Care este mâncarea preferată a președintelui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru a dat „din casă”: „Nu îmi place să gătesc, nu am veleități”

Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, a dezvăluit care este mâncarea preferată a președintelui recunoscând, în același timp că, deși este o persoană gurmandă, nu se pricepe prea bine la bucătărie. Aceasta a menționat că încearcă de ceva timp să redea gustul bucatelor din copilăria partenerului său, însă nu reușește.

Care este mâncarea preferată a lui Nicușor Dan

Mirabela Grădinaru a afirmat, în emisiunea „La cină” de la Digi 24, că mâncarea preferată a președintelui Nicușor Dan este fasolea cu ciolan. În același timp, ea a menționat că șeful statului nu este mofturos.

„Recunosc că n-am reușit niciodată să fac fasolea cu ciolan așa cum o făcea mama lui, care este mâncarea lui preferată. Fac și eu fasole, dar nu ajung să ating calitatea sau gustul mâncării din copilărie de care-și aduci aminte. Și cred că fiecare dintre noi – că și eu mai mănânc mâncare de ardei, de exemplu sau de chiper, cum îi spunea bunica. Dumnezeu să o odihnească, mâncarea preferată a mea din copilărie. Chiar dacă i-am cerut bunicii de mai multe ori să-mi spună cum o face, cum o pregătește, nu am reușit să să aibă același gust. Și a mea este bună, este apreciată de copii, dar nu. Poate lemnele …”, a spus prima doamnă.

Mirabela Grădinaru, despre talentul ei în bucătărie

În același timp, Mirabela Grădinaru a menționat că nu este un bucătar prea bun, însă se străduiește întrucât îi place foarte mult mâncarea, declarându-se a fi o adevărată gurmandă.

„Sunt gurmandă, îmi place să mănânc. De obicei se spune că mănânci ca să trăiești. Eu cred că mă aflu de cealaltă baricadă. Trăiesc ca să mănânc. Nu-mi place să gătesc, nu am veleități, dar pentru copiii mei fac acest exercițiu și lor le place foarte mult peștele cu orez, ciulamaua și ostropelul”, a precizat partenera președintelui.

În ceea ce privește mâncarea ei favorită din copilărie, mâncarea de ardei, ea a explicat și cum se pregătește.

„Sunt ardei copți de plită și ulterior cu ceapă, amestecat. Dacă avea carne (n.r. bunica) ne făcea cu carne, dacă nu, pur și simplu fără carne și, bineînțeles, cu mămăligă la ceaun”, a mai spus Mirabela Grădinaru.

Sursă foto: Captură video, Hepta, Facebook

