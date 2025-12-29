Cum s-a schimbat viața familiei lui Nicușor Dan după ce a devenit președinte. Mirabela Grădinaru: „Ulterior am primit și acest drept”

Mirabela Grădinaru a dezvăluit cum s-a schimbat viața ei și a familiei sale de când Nicușor Dan a devenit președinte, în luna mai a acestui an. Aceasta a recunoscut că prima lună a fost mai dificilă întrucât au avut interzis să meargă în mall, lucru care Aheei îi place foarte mult, dar că în tot acest timp a încercat să păstreze normalitatea pentru copiii lor.

Cum s-a schimbat viața familiei lui Nicușor Dan

Mirabela Grădinaru a povestit, în emisiunea „La Cină”, de la Digi24, că viața ei și a copiilor săi nu s-a schimbat foarte mult de când partenerul ei, Nicușor Dan, a devenit președintele României. Însă, aceasta a recunoscut că în prima lună, ea și copiii au avut interzis la plimbările prin mall, spre supărarea fiicei lor, Aheea, căreia îi place foarte mult să se plimbe.

„Comportându-ne normal, ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic în viețile noastre. Știu că au fost în primele zile, când m-am dus la birou, colegii mei mă întrebau «Mai vii?» Zic: Da. Am primit întrebări și de la grădiniță: Continuă să vină la aceeași grădiniță (despre băiețelul său, n.r.)? Da! Și de la școală (despre fiica sa, n.r.): Da! Aceeași școală, aceeași grădiniță, același loc de muncă, aceiași prieteni, întâlnirile în Parcul Carol din weekend, stând pe iarbă sau pe bancă. A fost mai greu cu shoppingul în primele 2-3 săptămâni, dar ulterior am obținut și acest drept de a merge la shopping, pentru ca Aheei (n.r. fiica sa și a lui Nicușor Dan) îi place foarte mult să se plimbe, nu neapărat să cumpere, dar să meargă și ea la mall, măcar o jumătate de oră să se plimbe printr-un magazin, două”, a povestit Mirabela Grădinaru.

Mirabela Grădinaru, despre schimbările din garderoba sa

Ca primă doamnă a României, toți ochii sunt îndreptați asupra Mirabelei Grădinaru, în special când aceasta apare în public sau la evenimente oficiale. Astfel, aceasta a fost nevoită să își schimbe stilul vestimentar, însă recunoaște că, în particular, poartă aceleași haine în care se simte confortabil.

„Cineva îmi spunea, de la birou, că ar trebui să îmi schimb stilul vestimentar. Și zic „De ce?” Dacă îl însoțesc pe domnul președinte da, din respect pentru instituția prezidențială consider că trebuie să port o anumită ținută. Dar în viața mea privată, personală, nu văd de ce ar trebui să fac modificări radicale”, a explicat ea.

În ceea ce privește cauzele în care se implică, Mirabela Grădinaru a spus sincer: „Ceea ce îmi doresc eu este să unesc”.

M-a impresionat la ultimul eveniment la care am fost invitată de Administrația Prezidențială, cel în care am vorbit despre prematuritate, au fost oameni din diferite categorii, părinți, organizații guvernamentale, oameni din clasa politică. Și îmi spuneau reprezentanții ONG-urilor că nu au avut niciodată parte de un astfel de eveniment, unde să poată să discute și să pună pe masă problemele pentru care se luptă de atâția ani. Și atunci, dacă pot să unesc societatea civilă cu clasa politică, cu oamenii care ar putea să ia decizii și să transforme toate aceste speranțe în realitate, o voi face”, a explicat prima doamnă a țării.

