apreciat-o de-a lungul timpului.

Aristița Malcoce, bunica Mirabelei Grădinaru, a murit la vârsta de 84 de ani. Înmormântarea va avea loc sâmbătă, pe data de 31 ianuarie, la Zăpodeni, satul unde și-a crescut familia. Cei apropiați își iau rămas-bun de la ea, iar fiica sa speră să poată fi alături de nepoată în aceste momente dificile.

Aristița Malcoce, bunica Mirabelei Grădinaru, a murit la 84 de ani

Aristița Malcoce, cunoscută în sat drept mamaia Tița, s-a stins din viață la vârsta de 84 de ani, conform vremeanoua.ro. Înmormântarea ei va avea loc sâmbătă, pe data de 31 ianuarie, la cimitirul din Zăpodeni, județul Vaslui, localitatea unde și-a crescut copiii și nepoții și unde era respectată de întreaga comunitate.

Bunica Mirabelei Grădinaru, soția fiicei Liliana Grădinaru, a rămas un reper pentru întreaga familie. Fiica ei, care a devenit între timp prima-doamnă a României, nu a mai reușit să-și viziteze bunica atât de des precum o făcea înainte, ceea ce a marcat-o profund.

Liliana Grădinaru a spus că pierderea mamei ei reprezintă o ruptură de cel mai drag om din viața sa. În sat, familia este bine văzută, însă localnicii sunt reticenți față de Nicușor Dan, președintele României, și le recomandă nepoților să fie atenți la relații.

Preotul din Zăpodeni a anunțat că la ceremonie ar putea participa și Nicușor Dan, dar această informație nu a fost confirmată de familie.

„Chiar dacă era în vârstă, pentru mine, ea rămâne mama mea. Moartea ei reprezintă pentru mine o ruptură definitivă de cel mai iubit om”, a spus Liliana Grădinaru pentru sursa citată anterior.

Citește și: Unde s-a angajat Mirabela Grădinaru când s-a mutat în București: „Altă posibilitate nu aveam”

Citește și: Care este mâncarea preferată a președintelui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru a dat „din casă”: „Nu îmi place să gătesc, nu am veleități”

Cine este Mirabela Grădinaru, partenera de viață a lui Nicușor Dan

Mirabela Grădinaru are 41 de ani și e o femeie frumoasă, dar discretă, care evită lumina reflectoarelor. Ea stă mereu aproape de Nicușor Dan, dar din umbră, la fel ca și cei doi copii ai lor, Aheea și Antim.

Originară din Vaslui, s-a mutat la București pentru facultatea de Geografie. În 2005, pe când era studentă, l-a cunoscut pe Nicușor Dan la o ieșire cu prietenii, iar între ei a fost imediat atracție.

Citește și: Gabriela Iorgulescu a făcut preinfarct după apariția fiului ei într-un live cu Fulgy. Soția lui Gino Iorgulescu, afectată de problemele lui Mario

Citește și: Gimnastei Ana Bărbosu i-a fost retrasă medalia de bronz de la Jocurile Olimpice. Cazul revine la TAS pentru o nouă sentință, după decizia Tribunalului Federal Elvețian

În prezent, partenera de viață a președintelui României lucrează ca manager într-o firmă auto, dar prioritizează familia.

În anul 2016, în timpul campaniei pentru Primăria București, cei doi au devenit părinți unei fetițe, Aheea, ceea ce le-a schimbat viața. Ulterior, în 2022, s-a născut și Antim, fiul lor.

Sursa foto: Vremea Nouă/ Facebook/ arhivă

Urmărește-ne pe Google News